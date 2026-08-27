Ácidos no Skincare: quando incluir na rotina

Os ácidos ganharam espaço nas rotinas de skincare e aparecem cada vez mais em produtos voltados para diferentes necessidades da pele. Mas, apesar da popularidade, ainda existem muitas dúvidas sobre quando esses ativos realmente são necessários, qual escolher e como introduzi-los sem causar irritações.





Outro ponto importante é que a palavra “ácido” pode causar uma impressão equivocada. Na dermatologia, ela não significa necessariamente que o ativo vai agredir a pele. Existem diferentes tipos de ácidos, com funções distintas, que podem atuar desde o controle da oleosidade até a hidratação, renovação celular e tratamento de manchas.





Por isso, antes de incluir um novo ativo na rotina, é importante entender qual é a necessidade da pele e quais produtos fazem sentido para cada caso.