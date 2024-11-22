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10 protetores solares para comprar na Black Friday 2024

Eles protegem a pele dos efeitos nocivos causados pelos raios solares UVA e UVB além de ajudar a evitar o surgimento de rugas e linhas de expressão

Publicado em 22 de Novembro de 2024 às 17:28

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

22 nov 2024 às 17:28
Protetor solar na Black Friday
O protetor solar auxilia na prevenção de manchas e outras doenças de pele Crédito: Arte A Gazeta
O protetor solar protege a pele dos efeitos nocivos causados pelos raios solares UVA e UVB, ajuda a evitar o surgimento de rugas e linhas de expressão, mantém a pele hidratada e, ainda, auxilia na prevenção de manchas e outras doenças de pele.
Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o fator de proteção solar (FPS) mínimo indicado para a população brasileira é de 30, mas isso pode variar conforme o horário e duração da exposição solar, tons de pele e doenças que interagem com a luz do sol.
O protetor solar deve ser aplicado em áreas do corpo expostas cerca de 30 minutos antes da exposição. Se possível, opte por protetores de amplo espectro, que protejam contra os raios UVA e UVB. Veja a nossa seleção!
Produtos
Mat Perfect Fluido Clareador FPS 70, da Avène

Mat Perfect Fluido Clareador FPS 70, da Avène

Protetor solar facial para peles sensíveis, mistas a oleosas e com hiperpigmentações. Ele ajuda a uniformizar manchas com prevenção e ação clareadora, além de alta proteção contra os raios UVB, UVA e matificação da aparência por até 12 horas. Desenvolvido especialmente para a pele brasileira, o protetor traz um Complexo Clareador e antioxidante, HMC + Dextran, enriquecido com vitamina E, que garante um efeito uniformizador enquanto proteger contra o rosto dos radicais livres. Com pigmentos corretivos presentes na fórmula, sua cobertura promove tom homogêneo com o toque aveludado e natural.

Photoderm Nude Touch Mineral Escuro FPS 50+, da Bioderma

Photoderm Nude Touch Mineral Escuro FPS 50+, da Bioderma

Protetor solar mineral com cor para peles oleosas. Ele protege com cobertura uniforme, natural e iluminada. Sua proteção UVA / UVB 100% física e mineral por até 8 horas. O protetor ajuda a disfarçar as marcas e prevenir novos cravos e espinhas. Gradativamente, também reduz a oleosidade da região através da patente Fluidactiv, suaviza a textura cutânea com a ação do Ácido Salicílico. Apresenta textura leve e fórmula bifásica exclusiva é resistente à água e ao suor.

Anthelios UVMune400 FPS 60, da La Roche-Posay

Anthelios UVMune400 FPS 60, da La Roche-Posay

Protetor solar facial. É ideal para todos os tipos de pele, confere uma resistente proteção para o rosto. Sua textura sem oleosidade é super fluida e deixa a pele muito mais confortável, sem ficar manchada. Protege contra os danos causados pelo sol, sendo um excelente aliado no combate ao envelhecimento precoce, pois evita o surgimento de manchas e vermelhidão. Além disso, resiste bem à água e ao suor, sem incomodar os olhos.

Sun Fresh Hydro Boost FPS 50, de Neutrogena

Sun Fresh Hydro Boost FPS 50, de Neutrogena

Protetor solar facial para todos os tipos de pele. Possui fator hidratante que protege a pele e reverte os danos solares. Sua textura fluida, ideal para todos os tipos de pele, é rapidamente absorvida, deixando um toque suave e sem resíduos. Com a exclusiva tecnologia Helioplex SL, garante alta proteção contra os raios UVA e UVB, além de criar uma barreira protetora contra a luz visível e a poluição, prevenindo o envelhecimento precoce.

Capital Soleil UV-Purify FPS 70, da Vichy

Capital Soleil UV-Purify FPS 70, da Vichy

Protetor solar facial sem cor. Contém ação antioleosidade e purificante, indicado para peles oleosas. Ele protege contra os raios UVA e UVB, possui textura leve e de toque seco que proporciona uma sensação refrescante. Purifica e revitaliza a pele ao longo do dia.

Protetor Solar Corporal Actine Fresh 60, da Darrow

Protetor Solar Corporal Actine Fresh 60, da Darrow

Protetor solar corporal que oferece alta proteção, hidratação e sensação de frescor à pele. Ele traz uma textura refrescante com fórmula oil free, e promove alta proteção UVA e UVB com filtros eco-friendly. Sua textura leve, de toque seco, conta com uma rápida absorção que não deixa resíduos brancos. Além disso, hidrata e possui ação antioxidante graças à presença da Vitamina E.

Episol Color FPS 70, da Mantecorp Skincare

Episol Color FPS 70, da Mantecorp Skincare

Protetor solar facial com cor. Oferece alta proteção contra os raios UVA/UVB, luz isível e infravermelho A. Ele oferece defesa da pele com um toque de cor que realça a beleza natural. Sua fórmula inovadora com tecnologia Soft Focus proporciona um acabamento matte, disfarçando irregularidades da pele, linhas de expressão e rugas finas, sem obstruir os poros.

Protetor Solar FPS 60 com Cor, da Australian Gold

Protetor Solar FPS 60 com Cor, da Australian Gold

Protetor solar facial com cor para todos os tipos de pele. Garante alta proteção, efeito matte e cobertura natural. Sua fórmula gel-creme ultraleve é absorvida rapidamente pela pele, sem deixar resíduos ou obstruir os poros, proporcionando um toque seco e aveludado. Com FPS 60, possui ação antioleosidade, antipoluição e antioxidante, auxilia na prevenção dos sinais da idade, mantendo-a sempre bem cuidada.

Biosole FPS 90, da Ada Tina

Biosole FPS 90, da Ada Tina

Protetor solar facial. Promove 12 horas de alta proteção contra as radiações UVA e UVB e 12 horas de fotoestabilidade. Ele preserva a pele o dia todo sem a necessidade de reaplicação. Com toque seco, não oleoso e textura leve, ele ainda conta com ação anti-melasma e evita o aparecimento de marcas. Sua fórmula oil free não deixa a pele esbranquiçada a ainda possui dupla ação antioxidante de Difendiox e Vitamina E.

Pink Stick 15Km, da Pink Cheeks

Pink Stick 15Km, da Pink Cheeks

Protetor solar facial com cor em bastão. É prático e multifuncional, ideal para ser usado como um protetor solar diário e, especialmente, durante a prática de exercícios físicos ao ar livre, já que é resistente à água e ao suor. Com FPS 90, ele tem textura pigmentada que oferece uma suave cobertura de cor à pele. As tonalidades são definidas como quilometragens apenas como forma de diferenciar as cores.

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