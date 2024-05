Imposto de Renda 2024: reta final para envio das declarações

O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2024 termina neste mês: você tem até o dia 31 de maio para regularizar sua situação.



A Receita Federal espera receber cerca de 43 milhões de declarações em 2024. Até às 10h do dia 6 de maio, já foram entregues 21.503.653 declarações, o que representa 50% do total previsto.