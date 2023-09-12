Entenda os critérios dos bancos na aprovação de crédito

Quando você solicita um crédito, existem diversos critérios que são analisados para avaliar a capacidade de pagamento do cliente e que definem se o banco irá ou não emprestar a quantia solicitada.
A principal avaliação está relacionada ao perfil do cliente, com o objetivo de identificar o risco de inadimplência
para decidir sobre a concessão do crédito.
De acordo com o Mapa da Inadimplência da Serasa, levantamento que apresenta o cenário de endividamento no Brasil, em julho de 2023 a quantidade de inadimplentes foi de 71,41 milhões, havendo 265,23 milhões de dívidas acumuladas, que representam o montante de R$ 351,6 bilhões.
Esses dados mostram que a inadimplência é um problema importante e que pode ter impacto na economia e no dia a dia dos cidadãos.
Por isso, é importante entender alguns critérios adotados pelas instituições financeiras para análise do perfil do cliente na concessão do crédito, inclusive para aumentar a probabilidade de ter o seu empréstimo aprovado:
Se você está em busca de um empréstimo, é muito importante que tenha o seu nome limpo e, caso possua dívidas atrasadas, busque renegociá-las.
Para isso, busque assumir um compromisso que caiba no seu bolso e aproveite os feirões de renegociação
que são promovidos pelos bancos, pelos Procons municipais e outras instituições, pois, em geral, é possível obter descontos significativos nos juros, além da possibilidade de realizar o pagamento parcelado.
Cuidar da sua saúde financeira, além de proporcionar mais qualidade de vida e evitar o acúmulo de novas dívidas, também te ajuda a manter as finanças no azul.