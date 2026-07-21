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Lançamentos

De brumas a sprays multifuncionais: 10 novidades para cuidar dos cabelos

Apostar nesses lançamentos é uma forma inteligente de atualizar o cuidado com os cabelos, unindo a tecnologia de reparação profunda à leveza que o dia a dia exige

Publicado em 21 de Julho de 2026 às 13:52

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

21 jul 2026 às 13:52
Lançamentos de produtos para cabelo
Uma nova safra de lançamentos voltados para a saúde capilar Arte Guilherme Sillva

O mercado de beleza acaba de ganhar um fôlego extra com uma nova safra de lançamentos voltados para a saúde capilar. A tendência da vez é a alta performance combinada com a praticidade: produtos que agem rápido, protegem contra agressões diárias e tratam os fios de dentro para fora.


As brumas e sprays multifuncionais, por exemplo, consolidam-se como o item indispensável da rotina moderna. Longe de pesar nos fios, os novos lançamentos chegam com fórmulas aquosas de rápida absorção, focadas em proteção e revitalização imediata.


Das texturas ultraleves às fórmulas modernas, confira as principais novidades em brumas, cremes de pentear e máscaras capilares que prometem transformar a sua rotina de cuidados.

Lançamentos de produtos para cabelo
Uma nova safra de lançamentos voltados para a saúde capilar Arte Guilherme Sillva
  1. Bruma Impermeabilizante Nutri Diamond, de Eudora Siàge. Finalizador multifuncional com 1 milhão de partículas impermeabilizantes em apenas 1 spray. Blinda contra o frizz por quatro dias, proporciona cinco vezes mais maciez, retira a aparência opaca dos fios na primeira aplicação e oferece proteção térmica até 250ºC. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  2. Creme de Definição Coconut Curls, da Oh My! Brazil. Pensado para cabelos cacheados, o creme de definição combina óleo de coco e pantenol em uma fórmula que promove definição com leveza, sem pesar nos fios. O produto conta com proteção solar e térmica, tornando-se um aliado tanto para a finalização diária quanto para quem utiliza difusor e outras ferramentas de calor, ajudando a manter os cachos modelados, hidratados e com movimento.

  3. Mousse Forma Cachos, da Haskell Cosméticos. O mousse é uma alternativa para quem deseja definição prolongada, controle do frizz e acabamento natural. Com textura leve e fórmula tecnológica, o produto define, modela e valoriza os cachos sem pesar ou deixar os fios rígidos, garantindo curvas definidas por até 72 horas. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  4. Perfume para Cabelos Amalfi Sunset, da Skelt. O lançamento combina perfumação e cuidado capilar em uma fórmula bifásica leve, que perfuma os fios por até quatro horas, proporciona 88% de redução imediata do frizz e 91% mais brilho logo após a aplicação. Além disso, ajuda a selar a superfície dos fios, promovendo toque macio, movimento natural e acabamento luminoso, sem pesar nos cabelos.

  5. Máscara Capilar Reconstrução, da Skala. A novidade aposta na combinação entre Peptídeos e Aminoácidos para atuar na recuperação da fibra capilar, auxiliando na resistência dos fios e na redução de danos superficiais.

  6. Creme+Finalizador, da Curl Clinic Plus. Desenvolvido para controlar o frizz e preservar o movimento natural dos fios, o produto ajuda a manter os cachos definidos ao longo do dia sem o aspecto endurecido que costuma incomodar muitas consumidoras.

  7. Bruma Hidratante Hydra Air, de Truss Professional. Oferece acabamento antieletrostático com redução de 70% do frizz, devolvendo a vitalidade aos cabelos secos e opacos. Recupera o brilho e a maciez, formando um filme antiatrito para proteção diária. Sem pesar, garante raiz solta e pontas hidratadas. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  8. Hydra Care Shampoo, de Yellow Professional. A nova fórmula incorpora ativos que proporcionam o aumento da hidratação e brilho, como a exclusiva Lumitech, capaz de transformar a luz UV em brilho visível, combinada ao extrato de tamarindo, conhecido por sua ação hidratante, antioxidante e por melhorar a maleabilidade do cabelo. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  9. Novex Acid Control Acidificante Anti-Danos, de Embelleze. Tratamento capilar desenvolvido especialmente para cabelos danificados e com alta porosidade. Com fórmula exclusiva que combina ácido lático e Centella asiática, o produto atua diretamente na selagem das cutículas e no reequilíbrio do pH dos fios, ajudando a selar as cutículas e a restaurar a integridade da fibra capilar. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  10. Partiu Treino, da Prohall. Fluido capilar 6 em 1 desenvolvido para proteger os fios durante a prática de atividades físicas. Ajuda a minimizar os efeitos da umidade e das agressões externas associadas à rotina de exercícios. A fórmula também auxilia no controle do frizz causado pelo suor, reduz o efeito estático durante a atividade física e contribui para manter os cabelos alinhados. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

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