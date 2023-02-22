Quer saber como investir em dólar? Confira 4 alternativas

01

Casas de câmbios e bancos

A primeira opção é pegar dólar em espécie em casas de câmbio e bancos tradicionais

02

Aplicativos e cartão de viagens

Outra forma são os aplicativos para câmbio e uso de cartão de débito em viagens internacionais, como é o caso do aplicativo Wise.

03

Criptomoedas

A terceira é comprar criptomoedas latreadas em dólar, como é o caso da USDC e da USDT, as chamadas stablecoins. Elas são negociadas em corretoras de criptomoedas, como é o caso da Bitpreço

04

Corretoras