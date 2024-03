Boletos bancários: pagamento ficará mais rápido

O boleto bancário, meio de pagamento bastante utilizado pelo brasileiros para as contas do dia a dia, se tornará mais ágil. A partir da próxima sexta-feira, 15 de março, a liquidação dos boletos de cobrança poderá ocorrer no mesmo dia.



Com essa mudança, se o pagamento do boleto for feito até às 16h30, o cobrador poderá receber o dinheiro no mesmo dia, entretanto, caso o pagamento ocorra após 16h30, a liquidação ocorrerá no dia seguinte.

Boleto de conta de luz. Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Essa novidade ocorrerá independentemente do banco onde o pagamento for realizado e trará mais agilidade no recebimento dos valores para o credor do boleto. No e-commerce, por exemplo, o recebimento no mesmo dia poderá agilizar a entrega da mercadoria.

O boleto bancário é um documento utilizado pelos bancos e seus clientes para recebimento de valores referentes a uma determinada venda de produto ou serviço. É um meio de pagamento bastante utilizado no dia a dia para pagamento de diversos tipos de contas, como escolas, academias, condomínios, planos de saúde, consórcios, cartões de crédito e cobrança entre empresas.

De acordo com a Febraban, a estimativa é que cerca de 57% dos boletos possam ser processados no mesmo dia, enquanto 43% seriam no prazo D+1. Além disso, após a estabilização desse processo, a ideia é iniciar os estudos para trazer toda a liquidação de boletos para o prazo D+0.

Além de tornar o uso do boleto bancário mais ágil, as mudanças também representam mais segurança e competitividade para esse meio de pagamento.

A novidade que deixa o pagamento via boleto mais competitivo chega no momento de consolidação do Pix, o método de pagamento que tem ser tornado o preferido entre os brasileiros.

Um levantamento recente da Febraban, realizado com base em dados divulgados pelo Banco Central e divulgado em fevereiro de 2024 (divulgado em fevereiro de 2024, com), mostrou que os brasileiros movimentaram R$ 17,18 trilhões via Pix em 2023, o que representa um aumento de 57,8% comparado a 2022. Já o número de transações ultrapassou 41,8 bilhões, 74% maior que no ano anterior.

Ainda assim o boleto bancário mantém sua popularidade. Ainda segundo a Febraban, o número de transações com boletos atingiu, em 2023, 4,2 bilhões de documentos transacionados, totalizando R$ 5,8 trilhões.

Fique atento às mudanças nos meios de pagamentos e usufrua dos benefícios: pagamentos mais rápidos, maior segurança e mais praticidade.

