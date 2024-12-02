Skincare: entenda o passo a passo de como cuidar da pele

Os cuidados com a pele devem ser diáriosRotina de skincare Crédito: Shutterstock/ Lyubov Levitskaya

rotina básica possui três passos principais que incluem a limpeza, a hidratação e a O cuidado diário tem como objetivo manter a saúde e a beleza da pele. Segundo a dermatologista Giane Giro apossui três passos principais que incluem a limpeza, a hidratação e a proteção solar . A limpeza diária da pele é importante para remover as impurezas, como resíduos de poluição, o excesso de oleosidade e maquiagem.

"Já a hidratação adequada mantém integridade da barreira cutânea, que impede a perda de água através da pele, protege contra agressões externas, e tem importância para prevenir irritações e doenças da pele", explica a médica. Já a proteção solar é importante para evitar as queimaduras solares, e a longo prazo ajuda na prevenção do desenvolvimento do câncer da pele, decorrente dos danos ao DNA das células, além das manchas e o envelhecimento precoce.

O tipo de pele faz toda a diferença na escolha dos produtos que farão parte da rotina de skincare. A pele oleosa, por exemplo, precisa de um higienizador para uma limpeza mais profunda da pele, os hidratantes devem ser mais leves, em sérum, com ativos como o ácido hialurônico, e a proteção solar com ação antioleosidade.

Giane Giro explica que a pele sensível irrita facilmente com inúmeros ativos, sendo indicados os hidratantes com ação calmante e reparadora da barreira cutânea, além de proteção solar com menos filtros químicos na formulação.

A dermatologista Giane Giro explica os cuidados com a pele Crédito: Divulgação

"Nos produtos de tratamento, evitamos alguns tipos de ácido que poderiam sensibilizar a pele. Os sabonetes para a pele sensível precisam ter um pH mais fisiológico, para manter a hidratação natural" Giane Giro - Dermatologista

E pessoas com a pele seca, devem fazer a higienização com um gel ou creme de limpeza que não retire a hidratação natural da pele, seguida de produtos de tratamento e hidratantes mais densos, com ativos ricos em óleos, ceramidas e manteiga de karité.

A rotina ideal para o rosto 1- Limpeza: com um sabonete suave adequado ao tipo de pele, secando a pele sem esfregar muito com a toalha. 2- Tratamento: como um sérum antioxidante pela manhã ou um produto para renovação celular à noite. O tratamento deve ser aplicado na pele limpa. 3-Hidratação: pode ser aplicada separadamente, como uma terceira etapa, ou já estar presente no produto de tratamento ou no protetor solar. 4- Proteção solar: aplicado sobre o hidratante, ficando na camada mais externa.



Os cuidados

A dermatologista Isabella Redighieri conta que os cuidados básicos de limpeza, hidratação e proteção como rotina, a longo prazo, garantem o equilíbrio e a saúde da pele, prevenindo doenças como acne, irritações e melasma, por exemplo. "Além disso, utilizamos ativos modernos e muito eficazes na prevenção do envelhecimento cutâneo, como os retinóides e os antioxidantes", conta.

A médica conta que a limpeza é um passo essencial, pois remove as impurezas, controla a oleosidade e o ph da pele. É importante escolher um tipo de sabonete adequado a cada tipo de pele. "Quando necessário, complementamos os cuidados da manhã com algum hidratante. Se for uma pele que precisa de mais hidratação, como as peles maduras, ou peles mais ressecadas, associo hidratante com ativos mais nutritivos", diz.

Já a proteção solar é indispensável. "O protetor solar deve ser escolhido com cuidado para cada tipo de pele, e sempre preferir os de amplo espectro, e com cor, por protegerem contra a luz visível também".

A dermatologista Isabella Redighieri explica os cuidados com a pele Crédito: Divulgação

"Um skincare bem feito, tem que ser adequado ao tipo de pele, não causar irritação, e ser tolerável para ser utilizado por muitos meses" Isabella Redighieri - Dermatologista

Além da rotina básica, Isabella Redighieri também sugere o uso de tônico facial, antioxidantes e vitamina C, cremes para a área dos olhos e cremes noturnos. "Antioxidantes e vitamina C hidratam, combatem os radicais livres e deixam uma pele mais iluminada. Previnem o envelhecimento celular. Resveratrol e Niacinamida são outros antioxidantes que sempre associo às minhas fórmulas".

O creme para a área dos olhos é importante cuidar dessa região com produtos específicos por ser uma área mais sensível. "E, ao mesmo tempo, precisa de mais hidratação e nutrição para diminuir o aspecto craquelado, clarear olheiras escuras e melhorar a drenagem local", conta Isabella Redighieri.

A dermatologista ressalta que o uso de muitos produtos pode atrapalhar os efeitos de um e de outro. "É importante lembrarmos que nada é melhor do que o básico bem feito! O conceito de skincare minimalists é algo que eu sempre prezei: escolher poucos e bons produtos".

Hábitos importantes

A dermatologista Giane Giro conta que, devido ao ritmo circadiano, a nossa pele absorve melhor os ativos à noite, sendo o horário ideal para a aplicação de medicamentos. "Além disso, esse é o melhor momento para aplicar os produtos para renovação celular. Por isso, a etapa de tratamento deve ser programada para que o tratamento noturno priorize esse momento de maior regeneração da pele".

Vale ressaltar que a saúde da pele é um reflexo da saúde do organismo, por isso os hábitos saudáveis tem um grande impacto nela. "A saúde da pele é um reflexo da saúde do organismo, por isso os hábitos saudáveis tem um grande impacto na nossa pele. O sono de qualidade, reparador, é importante para o metabolismo e para a regeneração da pele. A alimentação equilibrada, rica em frutas, vegetais, proteínas e gorduras boas, como o ômega 3, é fundamental para a pele saudável", aconselha Giane Giro.