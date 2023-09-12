Entenda os critérios dos bancos na aprovação de crédito

Você já parou para pensar em como os bancos decidem quem pode pegar um empréstimo ou ter mais limite no cartão de crédito

Quando você solicita um crédito, existem diversos critérios que são analisados para avaliar a capacidade de pagamento do cliente e que definem se o banco irá ou não emprestar a quantia solicitada.

Critérios adotados pelas instituições financeiras são analisados para a concessão do crédito Crédito: Infocuspix

A principal avaliação está relacionada ao perfil do cliente, com o objetivo de identificar o risco de inadimplência para decidir sobre a concessão do crédito.

De acordo com o Mapa da Inadimplência da Serasa, levantamento que apresenta o cenário de endividamento no Brasil, em julho de 2023 a quantidade de inadimplentes foi de 71,41 milhões, havendo 265,23 milhões de dívidas acumuladas, que representam o montante de R$ 351,6 bilhões.

Esses dados mostram que a inadimplência é um problema importante e que pode ter impacto na economia e no dia a dia dos cidadãos.

Por isso, é importante entender alguns critérios adotados pelas instituições financeiras para análise do perfil do cliente na concessão do crédito, inclusive para aumentar a probabilidade de ter o seu empréstimo aprovado:

01 Renda A renda é um dos principais fatores considerados, pois é por meio dela que os bancos avaliam se o cliente terá condições de arcar com as parcelas do empréstimo. 02 Histórico de crédito O histórico de crédito também é um fator importante, pois se o cliente já teve problemas para pagar dívidas no passado, provavelmente terá mais dificuldade de ser aprovado. 03 Garantias Os bancos podem exigir garantias para o empréstimo, como um imóvel ou um veículo, isso reduz o risco de inadimplência e, consequentemente, aumenta a probabilidade de conseguir o crédito. 04 Outros fatores Outros fatores que também são considerados na análise do crédito são idade, região onde reside e o tipo de empréstimo solicitado.

Se você está em busca de um empréstimo, é muito importante que tenha o seu nome limpo e, caso possua dívidas atrasadas, busque renegociá-las.

Para isso, busque assumir um compromisso que caiba no seu bolso e aproveite os feirões de renegociação que são promovidos pelos bancos, pelos Procons municipais e outras instituições, pois, em geral, é possível obter descontos significativos nos juros, além da possibilidade de realizar o pagamento parcelado.