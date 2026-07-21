De brumas a sprays multifuncionais: 10 novidades para cuidar dos cabelos

O mercado de beleza acaba de ganhar um fôlego extra com uma nova safra de lançamentos voltados para a saúde capilar. A tendência da vez é a alta performance combinada com a praticidade: produtos que agem rápido, protegem contra agressões diárias e tratam os fios de dentro para fora.





As brumas e sprays multifuncionais, por exemplo, consolidam-se como o item indispensável da rotina moderna. Longe de pesar nos fios, os novos lançamentos chegam com fórmulas aquosas de rápida absorção, focadas em proteção e revitalização imediata.





Das texturas ultraleves às fórmulas modernas, confira as principais novidades em brumas, cremes de pentear e máscaras capilares que prometem transformar a sua rotina de cuidados.