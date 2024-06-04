Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Isis Parteli

Pagamento por aproximação: praticidade e segurança nas transações

Entenda como funciona e quais as vantagens de usar o contactless para fazer suas compras, além de dicas de segurança

Públicado em 

04 jun 2024 às 08:34
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

O pagamento por aproximação, também conhecido como contactless, vem conquistando cada vez mais espaço no dia a dia dos brasileiros. Essa tecnologia permite realizar transações apenas aproximando o cartão da maquinha, resultando em praticidade e agilidade no momento de pagar, além de ser tão segura quanto as formas tradicionais.
Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), o crescimento do pagamento por aproximação tem sido exponencial. De janeiro a março de 2024, o uso dessa modalidade de pagamento cresceu 56,8% em relação ao mesmo período em 2023. Ao todo, foram realizados 5,1 bilhões de pagamentos por aproximação nesse intervalo, totalizando mais de R$ 305 bilhões.
Fique de olho no cartão e na máquina de cartão de crédito durante as compras
Uso do pagamento por aproximação só cresce no país Crédito: Shutterstock
pandemia de Covid-19 acelerou a adoção do pagamento por aproximação, impulsionada pela necessidade de reduzir o contato físico e minimizar os riscos de contágio.
Essa mudança de comportamento dos consumidores contribuiu significativamente para o crescimento exponencial da tecnologia, consolidando-a como uma alternativa segura, rápida e conveniente para as transações do dia a dia.

Segurança em primeiro lugar

Embora a praticidade seja um grande atrativo, a segurança é uma preocupação constante para os usuários.
O pagamento por aproximação é tão seguro quanto inserir o cartão na maquininha e digitar a senha, uma vez que a tecnologia utiliza criptografia para proteger os dados do cartão, e as transações são monitoradas para identificar qualquer atividade suspeita.
Uma preocupação recorrente é sobre o risco de alguém realizar uma transação por aproximação quando o cartão estiver no bolso. Sobre isso, é importante ressaltar que o pagamento só é realizado se o cartão estiver na posição correta e com a distância certa, entre 2,5 e 5 cm. Ou seja, é bem improvável que alguém consiga, de fato, fazer uma transação com o cartão no seu bolso.
Para garantir ainda mais segurança, é importante seguir algumas dicas:
  • Verifique o valor da compra: antes de aproximar o cartão, confira o valor no visor da maquininha. 
  • Acompanhe suas transações: utilize o aplicativo do seu banco para monitorar suas compras e identificar qualquer movimentação não reconhecida. 
  • Ative as notificações: configure o aplicativo para receber alertas a cada nova compra realizada.

O futuro dos pagamentos

O pagamento por aproximação não é apenas uma tendência passageira, mas uma revolução na forma como lidamos com o dinheiro. Com a crescente busca por praticidade, segurança e conveniência, essa tecnologia está moldando o futuro das transações financeiras, tornando-as mais rápidas, eficientes e acessíveis a todos.
O crescimento exponencial do contactless no Brasil demonstra que essa é uma ferramenta que veio para ficar, transformando a experiência de compra e impulsionando a inovação no setor de pagamentos.

LEIA MAIS 

Previdência privada: você tem o fundo certo para o longo prazo?

Previdência privada: entenda por que investir e quais as vantagens

Como declaração do Imposto de Renda pode melhorar sua vida financeira

Crianças e dinheiro: 5 dicas para ensinar sobre finanças desde cedo

Os 10 maiores erros de investidores iniciantes e como evitá-los

Isis Parteli

Formada em Ciências Contábeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Finanças e certificações em metodologias ágeis e métricas de produtos. Atua há mais de 18 anos no setor bancário, com experiência em gestão de produtos e projetos. Atualmente, lidera a área de Inovação em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

Tópicos Relacionados

dinheiro Compras Cartão Máquina de Cartão Cartão de Crédito Isis Parteli
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados