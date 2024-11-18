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Confira 20 produtos de beleza para investir na Black Friday

Tem gel de limpeza, protetor solar, cremes e muito mais. Veja a nossa seleção com descontos que valem a pena

Publicado em 18 de Novembro de 2024 às 20:05

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

18 nov 2024 às 20:05
Produtos de beleza para Black Friday
Uma seleção de produtos de beleza para comprar na Black Friday Crédito: Arte A Gazeta
A contagem regressiva para a Black Friday já começou. A data criada nos Estados Unidos, marca a abertura da temporada de saldos de Natal, e muitas lojas e marcas fazem promoções significativas logo após o dia de Ação de Graças.
No Brasil, a data também caiu no gosto da população. Esse ano o evento irá acontecer no dia 29 de novembro, mas muitas empresas já estão antecipando suas promoções. Esse também é o dia ideal para comprar produtos bons, bonitos e baratos. Selecionamos 20 produtos de beleza que estão com descontos que valem a pena!
Produtos
Actine Gel de Limpeza Facial, da Darrow

Actine Gel de Limpeza Facial, da Darrow

Indicado para pele oleosa e acneica. Ele elimina a oleosidade com uniformidade e sem ressecar o rosto. O produto traz fórmula com a Vitamina C combinada com ativos dermatológicos antioleosidade e antiacne. A combinação reduz a oleosidade após o uso, combate acne e cravos e minimiza poros dilatados, além de reduzir visivelmente as marcas de acne. A nova fórmula tem ainda efeito antioxidante e uniformizante, deixando a pele radiante e com viço.

Protetor Solar Biosole Oxy FPS 50, da Ada Tina

Protetor Solar Biosole Oxy FPS 50, da Ada Tina

Protetor solar para todos os tipos de pele. Tem ação antioxidante, preserva da exposição à poluição e ozônio. O produto tem 12 horas de proteção solar que ajuda a prevenir 15 tipos de manchas da pele, além de proteger o DNA dos efeito dos raios UVA e UVB e prevenir os malefícios dos radicais livres. Ele reduz a ação dos causadores de sinais de envelhecimento, marcas, rugas e flacidez da pele. E sua textura em gel-creme possui toque seco antioleosidade.

Ivy C AOX, da Mantecorp Skincare

Ivy C AOX, da Mantecorp Skincare

Gel redutor de linhas para todos os tipos de pele. Oferece proteção antioxidante com ação antissinais eficiente. Ele reduz rugas, dá firmeza e maciez para pele. Tem a fórmula enriquecida com a Vitamina C nanoencapsulada, ativo antioxidante poderoso que atua na pele do rosto, pescoço e colo, melhorando a tonalidade e textura da pele. Também traz a combinação de Ácido Hialurônico e Ultraesferas de Retinol, que potencializam a renovação da pele.

Hydro Boost Water Gel, de Neutrogena

Hydro Boost Water Gel, de Neutrogena

Hidratante facial para todos os tipos de pele. Preenche com duas vezes mais hidratação enquanto controla e reduz a oleosidade. Também reequilibra o nível de hidratação da pele por até 48 horas, sem obstruir os poros, além de conservar a barreira natural contra o ressecamento. Com textura water gel, proporciona uma sensação refrescante.

Sébium Pore Refiner, da Bioderma

Sébium Pore Refiner, da Bioderma

Sérum corretor de poros e brilho para peles oleosas e acneicas. Ele controla o brilho enquanto reduz o tamanho dos poros e refina a textura da tez. A fórmula traz o exclusivo Complexo Fluidactiv, o Ácido Salicílico, o Manitol e o Ginkgo Biloba, capazes de esfoliar suavemente, resgatar a luminosidade e devolver o brilho saudável. O produto garante acabamento aveludado e matte.

Óleo Para Cuidado da Pele, da Bio-Oil

Óleo Para Cuidado da Pele, da Bio-Oil

Melhora a aparência de estrias, cicatrizes e tons desiguais, por hiperpigmentação, e sinais da idade, como linhas de expressão e rugas. Traz em sua fórmula o exclusivo Purcellin Oil, que facilita a absorção e forma um leve filme, não gorduroso. Sua ação previne a formação de estrias enquanto melhora textura existentes, além de minimizar a aparência de cicatrizes e tons desiguais.

Sérum Fortalecedor Anti Idade 8D Hyalu+, da Profuse

Sérum Fortalecedor Anti Idade 8D Hyalu+, da Profuse

É um sérum fortalecedor que traz em sua formulação oito diferentes tipos de ácido hialurônico, com alto poder hidratante, o ativo BioDtox com ação antipoluição, combatendo a oxidação gerada pelos poluentes ambientais, o complexo Ecoskin com ação pré e pós biótica e a Niacinamida, ativo consagrado nos cuidados com a pele. Ele melhora a textura e a hidratação da pele.

Protetor Facial com Cor FPS 70, da Helioderm

Protetor Facial com Cor FPS 70, da Helioderm

Protetor facial com alta proteção (FPS 70) contra os raios UVA e UVB na tonalidade bege claro. Ação multifuncional 3 em 1, com proteção, hidratação e não oleoso, que ajuda na prevenção do envelhecimento precoce da pele. Toque seco, textura leve, rápida absorção, resistente à água e ao suor.

Cicaplast Baume B5+, da La Roche-Posay

Cicaplast Baume B5+, da La Roche-Posay

Hidratante multirreparador para peles sensibilizadas. Ele acelera e melhora a reparação da barreira cutânea. Atua na prevenção de assaduras, lábios fragilizados, descamações, alívio da sensação de queimaduras solares e ressecamento intenso. Além disso, o uso é indicado após procedimentos dermatológicos e desconfortos na pele.

Cleanance Gel de Limpeza Facial, de Avène

Cleanance Gel de Limpeza Facial, de Avène

Indicado pele oleosa e com acne. Ele ajuda a secar as espinhas, enquanto controla a oleosidade com efeito matte. O gel de limpeza elimina a oleosidade, regula a produção do sebo e reduz as bactérias causadoras da acne, garante redução de 90% da oleosidade, 85% dos poros dilatados e 82% dos cravos em 15 dias.

Cleany Concentrado, da TheraSkin

Cleany Concentrado, da TheraSkin

Gel de limpeza facial para peles mistas a oleosas. Ele limpa e remove todas as impurezas sem ressecar a pele. Possui formulação com ácido hialurônico, que ajuda a hidratar e preservar as defesas naturais da pele facial enquanto a limpa. Conta com ativos como ácido salicílico, zinco PCA e tecnologia Syndet, auxiliam no controle da oleosidade e na desobstrução dos poros.

Sérum Revitalift, de L'Oréal Paris

Sérum Revitalift, de L'Oréal Paris

Conta com 1,5% de Ácido Hialurônico na composição, nas formas de Micro Ácido Hialurônico, que preenche a superfície da pele, e Macro Ácido Hialurônico, que penetra profundamente, preenchendo rugas e linhas de expressão. Ele tem o poder de hidratar profundamente, preencher, reverter e amenizar os sinais naturalmente formados com o passar dos anos, como linhas de expressão. Possui textura em gel aquosa e acabamento matte.

Protetor Solar Toque Seco Antissinais FPS 70, de Nivea Sun

Protetor Solar Toque Seco Antissinais FPS 70, de Nivea Sun

Possui textura leve, de rápida absorção, com toque seco e zero oleosidade. Oferece proteção contra raios UVA e UVB. Previne sinais de envelhecimento precoce como manchas, linhas e rugas. Não resseca e deixa a pele macia, com o toque confortável. Pode ser usado por todos os tipos de pele, até mesmo aquelas com tendência à oleosidade pois deixa uma textura sequinha e controla o brilho excessivo.

Optimal Hydration com Ácido Hialurônico, da Cetaphil

Optimal Hydration com Ácido Hialurônico, da Cetaphil

Gel hidratante para pele ressecada e sensível. Ele hidrata de forma imediata, proporcionando refrescância. O gel alivia o repuxamento e a aspereza, oferecendo conforto e bem-estar. Sua fórmula, enriquecida com a combinação do Ácido Hialurônico com Ácido Poliglutâmico, garante hidratação rápida e prolongada, sem irritar a pele.

Bastão Aloe Bela!, da Ricca

Bastão Aloe Bela!, da Ricca

Bastão para área dos olhos. Ele suaviza olheiras e diminui sinais de cansaço. O bastão é compacto e fácil de aplicar, promovendo um resultado instantâneo, com sensação de frescor e bem-estar. Possui ativos ricos em Vitamina C com propriedades antioxidantes, que ajudam a reduzir os sinais de estresse da pele, como as olheiras, rugas, manchas escuras e a sensibilidade, aumentando a luminosidade e o viço da pele.

Vichy Normaderm Phytosolution Intensivo

Vichy Normaderm Phytosolution Intensivo

Gel de limpeza profunda para peles oleosas e acneicas. Remove a oleosidade sem agredir a pele e combate o aparecimento da acne. Apresenta fórmula que reúne quatro benefícios para pele oleosa e acneica: controla a oleosidade sem ressecar, reduz a acne, limpa os poros profundamente e preserva a pele. Possui textura gel refrescante.

Sabonete em Espuma Soft, da Dermotivin

Sabonete em Espuma Soft, da Dermotivin

Espuma de limpeza facial para pele seca ou sensibilizada. Possui fórmula com alta tolerância, que limpa profundamente sem irritar ou ressecar a pele. Apresenta formulação suave, com o exclusivo Soft Complex, que forma um filme protetor e higieniza evitando o ressecamento, deixando a pele mais macia e hidratada.

HydroOil FPS 30, da Isdin

HydroOil FPS 30, da Isdin

Protetor solar corporal para todos os tipos de pele. É um fotoprotetor bifásico que protege e bronzeia a pele. Oferece fórmula com alta proteção FPS 30 UVB, UVA e com tecnologia Pró-Melanina, que potencializa o bronzeamento. Além disso, proporciona ação hidratante de secagem imediata.

Sérum Antissinais Retinol, da Sallve

Sérum Antissinais Retinol, da Sallve

Indicado para ara todos os tipos de pele. É um tratamento noturno que promove renovação celular potente. Tem uma ação global, que reduz a profundidade de rugas e linhas finas, uniformiza tom e textura, aumenta a firmeza da pele, estimula a síntese de colágeno, reduz marcas e minimiza a aparência dos poros dilatados. Além disso, conta com ação hidratante e ativos poderosos como Peptídeo de Cobre e Niacinamida e Ácido Hialurônico.

Jardin de Grasse, da O.U.i

Jardin de Grasse, da O.U.i

Sabonete líquido para todos os tipos de peles. Oferece limpeza delicada e eficiente com fragrância elegante para suas mãos e para todo o seu corpo durante a rotina de autocuidado. Provoca uma sensação única com sua explosiva fragrância, que leva o mesmo nome do eau de parfum, com notas de Sândalo, Pétalas de Néroli, L’Essence de Grasse e Bergamota.

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