Saiba qual é o crédito indicado para cada necessidade financeira

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Para pagar dívidas em atraso, resolver uma emergência ou reformar a sua casa

Para essas finalidades, o crédito pessoal pode ser uma alternativa. Ele está disponível para qualquer pessoa, o ideal é que seja utilizado quando você precisa de pouco dinheiro e tem a possibilidade de quitar em um espaço curto de tempo. Uma modalidade do crédito pessoal que merece destaque é o crédito consignado, por possuir juros mais baixos e prazos de pagamento mais longos. Entretanto, ele só estará disponível se a sua empresa possuir convênio com o banco, pois o débito das parcelas é feito diretamente do seu contracheque. Verifique se essa modalidade está disponível para você.

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Para comprar itens essenciais ou trocar eletrodomésticos

Nesse caso, o cartão de crédito pode ser uma solução, pois permite parcelar um valor maior que não seria possível pagar à vista. Mas sempre calcule se a parcela cabe no seu bolso e sempre pague as faturas em dia, caso contrário, os juros são muito elevados e a dívida pode se transformar em uma bola de neve.

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Para empreender

Se o objetivo é empreender, o microcrédito pode ser indicado, pois essa modalidade está disponível tanto para pessoa jurídica quanto para pessoa física que é empreendedora e possui faturamento bruto anual de até R$ 360 mil. O diferencial é que esse tipo de crédito dispensa comprovação de renda e, em geral, possui juros mais baixos.

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Para comprar um carro ou um imóvel