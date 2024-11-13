Capixaba é o novo rosto de marca de alta perfumaria francesa

A influenciadora capixaba, Luisa Rosa Meirelles, conhecida por criar vestidos, cantar, escrever poemas e fotografar, foi a escolhida como o rosto do novo perfume L’Or de Méditerranée, de O.U.i Paris. O lançamento captura a essência luxuosa da Riviera Francesa e traz um convite para celebrar a vida com estilo e sofisticação. A campanha foi gravada em Marseille, onde Luisa viveu uma experiência pessoal de reconexão consigo mesma e com a liberdade feminina.
Influenciadora de moda há anos, e diretora criativa de uma marca de roupas, que já caiu nas graças de famosas como Sasha Meneguel e Giovanna Ewbank, Luisa sempre esteve ligada ao universo da beleza. "Gosto de pensar na beleza como manifestação da minha criatividade. Me sinto bela quando estou criando. Seja um momento, um look ou um poema. Para mim a beleza está associada à sensibilidade, não é nada concreto".
Ela conta que gosta da maquiagem com naturalidade, que reproduz momentos deliciosos, como a pele iluminada e as bochechas coradas de um dia na praia. "Também adoro brincar com as cores, criar maquiagens divertidas e únicas que refletem a minha personalidade ou o que eu desejo transmitir". Confira a entrevista!
Qual é a sua relação com perfumes?
Acho incrível como os perfumes guardam muitas das nossas lembranças. Os meus perfumes e os das pessoas que eu amo me oferecem tantas sensações… Isso é mágico e muito precioso.
Como surgiu o convite para estrelar e co-criar a nova campanha da O.U.i Paris?
Quando foi revelada a história e o nome da nova fragrância, eu tinha acabado de voltar de Marseille, no sul da França, e de curtir dias lindos no mar mediterrâneo. Estava com as sensações frescas, pronta para traduzi-las na campanha.
Fragrâncias têm o poder de ativar as suas memórias?
Muitas! As fragrâncias são o acesso mais instantâneo às minhas memórias da infância. Penso no cheiro da casa da minha avó, que sempre me traz paz, no perfume do meu pai que eu sentia no paletó quando ele viajava e eu ficava com muita saudade. No cheiro do meu ursinho de pelúcia e do filtro solar que a minha mãe sempre passava no meu corpo antes de curtir um dia inteiro no mar.
Que emoções as fragrâncias trazem para você?
Eu adoro me aprofundar nas sensações que as fragrâncias provocam. Mergulhar fundo nas lembranças, viver a nostalgia. Acho que é uma sorte poder sentir as coisas de novo quando a fragrância lembra uma saudade do que passou. E também muito empolgante quando ela desperta um desejo, algo que eu ainda quero descobrir.
Em que momento você usa perfume?
O momento que eu mais amo usar perfume é durante a noite. Seja para curtir um jantar, ir a um encontro, ou até para dormir… senti-lo durante o meu sono.
Você tem alguma prática de bem-estar?
Ter um tempo só meu no dia me faz muito bem. Ler de manhã, preparar o meu café. Começar o dia com calma é precioso para mim.
O que você mais gosta do Brasil e de Paris?
O que eu mais amo é a mistura dos dois. Sinto que quando estou em Paris tenho a oportunidade de compartilhar com a cidade e com as pessoas o Brasil que habita em mim: a simplicidade, o entusiasmo, o encantamento, o frescor. E quando estou no Brasil gosto de expandir as minhas noções de liberdade com princípios que a França me ensinou, além de manter os hábitos da cultura francesa que legitimam os meus prazeres, exaltam o charme da vida
Continua morando no Espírito Santo?
Passo alguns meses do ano no estado e aproveito esse tempo para curtir a família, trabalhar ao lado da minha equipe e matar as saudades do lugar, das fragrâncias e sensações que sempre vão ser casa para mim.