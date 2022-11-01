3 dicas sobre programas de fidelidade e benefícios do cartão de crédito

Você é daqueles que ama juntar pontos no cartão de crédito e trocar por milhas aéreas? Ou já ouviu falar sobre os programas de fidelidade, mas ainda não usufruiu deles?

Por mais comum que pareça ser a utilização de pontos em troca de benefícios, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (ABEMF), apenas 45% dos brasileiros que possuem acesso à internet fazem parte de algum programa de fidelidade.

Também chamado de programa de pontos, programa de benefícios ou programa de vantagens, o objetivo é o mesmo: incentivar a lealdade do consumidor por meio de recompensas para estimular compras regulares, melhorar o relacionamento com os clientes e aumentar as vendas, por meio de um diferencial competitivo.

Além disso, esses planos são fonte de dados para análise do comportamento de consumo dos clientes, indicadores importantes para prosperidade das empresas.

Cartão de crédito; cartões de crédito Crédito: Freepik

Ainda de acordo com a pesquisa da ABEMF, o percentual de pessoas que preferem e concentram suas compras em marcas que oferecem programas de fidelidade passou de 65%, em 2019, para 72%, em 2022.

O mesmo estudo também demonstra que os brasileiros têm consciência de que os programas de fidelidade utilizam dados pessoais e que estão atentos a isso: 82% dos entrevistados afirmaram que só fornecem dados pessoais a empresas que conhecem e confiam e 87% dizem buscar informação sobre o programa antes de se cadastrar.

Os programas de fidelidade mais comuns são aqueles que permitem o acúmulo de pontos com cartão de crédito. Confira algumas dicas que podem te ajudar a utilizar as vantagens e dar uma ajudinha no seu orçamento:

01 Pesquise antes de tomar uma decisão Em geral, cartões de crédito com programas de fidelidade cobram taxas ou anuidade. Faça uma análise do custo-benefício para saber se vale a pena: é importante conhecer o valor da anuidade e os benefícios do programa do cartão. Se tiver dúvidas nessa etapa, o seu gerente pode te ajudar. E se você já possui cartão de crédito, verifique se há programa de fidelidade vigente e siga as próximas dicas. 02 Nunca gaste mais para ter mais pontos Ter controle financeiro para utilização do cartão de crédito é fundamental. Jamais caia na tentação de gastar mais no cartão para acumular mais pontos. Para combater os gastos por impulso, pare e pense: "eu preciso mesmo adquirir isso? Qual o impacto dessa compra no meu orçamento?". Você pode centralizar os seus gastos habituais no cartão de crédito, pois isso pode facilitar a identificação e o controle das dívidas, mas é importante que as suas despesas estejam dentro do seu orçamento mensal. 03 Fique atento à validade dos pontos Os programas de fidelidade normalmente possuem um prazo de validade para os pontos. Fique atento para que eles não expirem e controle de perto para utilizar tudo o que você juntar. Normalmente, você tem a opção de trocar os pontos por produtos ou por milhas, que depois te permitem resgatar passagens aéreas. No momento da troca, pesquise o que é mais benéfico, pois isso provavelmente varia de acordo com a quantidade de pontos e suas necessidades no momento.