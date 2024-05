Crianças e dinheiro: 5 dicas para ensinar sobre finanças desde cedo

Em um mundo cada vez mais complexo, a educação financeira tem se tornado uma habilidade essencial para que as crianças se transformem em adultos conscientes financeiramente. Assim como muitos outros aprendizados, quanto mais cedo começarmos, mais sólidos serão os alicerces que construímos.



E não se trata apenas de ensinar as crianças a contar moedas ou guardar dinheiro em um cofrinho. Educação financeira é sobre capacitá-las a tomar decisões conscientes, entender o valor do trabalho e do dinheiro, bem como a construir um futuro financeiro saudável e próspero.