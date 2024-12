A Black Friday está chegando e, com ela, a oportunidade de garantir produtos e serviços com descontos. Mas cuidado! Aproveitar os descontos para fazer compras que já estavam previstas é uma boa oportunidade, mas é importante estar preparado financeiramente para não comprometer sua saúde financeira e ter atenção redobrada para não cair em armadilhas. Afinal, nessa época, os fraudadores também aproveitam para aplicar golpes.

Não se deixe enganar por falsos descontos. Compare os valores do produto que você deseja em diferentes lojas e monitore o histórico de preços para ter certeza de que a oferta é realmente vantajosa. Assim, você evita adquiri-lo com preços superfaturados e descontos enganosos, o famoso “metade do dobro”.

Sempre verifique se o site permite o pagamento com cartão de crédito, pois normalmente sites falsos priorizam pagamento por boleto e Pix. Se for realizar pagamento usando boleto, verifique sempre o nome do emissor e o valor do boleto. Se optar por pagar com Pix, confira atentamente os dados do recebedor antes de confirmar a transação.