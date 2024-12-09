Skincare e saúde mental: o autocuidado que gera bem-estar

Em meio à rotina intensa e às pressões diárias, encontrar um momento para o autocuidado se torna essencial para promover a saúde física e mental. No universo do skincare, essa prática vai além da estética, ocupando um papel central na promoção do bem-estar emocional. Adotar uma rotina de cuidados com a pele durante à noite ou em momentos de pausa durante o dia é uma forma eficaz de reconexão consigo mesmo, trazendo saúde e equilíbrio para a pele e para a mente.
A rotina de cuidados com a pele oferece um momento de atenção plena, promovendo relaxamento e ajudando a reduzir os níveis de estresse e ansiedade. O simples ato de massagear o rosto ao aplicar produtos estimula o fluxo sanguíneo e libera endorfinas, o que gera uma sensação de prazer e bem-estar.
Assim como a pele se regenera durante o período noturno, nosso sistema emocional também encontra no descanso uma oportunidade de renovação. Ingredientes como lavanda e camomila, conhecidos por suas propriedades calmantes, podem potencializar esse efeito, criando um ambiente relaxante para o autocuidado. Além disso, a escolha de ativos específicos — como antioxidantes e agentes hidratantes — fortalece a barreira cutânea e protege a pele contra os danos diários causados pelo estresse e outros agentes externos.
O ciclo circadiano, ou "relógio biológico" do corpo, também influencia a pele, fazendo com que as células passem por processos de reparação e renovação enquanto dormimos. Esse é o momento ideal para tratamentos intensivos, com ativos como retinol e peptídeos, que estimulam a regeneração celular e ajudam a combater os sinais de envelhecimento. Ao unir a rotina de cuidados noturnos a uma abordagem de bem-estar, o skincare se torna um verdadeiro ritual de autocuidado e alívio mental.
Para a médica Cibele Hasmann Freire, parceira de Naos, é importante manter uma rotina consistente, personalizada e prazerosa. "Esse momento de autocuidado não apenas beneficia a pele, mas também melhora a qualidade do sono e proporciona equilíbrio emocional. Encarar o skincare como um ritual relaxante é uma prática valiosa para o bem-estar em sua totalidade”, conta.
Cuidar da pele pode ser muito mais do que apenas uma prática estética: é uma forma de investir na saúde e no bem-estar. Adotar uma rotina que respeite as necessidades da pele enquanto reserva um momento para si, transforma o autocuidado em um verdadeiro caminho para uma mente mais tranquila e uma pele mais saudável.