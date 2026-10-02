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Horóscopo semanal: previsões para os signos de 05 a 11 de outubro de 2026

A semana favorecerá o diálogo e a expressão dos sentimentos nas relações e nas questões financeiras
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 07:55

Será uma semana importante para revisar relacionamentos, valores pessoais e questões financeiras (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)
Será uma semana importante para revisar relacionamentos, valores pessoais e questões financeiras Crédito: Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock

Nesta semana, o Sol em Libra fará oposição a Saturno, aumentando a percepção sobre responsabilidades, limites e cobranças nos relacionamentos. Esse cenário, por sua vez, ajudará a compreender quais dificuldades precisam ser enfrentadas com maturidade. Por outro lado, alguns entraves poderão gerar frustrações. Nesse contexto, será preciso ter disposição e paciência para rever expectativas. 

Mercúrio em Escorpião estará em conjunção com Vênus e em quadratura com Marte. Por um lado, essa configuração favorecerá o diálogo e a expressão dos sentimentos nas relações e nas questões financeiras. Por outro lado, aumentará a possibilidade de discussões, respostas impulsivas e palavras agressivas. Logo, será importante refletir antes de falar, principalmente em conversas delicadas. 

Por sua vez, Vênus retrógrado em Escorpião fará conjunção com Mercúrio e quadratura com Plutão e Marte. Esses movimentos indicam um período importante para revisar relacionamentos, valores pessoais e questões financeiras. No processo, inclusive, situações do passado precisarão ser reconsideradas.

Contudo, como as emoções estarão intensas nesta semana, haverá a possibilidade de ciúme, dependência ou insegurança. Além disso, poderá surgir um conflito entre os desejos pessoais e as necessidades do momento. Diante desse cenário, será importante evitar tomar decisões impulsivas. O ideal será observar os padrões repetitivos e avaliar com clareza o que precisa ser encerrado ou transformado. 

Ademais, Marte em Leão formará oposição a Plutão e quadratura com Mercúrio e Vênus, sugerindo a possibilidade de disputas de poder e conflitos entre os desejos e a realidade, sobretudo nos relacionamentos. Esse cenário, por sua vez, poderá levar a discussões e atitudes impulsivas. Nesse contexto, será fundamental evitar entrar em embates motivados pelo orgulho ou pela necessidade de provar quem está certo. 

Lembre-se de que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

O ariano deverá agir com sinceridade e ter cuidado para não tirar conclusões precipitadas (Imagem: Sunward Art | Shutterstock)
O ariano deverá agir com sinceridade e ter cuidado para não tirar conclusões precipitadas Crédito: Imagem: Sunward Art | Shutterstock

Você precisará olhar com mais responsabilidade para seus relacionamentos e acordos, evitando assumir compromissos que ultrapassem suas possibilidades. No processo, algumas conversas poderão trazer à tona inseguranças ou assuntos que estavam sendo evitados, especialmente sobre o setor financeiro. Nesse caso, será importante agir com sinceridade e ter cuidado para não tirar conclusões precipitadas. 

Na vida afetiva , em específico, questões antigas tenderão a retornar para serem revistas. Nesse cenário, haverá a possibilidade de tensões ou diferenças de opinião. Para superar os desafios do período, procure controlar a impulsividade e respeitar os próprios limites. Lembre-se: reações intensas apenas causarão grandes desgastes.

Touro

O taurino deverá organizar melhor a rotina e evitar a sobrecarga (Imagem: Sunward Art | Shutterstock)
O taurino deverá organizar melhor a rotina e evitar a sobrecarga Crédito: Imagem: Sunward Art | Shutterstock

Você deverá organizar melhor a rotina, evitando a sobrecarga e estabelecendo limites mais claros para preservar seu bem-estar. No processo, questões profissionais exigirão mais atenção e maturidade, principalmente diante de cobranças ou situações que não poderão ser resolvidas imediatamente. Nos relacionamentos, conversas profundas tenderão a revelar sentimentos, expectativas ou problemas que estavam sendo evitados. Além disso, será possível que assuntos antigos venham à tona para serem reavaliados.

Em casa, tenha cuidado com as reações impulsivas, especialmente quando houver divergências com os familiares, prevenindo o aumento das tensões. Procure avaliar as demandas do lar, mas não assuma responsabilidades excessivas apenas para evitar conflitos. 

Gêmeos

O geminiano precisará equilibrar melhor suas responsabilidades com os interesses pessoais (Imagem: Sunward Art | Shutterstock)
O geminiano precisará equilibrar melhor suas responsabilidades com os interesses pessoais Crédito: Imagem: Sunward Art | Shutterstock

Nesta semana, você precisará equilibrar melhor suas responsabilidades com os interesses pessoais, evitando que as distrações ou os compromissos prejudiquem as tarefas importantes. No trabalho, será necessário observar os detalhes e lidar com assuntos que exigem maior concentração, principalmente se surgirem informações contraditórias.

Ainda neste período, algumas conversas poderão trazer à tona questões antigas ou sentimentos que precisam ser compreendidos. Nesse contexto, tenha cautela com a comunicação , evitando palavras agressivas ou respostas no calor do momento, especialmente com pessoas próximas. Além disso, para não transformar pequenas divergências em conflitos maiores, procure administrar o tempo e respeitar os próprios limites. 

Câncer

O canceriano deverá encontrar equilíbrio entre as responsabilidades familiares e a necessidade de descanso e diversão (Imagem: Sunward Art | Shutterstock)
O canceriano deverá encontrar equilíbrio entre as responsabilidades familiares e a necessidade de descanso e diversão Crédito: Imagem: Sunward Art | Shutterstock

Ao longo desta semana, você deverá encontrar o equilíbrio entre as responsabilidades familiares e a necessidade de descanso e diversão. Nesse contexto, alguns assuntos dentro de casa exigirão maturidade e paciência, especialmente diante de insatisfações ou diferenças de opinião. Na vida afetiva, sentimentos do passado tenderão a reaparecer para serem avaliados com mais cuidado. Todavia, será possível que esse cenário provoque ciúmes, cobranças ou expectativas divergentes, aumentando as tensões.

As questões financeiras, por sua vez, precisarão de mais atenção, sobretudo por conta de gastos impulsivos ou decisões tomadas para compensar alguma frustração. Evite agir de forma precipitada enquanto estiver emocionalmente sobrecarregado(a). Além disso, procure estabelecer limites claros no campo material. 

Leão

O leonino deverá controlar a impulsividade, evitando agir de modo autoritário (Imagem: Sunward Art | Shutterstock)
O leonino deverá controlar a impulsividade, evitando agir de modo autoritário Crédito: Imagem: Sunward Art | Shutterstock

No ambiente familiar, busque redobrar o cuidado com a comunicação. Conversas importantes poderão trazer à tona sentimentos antigos, informações que estavam sendo evitadas ou assuntos que precisam ser esclarecidos. Nesse cenário, tenha cautela para não transformar divergências de opinião em disputas desnecessárias.

Na vida pessoal, você tenderá a reagir de maneira mais intensa às contrariedades. Além disso, sentirá a necessidade de defender sua autonomia , o que aumentará o risco de conflitos. Para amenizar as tensões, procure controlar a impulsividade, evitando agir de modo autoritário ou tomar decisões em momentos de irritação.

Virgem

O virginiano deverá administrar as finanças com mais responsabilidade (Imagem: Sunward Art | Shutterstock)
O virginiano deverá administrar as finanças com mais responsabilidade Crédito: Imagem: Sunward Art | Shutterstock

Será necessário administrar o dinheiro com mais responsabilidade, evitando gastar de forma impulsiva ou assumir compromissos que afetem a segurança financeira. Nesse cenário, conversas importantes poderão trazer à tona assuntos que estavam sendo evitados, favorecendo uma compreensão profunda de determinadas situações materiais. De todo modo, procure escolher com cautela as palavras durante os diálogos.

Ainda nesta semana, questões antigas envolvendo pessoas próximas tenderão a ressurgir, pedindo uma nova avaliação. No processo, porém, haverá a possibilidade de diferenças de opinião, o que aumentará o risco de discussões. Busque, nesse contexto, observar suas emoções, pois sentimentos reprimidos apenas o(a) deixarão irritado(a). Reserve, também, um tempo para descansar e organizar suas prioridades. 

Libra

O libriano deverá estabelecer limites claros nas relações (Imagem: Sunward Art | Shutterstock)
O libriano deverá estabelecer limites claros nas relações Crédito: Imagem: Sunward Art | Shutterstock

Ao longo desta semana, você precisará assumir a responsabilidade por suas escolhas e estabelecer limites claros nas relações, evitando tentar atender a todas as expectativas ao mesmo tempo. No setor financeiro, algumas questões exigirão uma revisão mais cuidadosa, especialmente no que diz respeito aos gastos e aos compromissos.

Ainda nesta fase, determinadas conversas poderão trazer à tona sentimentos antigos, ajudando-o(a) a compreender melhor o que realmente deseja. No entanto, se houver cobranças ou interesses diferentes, esse cenário tenderá a provocar tensões. Logo, será importante controlar as reações impulsivas diante de contrariedades, assim como evitar transformar divergências em disputas de poder, sobretudo nas amizades e nos grupos dos quais participa.

Escorpião

O escorpiano deverá observar com mais atenção o que acontece internamente antes de tomar decisões (Imagem: Sunward Art | Shutterstock)
O escorpiano deverá observar com mais atenção o que acontece internamente antes de tomar decisões Crédito: Imagem: Sunward Art | Shutterstock

Será importante respeitar o seu ritmo e observar com mais atenção o que acontece internamente antes de tomar decisões. No processo, algumas questões pessoais poderão trazer à tona sentimentos antigos, inseguranças ou assuntos que estavam sendo evitados. Esse cenário, por sua vez, exigirá uma postura mais consciente e menos impulsiva. 

Na vida afetiva, você tenderá a perceber com mais clareza o que deseja. Entretanto, também haverá a possibilidade de cobranças, ciúmes ou conflitos, especialmente por conta de limites ou contrariedades. No trabalho, evite disputas de poder e reações intensas diante de pressões, a fim de não atrapalhar seus objetivos. Busque, em vez disso, reservar momentos para refletir e organizar suas prioridades. 

Sagitário

O sagitariano precisará avaliar com mais cuidado sua participação em grupos e projetos coletivos (Imagem: Sunward Art | Shutterstock)
O sagitariano precisará avaliar com mais cuidado sua participação em grupos e projetos coletivos Crédito: Imagem: Sunward Art | Shutterstock

Será preciso avaliar com mais cuidado sua participação em grupos e projetos coletivos, evitando assumir responsabilidades que não correspondem às suas prioridades. No processo, assuntos relacionados aos estudos ou aos planos de longo prazo poderão provocar discussões, sobretudo quando houver dificuldade para aceitar opiniões diferentes. Nesse contexto, evite agir de modo impulsivo.

Além disso, não permita que as preocupações acumuladas interfiram na sua disposição e no seu descanso, pois os excessos apenas prejudicarão a rotina. Busque, em vez disso, investir no recolhimento e na reflexão, especialmente diante de sentimentos ou situações confusas. Essas atitudes o(a) ajudarão a fazer escolhas conscientes e a descobrir o que precisa ser encerrado.

Capricórnio

O capricorniano precisará analisar as diferenças com maturidade para evitar conflitos (Imagem: Sunward Art | Shutterstock)
O capricorniano precisará analisar as diferenças com maturidade para evitar conflitos Crédito: Imagem: Sunward Art | Shutterstock

Na vida profissional, você precisará assumir tarefas importantes e rever compromissos que estejam exigindo mais do que consegue oferecer. No processo, conversas com amigos, colegas ou pessoas que estejam envolvidas em seus projetos poderão trazer à tona assuntos antigos. Nesse contexto, procure analisar as diferenças com maturidade para evitar conflitos.

Por sua vez, questões financeiras compartilhadas tenderão a provocar preocupações e cobranças, especialmente se não houver clareza sobre as responsabilidades de cada um. Evite, nesse cenário, tomar decisões impulsivas ou se deixar levar pela irritação, sobretudo em situações que envolvam dinheiro ou confiança. O ideal será estabelecer limites claros.

Aquário

O aquariano deverá ter clareza sobre o que deseja e estabelecer limites claros nos relacionamentos (Imagem: Sunward Art | Shutterstock)
O aquariano deverá ter clareza sobre o que deseja e estabelecer limites claros nos relacionamentos Crédito: Imagem: Sunward Art | Shutterstock

Neste período, você deverá ter mais responsabilidade ao tomar decisões sobre estudos e objetivos de longo prazo. Evite, portanto, agir motivado(a) pela necessidade de realizar mudanças rápidas. Questões profissionais, por sua vez, exigirão diálogos profundos, revisão das estratégias e cuidado com informações confusas. 

Nos relacionamentos , diferenças de opinião e disputas de poder tenderão a aumentar as tensões, especialmente se sentir que a sua liberdade está sendo restringida. Nesse contexto, tenha cautela com as respostas impulsivas em conversas delicadas, para não provocar consequências maiores. Busque, em vez disso, ter clareza sobre o que deseja e estabelecer limites claros. 

Peixes

O pisciano deverá agir com planejamento e organizar as próprias obrigações (Imagem: Sunward Art | Shutterstock)
O pisciano deverá agir com planejamento e organizar as próprias obrigações Crédito: Imagem: Sunward Art | Shutterstock

Questões financeiras e emocionais exigirão mais responsabilidade. Evite, portanto, assumir compromissos sem antes compreender todas as consequências. Ainda nesta semana, situações relacionadas a estudos, viagens, documentos ou decisões importantes poderão trazer à tona novas informações, o que pedirá uma análise mais cuidadosa. Além disso, assuntos antigos tenderão a ressurgir para serem revistos.

Na rotina, será possível que o excesso de tarefas ou a irritação acumulada aumente o desgaste e afete sua concentração, especialmente quando houver conflitos de interesses. Nesse contexto, evite se envolver em discussões apenas para defender suas convicções. Pelo contrário, procure agir com planejamento, organizando suas obrigações e respeitando os próprios limites.

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