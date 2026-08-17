De stick a skincare: os lançamentos de beleza para conhecer já

1
Butter Bomb Stick, da Ruby Kisses
O gloss em bastão reúne brilho intenso, cuidado hidratante e aplicação prática em um único produto. Com textura amanteigada e leve, ele desliza suavemente sobre os lábios, proporcionando aplicação confortável e sem sensação pegajosa. O acabamento entrega brilho luminoso, enquanto a pigmentação permite construir camadas para intensificar a cor conforme o efeito desejado. Sua fórmula conta com Manteiga de Karité, ingrediente conhecido por suas propriedades nutritivas, que ajuda a manter os lábios macios e hidratados ao longo do uso. (COMPRE NA AMAZON)
2
Fluido Brazilian Mania, da Oh My! Brazil
A marca lança novos finalizadores para o cabelo que chegam com fórmulas que nutrem, hidratam e iluminam, atendendo diferentes texturas, necessidades e curvaturas, mantendo como ponto de partida a biodiversidade brasileira e as fragrâncias marcantes. A linha traz ativos que controlam o frizz e iluminam os fios, combinando performance cosmética com ingredientes que remetem ao Brasil em sua forma mais vibrante. Para os cabelos com química, o Amazon Secrets Fluido é formulado com extrato de açaí, cupuaçu e murumuru. O produto promete maciez e brilho, além de oferecer proteção solar e térmica, ajudando a proteger os fios sensibilizados por processos químicos e agressões externas. A proposta é entregar um acabamento leve, com toque sedoso e aspecto saudável. (COMPRE NA AMAZON)N
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Hidratante Multibenefícios, da Monange
Com Vitamina C e Niacinamida, o produto foi desenvolvido para atender todos os tons de pele. Ele reúne ação uniformizadora, hidratação imediata e proteção solar FPS 25 contra raios UVA e UVB, oferecendo cuidado diário completo em um único passo. Com toque seco e textura leve que não deixa resíduo branco, o hidratante apresenta rápida absorção e proporciona acabamento confortável para uso diário. A formulação combina Vitamina C e Niacinamida, ativos reconhecidos por sua ação antioxidante e uniformizadora, aliados à tecnologia antimarcas, que atua exclusivamente nas áreas escurecidas, reduzindo e prevenindo o reaparecimento de marcas sem alterar o tom natural da pele. (COMPRE NA AMAZON)
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Máscaras Capilares, da Skala Cosméticos
O lançamento chega para atender às três etapas do cronograma capilar: hidratação, nutrição e reconstrução. Com proposta voltada a tratamentos mais intensivos, as fórmulas apostam em combinações de ativos direcionadas às principais necessidades dos fios. A Máscara Hidratação combina Pantenol e Niacinamida em uma formulação voltada à manutenção da hidratação dos fios e proteção contra o ressecamento diário. Já a Máscara Nutrição reúne Manteiga de Manga e Óleo de Algodão, ativos associados ao alinhamento capilar, controle do frizz e melhora da penteabilidade. Fechando a linha, a Máscara Reconstrução aposta na combinação entre Peptídeos e Aminoácidos para atuar na recuperação da fibra capilar, auxiliando na resistência dos fios e na redução de danos superficiais. (COMPRE NA AMAZON)
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Deo Colônia Boníssimo Gold, de Avatim
A nova Deo Colônia combina cítricos, especiarias e madeiras em uma criação intensa e sofisticada, desenvolvida para homens que transformam presença em assinatura. O novo perfume combina notas orientais e amadeiradas em uma fragrância de alta fixação e presença marcante. A composição se abre com cardamomo, laranja e bergamota, responsáveis por um frescor vibrante e luminoso. No corpo, lavanda, sálvia e baunilha criam um equilíbrio entre conforto e modernidade, enquanto o fundo de cedro e patchouli adiciona profundidade e sofisticação à criação, resultando em um perfume quente, envolvente e memorável. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
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Hidra Young FPS 50, da Kiss New York
O protetor solar foi desenvolvido na Coreia do Sul especialmente para a pele brasileira. Com proteção UVA/UVB, textura gel-creme ultraleve e efeito mate, o lançamento é ideal para quem busca um cuidado diário eficaz, confortável e completo. Com fórmula vegana, o produto vai além da barreira contra os raios solares: ele hidrata, controla a oleosidade, suaviza imperfeições e ainda previne o envelhecimento precoce da pele. Entre os ativos presentes, estão a Niacinamida, reconhecida por seu poder de uniformizar o tom da pele e controlar a oleosidade ao longo do dia; e o blend natural de Aloe Vera, Camomila e Jasmim, que oferece ação calmante, antioxidante e hidratante. O resultado é um toque aveludado, efeito blur instantâneo, perfeito para usar antes da maquiagem, sem esfarelar. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
Body Splash Chupa Chups, da The Skin Soul
Batom Líquido Matte 12H, da Dailus
A marca leva tons atuais para sua fórmula queridinha, alinhados às tendências gourmand do momento - chocolate, café e cereja - e pensados para quem busca lábios impactantes sem abrir mão da praticidade. O resultado é uma paleta que traduz o visual suculento que domina o feed em uma versão resistente, que não transfere e ainda é confortável, acompanhando a rotina do café da manhã ao último compromisso do dia, sem retoques. O produto oferece 12 horas de duração, alta pigmentação, secagem rápida e acabamento matte sem ressecar. Enriquecido com manteiga de karité, ácido hialurônico e vitamina E, o produto hidrata, melhora a elasticidade dos lábios e ajuda a prevenir o ressecamento, mantendo o acabamento uniforme ao longo do uso. (COMPRE NA AMAZON)
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Lashlighter Root-Up Lash Primer, da Sheglam
Desenvolvido para ser aplicado antes da máscara, o produto prepara os fios, potencializando volume e alongamento, além de oferecer nutrientes que ajudam a tratar e fortalecer os cílios durante o uso. Sua fórmula também pode ser utilizada sozinha e intensifica tanto máscaras pretas quanto coloridas, entregando um resultado ainda mais marcante. O cuidado se estende até a remoção, já que o primer é facilmente eliminado com água, sem deixar resíduos. A marca também aposta em praticidade e multifuncionalidade com o lançamento do Line to Shine Peel-Off Lip Stain & Gloss Duo e no o Stardust Swipe Glitter Liquid Lipstick.
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Coleção Cacau Show, da Impala
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Linha Hydra Air, de Truss
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Batom Líquido Wild Wonder, da Ruby Rose
A marca apresenta sua nova linha de maquiagem desenvolvida para consumidores que enxergam os produtos como ferramenta de expressão, experimentação e descoberta de novas versões de si mesmos. Com 19 produtos para lábios, pele, olhos e sobrancelhas, a novidade reúne cores vibrantes, texturas sensoriais e acabamentos variados, reforçando a proposta da marca de oferecer um portfólio versátil e acessível.Nos lábios, a linha reúne diferentes propostas de cor, acabamento e cuidado. O Batom Líquido Wild apresenta textura aveludada, efeito blur, acabamento matte e cores vibrantes, enquanto o Batom Líquido Soul combina fórmula leve, alta pigmentação e longa duração. Já o Batom Mágico Aura, formulado com ácido hialurônico, reage ao pH dos lábios para revelar uma cor personalizada, com brilho acetinado e sensação de hidrataç
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Mela B3 Double Dose, de La Roche-Posay
Nova solução dermatológica que combina duas moléculas patenteadas - Melasyl e Proxylane - para tratar simultaneamente manchas e rugas, oferecendo uma abordagem inovadora para um dos maiores desafios da prática dermatológica: controlar a recorrência da hiperpigmentação ao longo do tempo. O produto atua diretamente sobre os precursores da melanina antes que se transformem em pigmento visível, além de reduzir manchas existentes sem alterar o tom natural da pele. Desenvolvido para todos os fototipos, respeitando a diversidade da pele, a combinação das duas tecnologias oferece uma abordagem integrada para o fotoenvelhecimento, tratando manchas e rugas ao mesmo tempo. (COMPRE NA AMAZON)
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Máscara de Colágeno Renew, da Avon
Inspirada nas tendências asiáticas de cuidados com a pele, a novidade chega com uma formulação rica em colágeno, ácido hialurônico, alantoína e vitamina E. O produto combina ativos poderosos para garantir uma pele mais firme e profundamente hidratada. O grande diferencial fica por conta da tecnologia Efeito Glass Skin, que proporciona um acabamento super glow com aspecto ultra-hidratado e nutrido. A linha inclui, além da máscara de colágeno, três balms multifuncionais. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
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Coleção Toy Story Skincare, de Fenzza
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Daisy Wild Eau So Extra, de Marc Jacobs
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Coleção Hello Kitty and Friends, de Colorama
A coleção chega em quatro esmaltes inéditos e um importante marco de inovação para marca. Pela primeira vez, ela incorpora em sua fórmula uma mica colorida importada da Ásia, tecnologia responsável por criar um efeito pó cromado inédito no portfólio. O resultado é um brilho fascinante que dança com a luz e surpreende a cada movimento, revelando diferentes reflexos conforme o ângulo de observação. As novas cores foram desenvolvidas para serem usadas sozinhas ou em misturas exclusivas, ampliando as possibilidades de criação com outros esmaltes. Os esmaltes da coleção Hello Kitty and Friends oferecem longa duração, cor intensa, efeito glow, secagem rápida. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
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Cicabio Lip Repair, de Bioderma
É um reparador labial desenvolvido para proteger e hidratar lábios ressecados e fragilizados. Com textura confortável, sem cor e de alta aderência, o lançamento promove hidratação imediata e prolongada por até oito horas, ajudando a minimizar a sensação de desconforto. O produto também estimula três tipos de colágeno, promovendo reparação profunda e duradoura. O produto pode ser utilizado sempre que necessário ao longo do dia e também como tratamento intensivo noturno, com aplicação de camada mais espessa para reparação profunda durante o sono. O reparador é indicado para adultos e crianças a partir de três anos. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
Perfume Stronger With You Powerfully, de Emporio Armani
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Sun Bunny, de Too Faced
A marca relança o produto em uma versão atualizada como Blush Bronzeador, refletindo as tendências de blonzing, e em nova embalagem. É um bronzer luminoso de duas tonalidades que proporciona um brilho de aparência natural, com acabamento “sun-kissed”. Sua fórmula sedosa e translúcida imita o viço da pele real. Oferece até 12 horas de uso, mantendo-se radiante sem acumular ou craquelar. As cores - são quatro duos luminosos com aroma tropical de coco - podem ser misturadas ou usadas individualmente para bronzear, dar cor (blush), esculpir e iluminar.
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Perfume Spritz, da Granado
Inspirada na sensação refrescante e vibrante dos encontros ao sol, o perfume chega para ampliar o universo olfativo da coleção com uma criação cítrica, moderna e envolvente. Desde as primeiras notas, o perfume revela uma explosão cítrica intensa e moderna. A combinação da laranja vermelha com a laranja amarga cria um contraste suculento, brilhante e levemente amargo, enquanto o gengibre acrescenta uma faceta quente, picante e efervescente, despertando os sentidos e revelando um corpo floral envolvente. No coração, flor de laranjeira, ylang-ylang e orquídea vermelha adicionam luminosidade e sofisticação à fragrância. Ao fundo, notas de cedro, musk e âmbar criam uma base confortável, elegante e levemente quente, que prolongam o frescor cítrico na pele e resultam em uma criação sofisticada e marcante. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
Lenço Umedecido Clean Up, de Mari Maria Makeup
O lenço umedecido demaquilante foi pensado para remover maquiagem e impurezas acumuladas no dia a dia de forma suave e sem agredir a pele. Idealizado para cuidar até dos pontos mais sensíveis, o produto conta com vitamina E, aveia, aloe vera, camomila, calêndula e colágeno, ingredientes que garantem uma experiência refrescante e hidratante durante o uso. Dessa maneira, além da limpeza por seu efeito micelar, os lenços também apoiam a rotina de cuidado com a pele, tonificando a camada superficial com uma proposta leve e saudável. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
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Linha Liso Profundo, de Vult
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Sabonete Líquido Esfoliante Amande Sublime, de L’Occitane en Provence
A novidade - que é uma releitura da linha Amêndoa - parte de um ingrediente que sempre esteve no centro da história da marca: a amêndoa do Mediterrâneo. Cultivada na região sul da França, rica em ácidos graxos e ômega 9, esqualeno, vitamina E e B-sitosterol ajudando a nutrir, suavizar e proteger a pele do ressecamento. É justamente dessa combinação entre naturalidade e performance que nasce o diferencial da linha. O Sabonete Líquido Esfoliante é ideal para quem busca por um produto sensorial, que limpa e esfolia o corpo de forma gentil, removendo as impurezas e células mortas da pele. Enriquecido com casca de Amêndoa triturada e com óleo de Amêndoas Doces, ele deixa a pele macia, suave e delicadamente perfumada.
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Collagen Infusion, da Humà Skin Science
É um fluido pró-colágeno capaz de estimular a produção de 22 tipos de colágeno presentes na pele, desenvolvido a partir da nova tecnologia proprietária Cellpass, onde os ativos são encapsulados, permitindo que atravessem as camadas da pele e cheguem até as células da derme, promovendo a renovação celular e deposite ativos que vão estimular as células da pele produzirem colágeno que as células absorvam essas substâncias apenas onde a pele realmente precisa. Em estudos conduzidos pela marca, a tecnologia demonstrou maior preservação da vitalidade celular, quando comparada à aplicação dos mesmos ativos na forma livre, sem o encapsulamento. O produto estimula biologicamente a produção de 22 tipos de colágeno que a pele produz naturalmente, atuando dentro das células.
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Sérum Tensor de Rugas B-TX Freeze, de Eudora
O lançamento atua sobre até 12 tipos de rugas de contração e linhas de expressão. O
grande diferencial tecnológico da fórmula reside na capacidade de atuar inclusive sobre
rugas que a toxina botulínica tradicional não trata, oferecendo uma solução complementar e avançada de tratamento. Com efeito tensor imediato perceptível em até 5 minutos, o produto promove suavização visível dos sinais, além de melhora progressiva na firmeza, textura e luminosidade com o uso contínuo. Sua fórmula inovadora é construível, permitindo a aplicação de até 4 camadas sem esfarelar, integrando-se perfeitamente à rotina de maquiagem.
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Linha Biocare, da Farnese
A linha chega com um portfólio completo de 19 produtos desenvolvidos com tecnologia prebiótica e complexo biocare para diferentes necessidades capilares, resultando em cabelos mais nutridos e hidratados. Composta por shampoos, condicionadores, máscaras e creme de pentear formulados com ativos como ácido hialurônico, niacinamida, esqualano e ácidos graxos essenciais, a linha possui fórmulas enriquecidas, fragrâncias marcantes e foco em fortalecimento, hidratação, brilho e reparação dos fios. Há ainda no portfólio leave-in e óleo capilar. Os produtos foram desenvolvidos para cabelos lisos e ondulados, cabelos crespos e cacheados e cabelos com danos moderados e danos intensos. As novidades combinam fragrâncias como cassis e baunilha, pêssego e jasmim, framboesa e fava tonka e, proteína do leite.
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Linha 24e7, da Panvel
Sua chegada traduz uma beleza prática, versátil e desejável, pensada para acompanhar diferentes versões de uma mesma pessoa ao longo da rotina. Os produtos chegam com texturas inovadoras e multifuncionais. O Blush e Iluminador Bouncy trazem textura cream to powder, cremosa ao toque e com efeito de pó na aplicação. A proposta é oferecer cor, luminosidade e acabamento natural com aplicação prática, permitindo construir camadas conforme o momento e a intensidade desejada. O Glow Filter também integra a linha como um dos produtos-chave para uma pele com aparência luminosa e viço natural. Com textura leve e confortável, pode ser usado sozinho, para realçar a pele, ou combinado à maquiagem, intensificando o efeito glow. Já o Gloss Tint aposta em brilho, hidratação suave e longa duração, podendo ser aplicado sozinho ou em combinações para criar diferentes efeitos nos lábios.
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Whey Up Protein Doce de Leite, da Sanavita
Body Splash Universtars BT21, da Cia Beauty
São sete Body Splashes inspirados nos personagens mais amados do universo BT21, cada um com uma fragrância única e uma proposta sensorial especial. Desenvolvidas com base no conceito Scent Wellness, as fragrâncias foram criadas para despertar diferentes sensações e tornar cada momento ainda mais especial. Destaque pada Koya, uma fragrância Aromática Fougère que une a refrescância de bergamota, mandarina, melão e pepino a um elegante acorde de ervas aromáticas e especiarias. O fundo de sândalo, âmbar e musk proporciona conforto e bem-estar, inspirando autoestima e autoconfiança.
Beauty
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