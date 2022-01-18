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Planejamento

Saiba qual é o crédito indicado para cada necessidade financeira

Conheça os principais tipos de crédito e utilize essa opção de maneira planejada e consciente. É sempre importante estar atento às taxas de juros, que tendem a variar entre os bancos

Públicado em 

18 jan 2022 às 08:37
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

Fazer planejamento financeiro e ter uma reserva de emergência são fundamentais para manter as contas em dia. Porém, em algumas ocasiões, recorrer ao crédito para alcançar objetivos, ou até mesmo para pagar dívidas em atraso, pode ser uma opção.
De acordo com a pesquisa Crédito na Retomada, feita pela Serasa e a Opinion Box, 79% dos brasileiros recorreram ao crédito durante a pandemia e 62% pretendem usá-lo na retomada econômica, principalmente para pagar dívidas, mas também para comprar itens essenciais, empreender ou adquirir carro ou imóvel.

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Mas qual é o crédito mais adequado para cada necessidade? Conhecer os tipos de crédito pode auxiliar nessa tomada de decisão:
investimentos, dinheiro, crédito, cartão de crédito, taxa de juros
Conhecer os tipos de crédito pode auxiliar nessa tomada de decisão Crédito: Pexels

01

Para pagar dívidas em atraso, resolver uma emergência ou reformar a sua casa

Para essas finalidades, o crédito pessoal pode ser uma alternativa. Ele está disponível para qualquer pessoa, o ideal é que seja utilizado quando você precisa de pouco dinheiro e tem a possibilidade de quitar em um espaço curto de tempo. Uma modalidade do crédito pessoal que merece destaque é o crédito consignado, por possuir juros mais baixos e prazos de pagamento mais longos. Entretanto, ele só estará disponível se a sua empresa possuir convênio com o banco, pois o débito das parcelas é feito diretamente do seu contracheque. Verifique se essa modalidade está disponível para você.

02

Para comprar itens essenciais ou trocar eletrodomésticos

Nesse caso, o cartão de crédito pode ser uma solução, pois permite parcelar um valor maior que não seria possível pagar à vista. Mas sempre calcule se a parcela cabe no seu bolso e sempre pague as faturas em dia, caso contrário, os juros são muito elevados e a dívida pode se transformar em uma bola de neve.

03

Para empreender

Se o objetivo é empreender, o microcrédito pode ser indicado, pois essa modalidade está disponível tanto para pessoa jurídica quanto para pessoa física que é empreendedora e possui faturamento bruto anual de até R$ 360 mil. O diferencial é que esse tipo de crédito dispensa comprovação de renda e, em geral, possui juros mais baixos.

04

Para comprar um carro ou um imóvel

Para esse propósito, a categoria de financiamentos pode ser a mais adequada. Seja no financiamento de veículos ou imobiliário, o crédito liberado tem como destinação específica a aquisição do bem. É importante que esse compromisso financeiro seja bem planejado, pois, em geral, trata-se de um contrato de longo prazo.
Por fim, é sempre importante estar atento às taxas de juros dos diversos tipos de crédito, que tendem a variar entre os bancos e, por isso, você deve realizar simulações e analisar os juros, os encargos, a quantidade de parcelas e o valor da prestação mensal, que deve ser compatível com seu planejamento financeiro e não ultrapassar um terço do seu salário.
E lembre-se: se você possui uma reserva de emergência, poupança ou algum valor investido, é essa a grana que você deve utilizar em casos de imprevisto ou necessidade imediata, para evitar novas dívidas. Caso não possua, busque utilizar o crédito de forma planejada e consciente, e, se necessário, procure ajuda de especialistas, que pode ser o seu próprio gerente, para te auxiliar na tomada de decisão.

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Isis Parteli

Formada em Ciências Contábeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Finanças e certificações em metodologias ágeis e métricas de produtos. Atua há mais de 18 anos no setor bancário, com experiência em gestão de produtos e projetos. Atualmente, lidera a área de Inovação em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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dinheiro Economia Financiamento Taxa de Juros Carta de Crédito Isis Parteli
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