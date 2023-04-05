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Partiu Maldivas? Veja como viajar de graça usando o cartão de crédito

Método de pagamento oferece benefícios que, se o consumidor souber aproveitar da forma correta, pode até garantir passagem para destinos dos sonhos

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 13:10

Públicado em 

05 abr 2023 às 13:10
Daniel Carraretto

Colunista

Daniel Carraretto

Já imaginou poder ir para as Maldivas ou qualquer outro destino de graça? Pois confira no vídeo e nas dicas abaixo como esse sonho pode se tornar realidade usando, por exemplo, o cartão de crédito.
  1. Consiga algum cartão de crédito que não te cobre anuidade e pontue bem. Alguns exemplos são o C6 Carbon Black, Elo Nanquim ou BTG Black; 
  2. Sempre que puder, opte por pagar suas compras com seu cartão crédito, assim acumulará o máximo de milhas possível; 
  3. Aproveite as promoções de bonificação que te permitam ganhar mais milhas ao transferir para algum programa de viagens. Dá para ganhar até 100% de bônus; 
  4. Escolha períodos de baixa temporada para viajar, assim pode conseguir passagens com menor quantidade de milhas.

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Daniel Carraretto

Aqui falamos sobre investimentos para quem quer colocar seu dinheiro para trabalhar e realizar sonhos. Daniel Carraretto é educador financeiro, palestrante e investidor desde 2008 com quase 1 milhão de seguidores nas suas redes sociais. Diariamente ensina como iniciantes podem poupar e investir e não depender do INSS para se aposentar.

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