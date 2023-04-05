Partiu Maldivas? Veja como viajar de graça usando o cartão de crédito

- Consiga algum cartão de crédito que não te cobre anuidade e pontue bem. Alguns exemplos são o C6 Carbon Black, Elo Nanquim ou BTG Black;
- Sempre que puder, opte por pagar suas compras com seu cartão crédito, assim acumulará o máximo de milhas possível;
- Aproveite as promoções de bonificação que te permitam ganhar mais milhas ao transferir para algum programa de viagens. Dá para ganhar até 100% de bônus;
- Escolha períodos de baixa temporada para viajar, assim pode conseguir passagens com menor quantidade de milhas.