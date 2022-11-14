Investidores temem aventura fiscal e aguardam direção do governo Lula

Direção que o governo der sobre gastos públicos pode ter impacto no mercado financeiro de um modo geral

O desempenho do índice da bolsa brasileira negociado no mercado americano foi o pior dos últimos dois anos!

Apesar da primeira semana festiva para o mercado, com bolsa subindo, dólar e juros caindo com um governo pragmático em suas tomadas de decisão, a semana passada fez com que os investidores dessem um passo atrás e questionassem a si próprios sobre qual será o real direcionamento do próximo governo.