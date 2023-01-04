Bolsa pode continuar 'barata' por mais tempo do que o esperado

Com perspectiva de maiores gastos e estímulo à atividade econômica por parte da demanda, o mercado projeta que os juros se manterão em patamares elevados por um tempo mais longo, o que, por um lado, é péssimo para a atividade econômica, visto que o custo de financiamento aumenta, reduzindo capacidade de investimento e crescimento do país.

Por outro lado, o investidor mais conservador deverá ter bons meses pela frente com as aplicações de renda fixa rendendo o famoso 1% ao mês, sem risco.

Com a percepção de aumento do risco Brasil, o dólar volta a negociar próximo dos R$ 5,50. Isso poderia ser pior, mas graças ao patamar de juros que temos atualmente, a moeda brasileira tem conseguido se defender bem contra o dólar, pois o investidor estrangeiro tem buscado investimento em juros no Brasil, visto que o país atualmente possui um dos maiores juros reais do mundo.

E a Bolsa, que estava negociando próximo de 118 mil pontos no momento da eleição, já passa a negociar próximo dos 105 mil pontos, refletindo o cenário de juros mais elevados, crescimento menor e gestão das estatais sem o foco nos acionistas.