É possível transformar seu lixo em benefícios para o bolso; saiba como

Você já parou para pensar que aquele lixo que você joga fora pode, na verdade, se transformar em dinheiro e voltar para o seu bolso? Parece mágica, mas é a economia circular em ação.

O Brasil produz cerca de 80 milhões de toneladas de lixo por ano e grande parte acaba em aterros sanitários, poluindo o solo e a água. O que a economia circular propõe é justamente isso: ao invés de descartar tudo, a ideia é reutilizar, reciclar e dar uma nova vida aos materiais.

A economia circular reduz a quantidade de lixo e ainda pode ajudar o seu bolso Crédito: Divulgação

Ou seja, a economia circular ajuda a diminuir a quantidade de lixo que vai para os aterros, economiza recursos naturais e ainda gera renda para as pessoas.

No Espírito Santo, o capixaba também pode transformar o lixo em dinheiro por meio de iniciativas como a “Retorna Machine”, um projeto inédito de máquinas de reciclagem disponíveis em Vitória, promovido pelo Banestes em parceria com a Ambipar, uma multinacional líder em soluções ambientais.

Como funciona

Para transformar o seu lixo em crédito, primeiro você precisa realizar um cadastro no Programa Triciclo , pelo aplicativo específico.

Depois do cadastro pronto, você leva seus resíduos, como latinhas de alumínio e garrafas PET, e deposita na máquina, que reconhece o material e gera créditos que podem ser trocados por benefícios, como vale-transporte, descontos na conta de luz, recarga de celular e, até mesmo, ser transformados em doações para organizações sociais.

Pontos de troca

Existem nove máquinas Retorna Machine como pontos de entrega voluntária na Grande Vitória. Confira a lista dos locais:

Shopping Vila Velha

Shopping Moxuara

Shopping Mestre Álvaro

Shopping Boulevard

Clube Álvares Cabral

Edifício Palas Center, sede administrativa do Banestes

Faculdade Estácio de Sá Vitória

Palácio Anchieta

Shopping Master Place

As informações completas sobre como se cadastrar, o que pode ser depositado e a lista de benefícios adquiridos você pode conferir no site https://retornamachine.eco.br /.