Capixaba é o novo rosto de marca de alta perfumaria francesa

O que eu mais amo é a mistura dos dois. Sinto que quando estou em Paris tenho a oportunidade de compartilhar com a cidade e com as pessoas o Brasil que habita em mim: a simplicidade, o entusiasmo, o encantamento, o frescor. E quando estou no Brasil gosto de expandir as minhas noções de liberdade com princípios que a França me ensinou, além de manter os hábitos da cultura francesa que legitimam os meus prazeres, exaltam o charme da vida

