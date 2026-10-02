Horóscopo semanal: previsões para os signos de 05 a 11 de outubro de 2026

Ao longo desta semana, você deverá encontrar o equilíbrio entre as responsabilidades familiares e a necessidade de descanso e diversão. Nesse contexto, alguns assuntos dentro de casa exigirão maturidade e paciência, especialmente diante de insatisfações ou diferenças de opinião. Na vida afetiva, sentimentos do passado tenderão a reaparecer para serem avaliados com mais cuidado. Todavia, será possível que esse cenário provoque ciúmes, cobranças ou expectativas divergentes, aumentando as tensões.