Entenda por que é importante ter uma reserva de emergência

O celular quebrou? A geladeira parou de funcionar? Ficou doente e teve gastos extras com médicos? Imprevistos podem acontecer a qualquer momento e ter uma quantia guardada para casos de emergência pode proporcionar mais tranquilidade.
Organizar as finanças pessoais e manter as contas em dia já é um grande desafio e, por isso, muitas vezes, ter uma reserva de emergência acaba não entrando nos planos. Mas, afinal, o que é e por que é importante ter uma reserva de emergência?
A reserva de emergência é aquele dinheiro que você tem guardado para ser utilizado caso ocorra qualquer imprevisto. Como não se sabe exatamente quando vai usar, o ideal é que ele esteja disponível no momento da necessidade para acesso imediato.
Outras exemplos de emergência são uma necessidade de conserto do carro ou, ainda, uma infiltração no quarto que precisa de uma obra urgente. Ter uma quantia guardada para essas finalidades é fundamental e é essa grana que é chamada de reserva de emergência.
E se você ainda não conta com uma, não se preocupe. Nunca é tarde para começar!
A maioria dos especialistas recomenda que a reserva de emergência seja um valor equivalente entre seis e doze meses do custo de vida mensal. Ou seja, se você tem em média R$ 3.000 de despesas por mês, o ideal é que sua reserva de emergência seja de R$ 18.000, no mínimo, podendo chegar a R$ 36.000, que seria o ideal.
Mas, na verdade, esse valor pode variar de pessoa para pessoa, dependendo do seu tipo de trabalho e se têm pessoas que dependem de você. O que é suficiente para uma pessoa pode ser pouco para outra.
Problemas de saúde, animais de estimação, parcelas de empréstimos e financiamentos também influenciam diretamente nesse cálculo.
Como montar e onde guardar a sua reserva de emergência?
É claro que montar uma reserva de emergência não ocorre de um dia para o outro, o que se espera é que ela seja formada ao longo do tempo. Saiba como começar:
Os três principais fatores na hora de escolher onde investir sua reserva são: baixo risco, altíssima liquidez e alto nível de segurança. São exemplos de investimentos com essas características:
É importante realizar, a cada seis meses, uma avaliação financeira para saber se o valor da reserva de emergência é suficiente ou não, pois seu padrão de vida pode ter mudado.
Cuidar da sua saúde financeira, além de proporcionar mais qualidade de vida e evitar o acúmulo de novas dívidas, também lhe ajuda a manter as finanças no azul.