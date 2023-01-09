5 dicas para economizar nas férias escolares

01
Procure por programações gratuitas na sua região
Eventos culturais, peças de teatro, museus e parques com entrada gratuita são exemplos que não custam nada e que costumam funcionar nas férias.
02
Faça atividades ao ar livre
Piqueniques, passeios de bicicleta ou uma ida à praia são exemplos que custam pouco e as crianças adoram!
03
Faça sessões de cinema em casa
Escolham um filme juntos, preparem a pipoca e pronto: diversão garantida!
04
Teste receitas em família
Chame as crianças para a cozinha e ensine a fazer pipoca, brigadeiro de panela, cachorro-quente ou um bolo. É economia e lazer ao mesmo tempo.
05
Convide amigos e familiares para a sua casa
Isso favorece brincadeiras coletivas e diminui o tempo em televisão e jogos eletrônicos.