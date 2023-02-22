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Quer saber como investir em dólar? Confira 4 alternativas

Papel moeda, aplicativos, criptomoedas, por meio de corretoras: veja algumas opções rentáveis e seguras

Públicado em 

22 fev 2023 às 11:51
Daniel Carraretto

Colunista

Daniel Carraretto

01

Casas de câmbios e bancos

A primeira opção é pegar dólar em espécie em casas de câmbio e bancos tradicionais

02

Aplicativos e cartão de viagens

Outra forma são os aplicativos para  câmbio e uso de cartão de débito em viagens internacionais, como é o caso do aplicativo Wise.

03

Criptomoedas

A terceira é comprar criptomoedas latreadas em dólar, como é o caso da USDC e da USDT, as chamadas stablecoins. Elas são negociadas em corretoras de criptomoedas, como é o caso da Bitpreço

04

Corretoras

A quarta opção é através de corretoras de investimento, na qual é possível enviar real e converter para dólar, podendo deixar no caixa ou investir nas maiores empresas do planeta listadas na Bolsa americana, recebendo dividendos em dólar. Alguns exemplos de corretoras são Avenue, Stake  e Nomad

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Daniel Carraretto

Aqui falamos sobre investimentos para quem quer colocar seu dinheiro para trabalhar e realizar sonhos. Daniel Carraretto é educador financeiro, palestrante e investidor desde 2008 com quase 1 milhão de seguidores nas suas redes sociais. Diariamente ensina como iniciantes podem poupar e investir e não depender do INSS para se aposentar.

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