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Em agosto

De stick a skincare: os lançamentos de beleza para conhecer já

Oitavo mês do ano chega recheado de novidades para a rotina de autocuidado; confira a seleção com as principais apostas em maquiagem, cuidados com a pele e cabelos

Publicado em 17 de Agosto de 2026 às 16:08

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

17 ago 2026 às 16:08
Lançamentos de beleza em agosto
Os lançamentos que traduzem exatamente o desejo atual de quem busca autocuidado
 Arte Guilherme Sillva
Agosto renova o fôlego do mercado de beleza no Brasil com lançamentos que traduzem exatamente o desejo atual de quem busca autocuidado: praticidade sem abrir mão da alta performance. 

Entre os destaques da temporada, os formatos em stick (bastão) ganham ainda mais espaço na maquiagem, o skincare avança com fórmulas de regeneração profunda e os cuidados capilares apostam em tecnologia para salvar os fios do ressecamento e do desgaste diário.

Uma das novidades é o protetor solar da Kiss New York que foi desenvolvido na Coreia do Sul especialmente para a pele brasileira. Já Ruby Kisses traz o gloss em bastão reúne brilho intenso, cuidado hidratante e aplicação prática em um único produto. Avatim lança novo perfume masculino que combina notas orientais e amadeiradas em uma fragrância de alta fixação e presença marcante. O oitavo mês do ano chega recheado de novidades para a rotina de autocuidado; confira a seleção com as principais apostas em maquiagem, cuidados com a pele e cabelos. 

1

Butter Bomb Stick, da Ruby Kisses

O gloss em bastão reúne brilho intenso, cuidado hidratante e aplicação prática em um único produto. Com textura amanteigada e leve, ele desliza suavemente sobre os lábios, proporcionando aplicação confortável e sem sensação pegajosa. O acabamento entrega brilho luminoso, enquanto a pigmentação permite construir camadas para intensificar a cor conforme o efeito desejado. Sua fórmula conta com Manteiga de Karité, ingrediente conhecido por suas propriedades nutritivas, que ajuda a manter os lábios macios e hidratados ao longo do uso. (COMPRE NA AMAZON)

Lançamento de beleza em agosto
Reúne brilho intenso, cuidado hidratante e aplicação prática Divulgação Ruby Kisses

2

Fluido Brazilian Mania, da Oh My! Brazil

A marca lança novos finalizadores para o cabelo que chegam com fórmulas que nutrem, hidratam e iluminam, atendendo diferentes texturas, necessidades e curvaturas, mantendo como ponto de partida a biodiversidade brasileira e as fragrâncias marcantes. A linha traz ativos que controlam o frizz e iluminam os fios, combinando performance cosmética com ingredientes que remetem ao Brasil em sua forma mais vibrante. Para os cabelos com química, o Amazon Secrets Fluido é formulado com extrato de açaí, cupuaçu e murumuru. O produto promete maciez e brilho, além de oferecer proteção solar e térmica, ajudando a proteger os fios sensibilizados por processos químicos e agressões externas. A proposta é entregar um acabamento leve, com toque sedoso e aspecto saudável. (COMPRE NA AMAZON)N

Lançamento de beleza em agosto
Novos finalizadores para o cabelo que chegam com fórmulas que nutrem, hidratam e iluminam Divulgação Oh, My! Brazil

3

Hidratante Multibenefícios, da Monange

Com Vitamina C e Niacinamida, o produto foi desenvolvido para atender todos os tons de pele. Ele reúne ação uniformizadora, hidratação imediata e proteção solar FPS 25 contra raios UVA e UVB, oferecendo cuidado diário completo em um único passo. Com toque seco e textura leve que não deixa resíduo branco, o hidratante apresenta rápida absorção e proporciona acabamento confortável para uso diário. A formulação combina Vitamina C e Niacinamida, ativos reconhecidos por sua ação antioxidante e uniformizadora, aliados à tecnologia antimarcas, que atua exclusivamente nas áreas escurecidas, reduzindo e prevenindo o reaparecimento de marcas sem alterar o tom natural da pele. (COMPRE NA AMAZON)

Lançamento de beleza em agosto
Possui toque seco e textura leve que não deixa resíduo branco
 Divulgação Monange

4

Máscaras Capilares, da Skala Cosméticos

O lançamento chega para atender às três etapas do cronograma capilar: hidratação, nutrição e reconstrução. Com proposta voltada a tratamentos mais intensivos, as fórmulas apostam em combinações de ativos direcionadas às principais necessidades dos fios. A Máscara Hidratação combina Pantenol e Niacinamida em uma formulação voltada à manutenção da hidratação dos fios e proteção contra o ressecamento diário. Já a Máscara Nutrição reúne Manteiga de Manga e Óleo de Algodão, ativos associados ao alinhamento capilar, controle do frizz e melhora da penteabilidade. Fechando a linha, a Máscara Reconstrução aposta na combinação entre Peptídeos e Aminoácidos para atuar na recuperação da fibra capilar, auxiliando na resistência dos fios e na redução de danos superficiais. (COMPRE NA AMAZON)

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SAs fórmulas apostam em combinações de ativos direcionadas às principais necessidades dos fios Divulgação Skala

5

Deo Colônia Boníssimo Gold, de Avatim

A nova Deo Colônia combina cítricos, especiarias e madeiras em uma criação intensa e sofisticada, desenvolvida para homens que transformam presença em assinatura. O novo perfume combina notas orientais e amadeiradas em uma fragrância de alta fixação e presença marcante. A composição se abre com cardamomo, laranja e bergamota, responsáveis por um frescor vibrante e luminoso. No corpo, lavanda, sálvia e baunilha criam um equilíbrio entre conforto e modernidade, enquanto o fundo de cedro e patchouli adiciona profundidade e sofisticação à criação, resultando em um perfume quente, envolvente e memorável. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

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O perfume combina combina cítricos, especiarias e madeiras 
 Divulgação Avatim

6

Hidra Young FPS 50, da Kiss New York

O protetor solar foi desenvolvido na Coreia do Sul especialmente para a pele brasileira. Com proteção UVA/UVB, textura gel-creme ultraleve e efeito mate, o lançamento é ideal para quem busca um cuidado diário eficaz, confortável e completo. Com fórmula vegana, o produto vai além da barreira contra os raios solares: ele hidrata, controla a oleosidade, suaviza imperfeições e ainda previne o envelhecimento precoce da pele. Entre os ativos presentes, estão a Niacinamida, reconhecida por seu poder de uniformizar o tom da pele e controlar a oleosidade ao longo do dia; e o blend natural de Aloe Vera, Camomila e Jasmim, que oferece ação calmante, antioxidante e hidratante. O resultado é um toque aveludado, efeito blur instantâneo, perfeito para usar antes da maquiagem, sem esfarelar. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

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O protetor solar hidrata, controla a oleosidade, suaviza imperfeições
 Divulgação Kiss New York 
7

 Body Splash Chupa Chups, da The Skin Soul

Com inspiração no universo doce, lúdico e nos sabores que remetem à infância, a parceria leva mais cor, fragrância e sensorialidade para o autocuidado. O Body Cream entrega hidratação profunda, toque aveludado e fragrância marcante, com fórmula enriquecida com manteiga de karité e óleo de macadâmia, ativos que ajudam a nutrir intensamente a pele e oferecem ação antioxidante. O Hand Cream complementa a rotina com hidratação imediata, rápida absorção e toque macio, além de contar com manteiga de karité na composição. A linha também traz Body Splashes nas fragrâncias Vanilla, Orange, Cotton Candy e Biscuit, com perfis doces, envolventes e irresistíveis, pensados para perfumar e acompanhar diferentes momentos do dia. Para completar, a coleção conta ainda com Hidratante Labial de Choco Vanilla, Cola, Tutti Frutti e Framboesa. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
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Os produtos foram pensados para perfumar e acompanhar diferentes momentos do dia
 Divulgação The Skin Soul
8

Batom Líquido Matte 12H, da Dailus

A marca leva tons atuais para sua fórmula queridinha, alinhados às tendências gourmand do momento - chocolate, café e cereja - e pensados para quem busca lábios impactantes sem abrir mão da praticidade. O resultado é uma paleta que traduz o visual suculento que domina o feed em uma versão resistente, que não transfere e ainda é confortável, acompanhando a rotina do café da manhã ao último compromisso do dia, sem retoques. O produto oferece 12 horas de duração, alta pigmentação, secagem rápida e acabamento matte sem ressecar. Enriquecido com manteiga de karité, ácido hialurônico e vitamina E, o produto hidrata, melhora a elasticidade dos lábios e ajuda a prevenir o ressecamento, mantendo o acabamento uniforme ao longo do uso. (COMPRE NA AMAZON)

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O produto oferece 12 horas de duração, alta pigmentação
 Divulgação Dailus

9

Lashlighter Root-Up Lash Primer, da Sheglam

Desenvolvido para ser aplicado antes da máscara, o produto prepara os fios, potencializando volume e alongamento, além de oferecer nutrientes que ajudam a tratar e fortalecer os cílios durante o uso. Sua fórmula também pode ser utilizada sozinha e intensifica tanto máscaras pretas quanto coloridas, entregando um resultado ainda mais marcante. O cuidado se estende até a remoção, já que o primer é facilmente eliminado com água, sem deixar resíduos. A marca também aposta em praticidade e multifuncionalidade com o lançamento do Line to Shine Peel-Off Lip Stain & Gloss Duo e no o Stardust Swipe Glitter Liquid Lipstick. 

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 O produto prepara os fios, potencializando volume e alongamento Divulgação Sheglam

10

Coleção Cacau Show, da Impala

Com tons e fragrâncias inspiradas no chocolate, a linha é composta por esmaltes, cera hidratante para cutículas e gloss labial. Na linha de coloração, a coleção traz uma imersão sensorial no universo do chocolate, misturando tons de marrons profundos, aconchegantes e sofisticados a um toque ousado de coral vibrante, uma referência ao cacau, e nude perolado, que remete ao chocolate branco. Toda a linha traz pincel flat, alta cobertura, brilho intenso e longa duraçãoOutro grande destaque é a Cera Hidratante para Cutículas, em formato stick. Com ponta anatômica e blend de óleos, o produto revoluciona o cuidado diário, tornando-o um gesto prático, cheiroso, com fragrância de chocolate prolongada, e extremamente prazeroso de incorporar à rotina. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
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A linha é composta por esmaltes, cera hidratante para cutículas e gloss labial Diculgação Impala

11

Linha Hydra Air, de Truss

Composta por shampoo, máscara condicionante, bruma hidratante e booster (only pro), a nova linha de tratamento foi criada para entregar uma hidratação potente, sem comprometer o movimento natural do cabelo. A linha entrega hidratação por até 120 horas, além de promover fios mais macios desde o primeiro uso, com ação anti eletrostática para cabelos até seis vezes mais blindados contra o frizz. Seu grande diferencial está na Air Technology, um blend de ativos que cria uma matriz de liberação capaz de desbloquear os ingredientes ao longo do dia, conforme a necessidade do fio. A tecnologia combina peptídeos do lupo, que aderem à fibra e contribuem para a hidratação ideal, alfa-hidroxiácidos e ácido poliglutâmico, responsáveis por promover maciez e brilho, além de um blend de complexos extraídos de algas vermelhas e oliva mediterrânea, que faz uma liberação sequencial conforme o movimento, favorecendo hidratação e maleabilidade. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
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A linha entrega hidratação por até 120 horas Divulgação Truss

12

Batom Líquido Wild Wonder, da Ruby Rose

 A marca apresenta sua nova linha de maquiagem desenvolvida para consumidores que enxergam os produtos como ferramenta de expressão, experimentação e descoberta de novas versões de si mesmos. Com 19 produtos para lábios, pele, olhos e sobrancelhas, a novidade reúne cores vibrantes, texturas sensoriais e acabamentos variados, reforçando a proposta da marca de oferecer um portfólio versátil e acessível.Nos lábios, a linha reúne diferentes propostas de cor, acabamento e cuidado. O Batom Líquido Wild apresenta textura aveludada, efeito blur, acabamento matte e cores vibrantes, enquanto o Batom Líquido Soul combina fórmula leve, alta pigmentação e longa duração. Já o Batom Mágico Aura, formulado com ácido hialurônico, reage ao pH dos lábios para revelar uma cor personalizada, com brilho acetinado e sensação de hidrataç

Lançamento
Apresenta textura aveludada e efeito blur
 Divulgação Ruby Rose

13

 Mela B3 Double Dose, de La Roche-Posay 

Nova solução dermatológica que combina duas moléculas patenteadas - Melasyl e Proxylane - para tratar simultaneamente manchas e rugas, oferecendo uma abordagem inovadora para um dos maiores desafios da prática dermatológica: controlar a recorrência da hiperpigmentação ao longo do tempo. O produto atua diretamente sobre os precursores da melanina antes que se transformem em pigmento visível, além de reduzir manchas existentes sem alterar o tom natural da pele. Desenvolvido para todos os fototipos, respeitando a diversidade da pele, a combinação das duas tecnologias oferece uma abordagem integrada para o fotoenvelhecimento, tratando manchas e rugas ao mesmo tempo. (COMPRE NA AMAZON)

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Nova solução dermatológica para tratar manchas Divulgação La Roche-Posay

14

Máscara de Colágeno Renew, da Avon

 Inspirada nas tendências asiáticas de cuidados com a pele, a novidade chega com uma formulação rica em colágeno, ácido hialurônico, alantoína e vitamina E. O produto combina ativos poderosos para garantir uma pele mais firme e profundamente hidratada. O grande diferencial fica por conta da tecnologia Efeito Glass Skin, que proporciona um acabamento super glow com aspecto ultra-hidratado e nutrido. A linha inclui, além da máscara de colágeno, três balms multifuncionais. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

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O produto combina ativos poderosos para garantir uma pele mais firme Divulgação Avon

15

Coleção Toy Story Skincare, de Fenzza

Pensada para acompanhar todas as etapas da rotina de skincare, a nova linha reúne cinco produtos para os cuidados diários da pele: Água Micelar, Espuma de Limpeza Facial, Sabonete Líquido Facial, Hidratante Facial e Sérum Facial. As fórmulas combinam ingredientes amplamente utilizados no mercado de beleza, como Ácido Hialurônico, Niacinamida, Vitamina E, Extrato de Rosa Mosqueta e Extrato de Hamamélis, contribuindo para uma rotina de limpeza, hidratação e conforto para a pele. Destaque para a Espuma de Limpeza Facial que tem textura leve e agradável e promove uma limpeza delicada que ajuda a deixar a pele limpa e refrescada. Sua fórmula conta com Niacinamida e Extrato de Rosa Mosqueta, ativos que auxiliam na hidratação natural da pele e contribuem para uma aparência mais uniforme e suave. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
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A linha reúne cinco produtos para os cuidados diários da pele  Divulgação Fenzza

16

Daisy Wild Eau So Extra, de Marc Jacobs

Com uma assinatura floral gourmand, a fragrância celebra a energia livre e espontânea da natureza, combinando modernidade e uma doçura nostálgica. Inspirada pela beleza indomada do mundo natural, a composiçãose constrói a partir do contraste entre a saída vibrante do acorde de flor debanana, que traz um toque frutado e luminoso, e a riqueza do coração floralcom nuances achocolatadas, que adiciona profundidade e sofisticação. Ao fundo, o óleo de vetiver revela uma base terrosa e amadeirada, criando umrastro quente, envolvente e confortável, que traduz um novo nível deintensidade para o universo Daisy

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O novo perfume tem assinatura floral gourmand
 Divulgação Marc Jacobs

17

Coleção Hello Kitty and Friends, de Colorama

A coleção chega em quatro esmaltes inéditos e um importante marco de inovação para marca. Pela primeira vez, ela incorpora em sua fórmula uma mica colorida importada da Ásia, tecnologia responsável por criar um efeito pó cromado inédito no portfólio. O resultado é um brilho fascinante que dança com a luz e surpreende a cada movimento, revelando diferentes reflexos conforme o ângulo de observação. As novas cores foram desenvolvidas para serem usadas sozinhas ou em misturas exclusivas, ampliando as possibilidades de criação com outros esmaltes. Os esmaltes da coleção Hello Kitty and Friends oferecem longa duração, cor intensa, efeito glow, secagem rápida. (COMPRE NO MERCADO LIVRE

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A coleção incorpora em sua fórmula uma mica colorida importada da Ásia
 Divulgação Colorama

18

Cicabio Lip Repair, de Bioderma

É um reparador labial desenvolvido para proteger e hidratar lábios ressecados e fragilizados. Com textura confortável, sem cor e de alta aderência, o lançamento promove hidratação imediata e prolongada por até oito horas, ajudando a minimizar a sensação de desconforto. O produto também estimula três tipos de colágeno, promovendo reparação profunda e duradoura. O produto pode ser utilizado sempre que necessário ao longo do dia e também como tratamento intensivo noturno, com aplicação de camada mais espessa para reparação profunda durante o sono. O reparador é indicado para adultos e crianças a partir de três anos. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

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 Reparador labial desenvolvido para proteger e hidratar lábios ressecados Divulgação Bioderma
19

 Perfume Stronger With You Powerfully, de Emporio Armani

 Nova fragrância masculina, o lançamento é um fougère ambarado frutado que combina facetas frutadas e licorosas com nuances esfumaçadas, aprofundando o emblemático acorde de castanha adocicada da coleção com uma presença ainda mais marcante e duradoura por até 24 horas. A abertura revela uma fusão de frutas exuberantes. A essência de mandarina fresca e a bergamota refinado, ambos provenientes da Itália, trazem facetas cítricas e aromáticas luminosas, em contraste com a doçura irresistível de um acorde de cereja, criando um início distinto e sedutor. No coração, a fragrância ganha intensidade com uma vibrante explosão aromática. A inconfundível lavanda Diva, proveniente da França, ancora essa estrutura, enquanto um acorde especiado amadeirado confere doçura harmoniosa e profundidade, ampliando o caráter delicioso da composição. Na base, a fragrância se desdobra com intensidade envolvente, com castanha adocicada, castanha defumada, baunilha bourbon de Madagascar, absoluto de baunilha e madeiras âmbar. (COMPRE NA AMAZON)
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O perfume é um  fougère ambarado frutado
 Divulgação Emporio Armani

20

Sun Bunny, de Too Faced  

A marca relança o produto em uma versão atualizada como Blush Bronzeador, refletindo as tendências de blonzing, e em nova embalagem. É um bronzer luminoso de duas tonalidades que proporciona um brilho de aparência natural, com acabamento “sun-kissed”. Sua fórmula sedosa e translúcida imita o viço da pele real. Oferece até 12 horas de uso, mantendo-se radiante sem acumular ou craquelar. As cores - são quatro duos luminosos com aroma tropical de coco - podem ser misturadas ou usadas individualmente para bronzear, dar cor (blush), esculpir e iluminar.

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 É um bronzer luminoso de duas tonalidades Divulgação Too Faced

21

 Perfume Spritz, da Granado

Inspirada na sensação refrescante e vibrante dos encontros ao sol, o perfume chega para ampliar o universo olfativo da coleção com uma criação cítrica, moderna e envolvente. Desde as primeiras notas, o perfume revela uma explosão cítrica intensa e moderna. A combinação da laranja vermelha com a laranja amarga cria um contraste suculento, brilhante e levemente amargo, enquanto o gengibre acrescenta uma faceta quente, picante e efervescente, despertando os sentidos e revelando um corpo floral envolvente. No coração, flor de laranjeira, ylang-ylang e orquídea vermelha adicionam luminosidade e sofisticação à fragrância. Ao fundo, notas de cedro, musk e âmbar criam uma base confortável, elegante e levemente quente, que prolongam o frescor cítrico na pele e resultam em uma criação sofisticada e marcante. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

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O perfume revela uma explosão cítrica intensa e moderna Divulgação Granado
22

 Lenço Umedecido Clean Up, de Mari Maria Makeup

O lenço umedecido demaquilante foi pensado para remover maquiagem e impurezas acumuladas no dia a dia de forma suave e sem agredir a pele. Idealizado para cuidar até dos pontos mais sensíveis, o produto conta com vitamina E, aveia, aloe vera, camomila, calêndula e colágeno, ingredientes que garantem uma experiência refrescante e hidratante durante o uso. Dessa maneira, além da limpeza por seu efeito micelar, os lenços também apoiam a rotina de cuidado com a pele, tonificando a camada superficial com uma proposta leve e saudável. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

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Lenço umedecido foi pensado para remover maquiagem e impurezas Divulgação Mari Maria Makeup

23

Linha Liso Profundo, de Vult

Desenvolvida para controlar o frizz e manter os fios alinhados por até 24 horas, reforçando a proposta de deixar o cabelo livre dos rituais longos. Com Tecnologia HD, sistema inteligente composto por aminoácidos de alto potencial reparador que atua profundamente fio a fio, a linha promove alinhamento, disciplina e movimento natural, reduzindo a necessidade de reaplicações ao longo do dia. Destaque para o Creme Defrizante Termoprotetor que controla o frizz, melhora o aspecto das pontas duplas e oferece proteção térmica de até 230 °C e proteção UV. Sua fórmula prolonga o efeito liso por até 24 horas, mantendo os fios disciplinados por mais tempo.
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 Controla o frizz e manter os fios alinhados por até 24 horas Divulgação Eudora

24

Sabonete Líquido Esfoliante Amande Sublime, de L’Occitane en Provence

A novidade - que é uma releitura da linha Amêndoa - parte de um ingrediente que sempre esteve no centro da história da marca: a amêndoa do Mediterrâneo. Cultivada na região sul da França, rica em ácidos graxos e ômega 9, esqualeno, vitamina E e B-sitosterol ajudando a nutrir, suavizar e proteger a pele do ressecamento. É justamente dessa combinação entre naturalidade e performance que nasce o diferencial da linha. O Sabonete Líquido Esfoliante é ideal para quem busca por um produto sensorial, que limpa e esfolia o corpo de forma gentil, removendo as impurezas e células mortas da pele. Enriquecido com casca de Amêndoa triturada e com óleo de Amêndoas Doces, ele deixa a pele macia, suave e delicadamente perfumada. 

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O produto limpa e esfolia o corpo de forma gentil
 Divulgação L’Occitane en Provence

25

 Collagen Infusion, da Humà Skin Science 

 É um fluido pró-colágeno capaz de estimular a produção de 22 tipos de colágeno presentes na pele, desenvolvido a partir da nova tecnologia proprietária Cellpass, onde os ativos são encapsulados, permitindo que atravessem as camadas da pele e cheguem até as células da derme, promovendo a renovação celular e deposite ativos que vão estimular as células da pele produzirem colágeno que as células absorvam essas substâncias apenas onde a pele realmente precisa. Em estudos conduzidos pela marca, a tecnologia demonstrou maior preservação da vitalidade celular, quando comparada à aplicação dos mesmos ativos na forma livre, sem o encapsulamento. O produto estimula biologicamente a produção de 22 tipos de colágeno que a pele produz naturalmente, atuando dentro das células.   

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Fluido pró-colágeno capaz de estimular a produção de 22 tipos de colágeno Divulgação Humá

26

Sérum Tensor de Rugas B-TX Freeze, de Eudora

O lançamento atua sobre até 12 tipos de rugas de contração e linhas de expressão. O

grande diferencial tecnológico da fórmula reside na capacidade de atuar inclusive sobre

rugas que a toxina botulínica tradicional não trata, oferecendo uma solução complementar e avançada de tratamento. Com efeito tensor imediato perceptível em até 5 minutos, o produto promove suavização visível dos sinais, além de melhora progressiva na firmeza, textura e luminosidade com o uso contínuo. Sua fórmula inovadora é construível, permitindo a aplicação de até 4 camadas sem esfarelar, integrando-se perfeitamente à rotina de maquiagem.

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O lançamento atua sobre até 12 tipos de rugas de contração e linhas de expressão Divulgação Eudora

27

Linha Biocare, da Farnese

A linha chega com um portfólio completo de 19 produtos desenvolvidos com tecnologia prebiótica e complexo biocare para diferentes necessidades capilares, resultando em cabelos mais nutridos e hidratados. Composta por shampoos, condicionadores, máscaras e creme de pentear formulados com ativos como ácido hialurônico, niacinamida, esqualano e ácidos graxos essenciais, a linha possui fórmulas enriquecidas, fragrâncias marcantes e foco em fortalecimento, hidratação, brilho e reparação dos fios. Há ainda no portfólio leave-in e óleo capilar. Os produtos foram desenvolvidos para cabelos lisos e ondulados, cabelos crespos e cacheados e cabelos com danos moderados e danos intensos. As novidades combinam fragrâncias como cassis e baunilha, pêssego e jasmim, framboesa e fava tonka e, proteína do leite.

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A linha chega com um portfólio completo de 19 produtos Divulgação Farnese

28

Linha 24e7, da Panvel

Sua chegada traduz uma beleza prática, versátil e desejável, pensada para acompanhar diferentes versões de uma mesma pessoa ao longo da rotina. Os produtos chegam com texturas inovadoras e multifuncionais. O Blush e Iluminador Bouncy trazem textura cream to powder, cremosa ao toque e com efeito de pó na aplicação. A proposta é oferecer cor, luminosidade e acabamento natural com aplicação prática, permitindo construir camadas conforme o momento e a intensidade desejada. O Glow Filter também integra a linha como um dos produtos-chave para uma pele com aparência luminosa e viço natural. Com textura leve e confortável, pode ser usado sozinho, para realçar a pele, ou combinado à maquiagem, intensificando o efeito glow. Já o Gloss Tint aposta em brilho, hidratação suave e longa duração, podendo ser aplicado sozinho ou em combinações para criar diferentes efeitos nos lábios. 

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Os produtos chegam com texturas inovadoras e multifuncionais Divulgação Panvel

29

Whey Up Protein Doce de Leite, da Sanavita

O grande diferencial da fórmula está em sua composição 3W, que associa três tipos de whey protein: concentrado, isolado e hidrolisado. Essa combinação oferece diferentes velocidades de absorção da proteína, garantindo nutrição de alta qualidade, ideal para todos os momentos do dia. Cada porção fornece 23g de proteínas e é uma fonte natural de aminoácidos essenciais, incluindo os BCAAs (leucina, isoleucina e valina). Outro destaque é a versatilidade de consumo: sua estabilidade térmica permite que ele seja utilizado tanto em preparações geladas quanto em receitas quentes, sem perder suas propriedades nutricionais.
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O diferencial da fórmula está em sua composição que associa três tipos de whey protein Divulgação Sanavita
30

Body Splash Universtars BT21, da Cia Beauty

São sete Body Splashes inspirados nos personagens mais amados do universo BT21, cada um com uma fragrância única e uma proposta sensorial especial. Desenvolvidas com base no conceito Scent Wellness, as fragrâncias foram criadas para despertar diferentes sensações e tornar cada momento ainda mais especial. Destaque pada Koya, uma fragrância Aromática Fougère que une a refrescância de bergamota, mandarina, melão e pepino a um elegante acorde de ervas aromáticas e especiarias. O fundo de sândalo, âmbar e musk proporciona conforto e bem-estar, inspirando autoestima e autoconfiança.

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Os produtos foram inspirados nos personagens mais amados do universo BT21 Divulgação Cia 

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