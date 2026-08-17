De stick a skincare: os lançamentos de beleza para conhecer já





Entre os destaques da temporada, os formatos em stick (bastão) ganham ainda mais espaço na maquiagem, o skincare avança com fórmulas de regeneração profunda e os cuidados capilares apostam em tecnologia para salvar os fios do ressecamento e do desgaste diário.





Uma das novidades é o protetor solar da Kiss New York que foi desenvolvido na Coreia do Sul especialmente para a pele brasileira. Já Ruby Kisses traz o gloss em bastão reúne brilho intenso, cuidado hidratante e aplicação prática em um único produto. Avatim lança novo perfume masculino que combina notas orientais e amadeiradas em uma fragrância de alta fixação e presença marcante. O oitavo mês do ano chega recheado de novidades para a rotina de autocuidado; confira a seleção com as principais apostas em maquiagem, cuidados com a pele e cabelos.

Agosto renova o fôlego do mercado de beleza no Brasil com lançamentos que traduzem exatamente o desejo atual de quem busca autocuidado: praticidade sem abrir mão da alta performance.