Inadimplência aumentou: confira alternativas para quitar dívidas

Realize simulações
Analise e compare os juros para garantir que os juros do empréstimo são menores que os da dívida, pois só nesse caso vale a pena pedir um empréstimo.
Os juros do cartão de crédito, por exemplo, podem chegar a mais de 500% ao ano. Esse é um tipo de dívida que pode valer a pena fazer um empréstimo com juros menores.
O custo efetivo total (CET) é composto pela taxa de juros nominal, além de outros custos embutidos no empréstimo, como taxas de análise de crédito, tarifa de abertura de cadastro, taxas administrativas, seguros, IOF (imposto sobre operação financeira), dentre outros.
A taxa de juros nominal normalmente não contempla todos esses custos, por isso pode se apresentar mais atrativa, mas o que importa é o CET, fique atento a ele.
Ao contratar um empréstimo, é sempre importante realizar simulações e analisar os juros, os encargos, a quantidade de parcelas e o valor da prestação mensal, que deve ser compatível com seu planejamento financeiro e não ultrapassar um terço do seu salário.