3 dicas sobre programas de fidelidade e benefícios do cartão de crédito

01
Pesquise antes de tomar uma decisão
Em geral, cartões de crédito com programas de fidelidade cobram taxas ou anuidade. Faça uma análise do custo-benefício para saber se vale a pena: é importante conhecer o valor da anuidade e os benefícios do programa do cartão. Se tiver dúvidas nessa etapa, o seu gerente pode te ajudar.
E se você já possui cartão de crédito, verifique se há programa de fidelidade vigente e siga as próximas dicas.
02
Nunca gaste mais para ter mais pontos
Ter controle financeiro para utilização do cartão de crédito é fundamental. Jamais caia na tentação de gastar mais no cartão para acumular mais pontos. Para combater os gastos por impulso, pare e pense: "eu preciso mesmo adquirir isso? Qual o impacto dessa compra no meu orçamento?".
Você pode centralizar os seus gastos habituais no cartão de crédito, pois isso pode facilitar a identificação e o controle das dívidas, mas é importante que as suas despesas estejam dentro do seu orçamento mensal.
03
Fique atento à validade dos pontos
Os programas de fidelidade normalmente possuem um prazo de validade para os pontos. Fique atento para que eles não expirem e controle de perto para utilizar tudo o que você juntar. Normalmente, você tem a opção de trocar os pontos por produtos ou por milhas, que depois te permitem resgatar passagens aéreas.
No momento da troca, pesquise o que é mais benéfico, pois isso provavelmente varia de acordo com a quantidade de pontos e suas necessidades no momento.