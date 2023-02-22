Quer saber como investir em dólar? Confira 4 alternativas

01
Casas de câmbios e bancos
A primeira opção é pegar dólar em espécie em casas de câmbio e bancos tradicionais
02
Aplicativos e cartão de viagens
Outra forma são os aplicativos para câmbio e uso de cartão de débito em viagens internacionais, como é o caso do aplicativo Wise.
03
Criptomoedas
A terceira é comprar criptomoedas latreadas em dólar, como é o caso da USDC e da USDT, as chamadas stablecoins. Elas são negociadas em corretoras de criptomoedas, como é o caso da Bitpreço
04
Corretoras
A quarta opção é através de corretoras de investimento, na qual é possível enviar real e converter para dólar, podendo deixar no caixa ou investir nas maiores empresas do planeta listadas na Bolsa americana, recebendo dividendos em dólar. Alguns exemplos de corretoras são Avenue, Stake e Nomad