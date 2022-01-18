Saiba qual é o crédito indicado para cada necessidade financeira

01
Para pagar dívidas em atraso, resolver uma emergência ou reformar a
sua casa
Para essas finalidades, o crédito pessoal pode ser uma alternativa. Ele está
disponível para qualquer pessoa, o ideal é que seja utilizado quando você
precisa de pouco dinheiro e tem a possibilidade de quitar em um espaço curto
de tempo. Uma modalidade do crédito pessoal que merece destaque é o crédito
consignado, por possuir juros mais baixos e prazos de pagamento mais longos.
Entretanto, ele só estará disponível se a sua empresa possuir convênio com o
banco, pois o débito das parcelas é feito diretamente do seu contracheque.
Verifique se essa modalidade está disponível para você.
02
Para comprar itens essenciais ou trocar eletrodomésticos
Nesse caso, o cartão de crédito pode ser uma solução, pois permite parcelar
um valor maior que não seria possível pagar à vista. Mas sempre calcule se a
parcela cabe no seu bolso e sempre pague as faturas em dia, caso contrário,
os juros são muito elevados e a dívida pode se transformar em uma bola de
neve.
03
Para empreender
Se o objetivo é empreender, o microcrédito pode ser indicado, pois essa
modalidade está disponível tanto para pessoa jurídica quanto para pessoa
física que é empreendedora e possui faturamento bruto anual de até R$ 360
mil. O diferencial é que esse tipo de crédito dispensa comprovação de renda e, em geral, possui juros mais baixos.
04
Para comprar um carro ou um imóvel
Para esse propósito, a categoria de financiamentos pode ser a mais adequada.
Seja no financiamento de veículos ou imobiliário, o crédito liberado tem como
destinação específica a aquisição do bem. É importante que esse compromisso
financeiro seja bem planejado, pois, em geral, trata-se de um contrato de longo
prazo.