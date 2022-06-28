Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dinheiro

Inadimplência aumentou: confira alternativas para quitar dívidas

Saiba se contratar um empréstimo é uma opção para quitar suas dívidas e o que você precisa analisar

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 09:01

Públicado em 

28 jun 2022 às 09:01
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

As dívidas aumentaram? O salário termina antes do fim do mês e você começou a passar aperto financeiro? Se recorrer à reserva financeira não é uma opção, é inevitável atrasar alguns pagamentos e ficar inadimplente.
Essa é a realidade de muitos brasileiros. De acordo com o Mapa da Inadimplência no Brasil, realizado pela Serasa, 65,69 milhões de brasileiros estavam inadimplentes em março deste ano, o maior número desde 2020, com uma representatividade de 40,74% da população adulta no país.
As principais dívidas são relacionadas a cartão de crédito, representando 28,17%, seguida de contas básicas, como água, luz e telefone, com 23,21% das inadimplências.
O aumento da inadimplência está relacionado diretamente ao encarecimento do crédito, com o aumento da taxa de juros Selic, além da fragilidade apontada no mercado de trabalho. Mas também passa pela falta de educação financeira e de planejamento financeiro.
Portanto, se você possui dívidas em atraso e quer sair do vermelho, o primeiro passo é se organizar. É importante que você relacione suas dívidas e faça uma lista de tudo o que você deve, pois isso facilita uma visão mais abrangente de todas as suas dívidas.
economia, dinheiro, dívida, inadimplência, organização financeira
O primeiro passo para quitar dívidas é se organizar Crédito: Freepik
O próximo passo é priorizar o essencial, cortar gastos supérfluos e procurar seus credores para renegociar. A renegociação de dívidas é uma das melhores formas de se planejar para sair da inadimplência. Nesse caso, é importante calcular o valor limite que você pode negociar para assumir um compromisso que caiba no seu bolso.
Aproveite os feirões de renegociação que são promovidos pelos bancos, pelos Procons municipais e outras instituições e procure obter descontos, abatimentos e até isenção total dos juros, além de parcelar o pagamento da dívida.
Nos casos em que você tentou negociar e não conseguiu um acordo favorável ou quando a dívida tem taxa de juros mais altas, contratar um empréstimo pode ser uma alternativa.
Caso você tenha a proposta de ter desconto ao quitar o total da dívida, também pode ser interessante levantar essa grana em um empréstimo para obter esse benefício. Porém, é fundamental avaliar se os juros são menores do que o desconto.
Ao decidir pelo empréstimo para quitar dívidas com juros maiores, é necessário ter atenção:

Realize simulações

Analise e compare os juros para garantir que os juros do empréstimo são menores que os da dívida, pois só nesse caso vale a pena pedir um empréstimo. Os juros do cartão de crédito, por exemplo, podem chegar a mais de 500% ao ano. Esse é um tipo de dívida que pode valer a pena fazer um empréstimo com juros menores.
O custo efetivo total (CET) é composto pela taxa de juros nominal, além de outros custos embutidos no empréstimo, como taxas de análise de crédito, tarifa de abertura de cadastro, taxas administrativas, seguros, IOF (imposto sobre operação financeira), dentre outros. A taxa de juros nominal normalmente não contempla todos esses custos, por isso pode se apresentar mais atrativa, mas o que importa é o CET, fique atento a ele.
Ao contratar um empréstimo, é sempre importante realizar simulações e analisar os juros, os encargos, a quantidade de parcelas e o valor da prestação mensal, que deve ser compatível com seu planejamento financeiro e não ultrapassar um terço do seu salário.
Cuidar da sua saúde financeira, além de proporcionar mais qualidade de vida e evitar o acúmulo de novas dívidas, contribui para que você mantenha seu nome limpo no mercado, melhora sua relação com as instituições financeiras e facilita a aprovação de novos créditos, quando necessário.

LEIA MAIS SOBRE DINHEIRO

Entenda por que é importante ter uma reserva de emergência

Cheque especial: vilão ou aliado?

Crédito consignado: conheça as vantagens desse tipo de empréstimo

5 passos para renegociar dívidas, organizar as finanças e sair do vermelho

Saiba qual é o crédito indicado para cada necessidade financeira

Isis Parteli

Formada em Ciencias Contabeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Financas e certificacoes em metodologias ageis e metricas de produtos. Atua ha mais de 18 anos no setor bancario, com experiencia em gestao de produtos e projetos. Atualmente, lidera a area de Inovacao em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

Tópicos Relacionados

dinheiro dividas Economia Isis Parteli
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados