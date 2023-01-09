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Finanças

5 dicas para economizar nas férias escolares

Confira opções para garantir a diversão da criançada sem prejudicar o bolso

Públicado em 

09 jan 2023 às 11:30
Daniel Carraretto

Colunista

Daniel Carraretto

01

Procure por programações gratuitas na sua região

Eventos culturais, peças de teatro, museus e parques com entrada gratuita são exemplos que não custam nada e que costumam funcionar nas férias.

02

Faça atividades ao ar livre

Piqueniques, passeios de bicicleta ou uma ida à praia são exemplos que custam pouco e as crianças adoram!

03

Faça sessões de cinema em casa

Escolham um filme juntos, preparem a pipoca e pronto: diversão garantida!

04

Teste receitas em família

Chame as crianças para a cozinha e ensine a fazer pipoca,  brigadeiro de panela, cachorro-quente ou um bolo. É economia e lazer ao mesmo tempo.

05

Convide amigos e familiares para a sua casa

Isso favorece brincadeiras coletivas e diminui o tempo em televisão e jogos eletrônicos. 

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Daniel Carraretto

Aqui falamos sobre investimentos para quem quer colocar seu dinheiro para trabalhar e realizar sonhos. Daniel Carraretto é educador financeiro, palestrante e investidor desde 2008 com quase 1 milhão de seguidores nas suas redes sociais. Diariamente ensina como iniciantes podem poupar e investir e não depender do INSS para se aposentar.

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