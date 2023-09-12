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Avaliação

Entenda os critérios dos bancos na aprovação de crédito

Saiba quais são as principais análises adotadas no processo de aprovação de empréstimos e financiamentos

Públicado em 

12 set 2023 às 10:14
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

Você já parou para pensar em como os bancos decidem quem pode pegar um empréstimo ou ter mais limite no cartão de crédito?
Quando você solicita um crédito, existem diversos critérios que são analisados para avaliar a capacidade de pagamento do cliente e que definem se o banco irá ou não emprestar a quantia solicitada.
Empréstimo bancário, contrato
Critérios adotados pelas instituições financeiras são analisados para a concessão do crédito Crédito: Infocuspix
A principal avaliação está relacionada ao perfil do cliente, com o objetivo de identificar o risco de inadimplência para decidir sobre a concessão do crédito.
De acordo com o Mapa da Inadimplência da Serasa, levantamento que apresenta o cenário de endividamento no Brasil, em julho de 2023 a quantidade de inadimplentes foi de 71,41 milhões, havendo 265,23 milhões de dívidas acumuladas, que representam o montante de R$ 351,6 bilhões.
Esses dados mostram que a inadimplência é um problema importante e que pode ter impacto na economia e no dia a dia dos cidadãos.
Por isso, é importante entender alguns critérios adotados pelas instituições financeiras para análise do perfil do cliente na concessão do crédito, inclusive para aumentar a probabilidade de ter o seu empréstimo aprovado:

01

Renda

A renda é um dos principais fatores considerados, pois é por meio dela que os bancos avaliam se o cliente terá condições de arcar com as parcelas do empréstimo.

02

Histórico de crédito

O histórico de crédito também é um fator importante, pois se o cliente já teve problemas para pagar dívidas no passado, provavelmente terá mais dificuldade de ser aprovado.

03

Garantias

Os bancos podem exigir garantias para o empréstimo, como um imóvel ou um veículo, isso reduz o risco de inadimplência e, consequentemente, aumenta a probabilidade de conseguir o crédito.

04

Outros fatores

Outros fatores que também são considerados na análise do crédito são idade, região onde reside e o tipo de empréstimo solicitado.
Se você está em busca de um empréstimo, é muito importante que tenha o seu nome limpo e, caso possua dívidas atrasadas, busque renegociá-las.
Para isso, busque assumir um compromisso que caiba no seu bolso e aproveite os feirões de renegociação que são promovidos pelos bancos, pelos Procons municipais e outras instituições, pois, em geral, é possível obter descontos significativos nos juros, além da possibilidade de realizar o pagamento parcelado.
Cuidar da sua saúde financeira, além de proporcionar mais qualidade de vida e evitar o acúmulo de novas dívidas, também te ajuda a manter as finanças no azul.

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Isis Parteli

Formada em Ciências Contábeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Finanças e certificações em metodologias ágeis e métricas de produtos. Atua há mais de 18 anos no setor bancário, com experiência em gestão de produtos e projetos. Atualmente, lidera a área de Inovação em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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