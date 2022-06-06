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Dinheiro

O desafio do preço do petróleo no embate econômico e político

A condição de imprevisibilidade com o petróleo e todos os seus impactos têm afetado a política monetária e causado muito ruído político.

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 10:03

Públicado em 

06 jun 2022 às 10:03
Flávio Mattedi

Colunista

Flávio Mattedi

Os países membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) decidiram aumentar a produção em 50% nos meses de julho e agosto, passando dos atuais 432 mil barris por dia para 648 mil barris. Mesmo assim, o petróleo Brent para agosto fechou em alta (US$ 117,61) pelo ceticismo com o qual o mercado recebeu a notícia, considerada insuficiente.
A condição de imprevisibilidade com o petróleo e todos os seus impactos têm afetado a política monetária e causado muito ruído político.
As discussões sobre controle de preços dos combustíveis têm causado um embate entre a equipe econômica do governo e a Casa Civil, gerando insegurança no mercado.
Petróleo
Petróleo Crédito: Divulgação
A mais nova manifestação dessa queda de braço foi a declaração do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, defendendo a edição de um decreto de estado de calamidade.
O argumento seria o risco de desabastecimento de diesel — mas, na realidade, seria uma medida para contornar o teto de gastos. A leitura do mercado é de um agravamento na capacidade fiscal para os próximos anos, o que pressiona os juros de médio prazo.
No leilão de títulos públicos de quinta-feira última (2) foram vendidas todas as LTNs (Letras do Tesouro Nacional) ofertadas, mostrando que a demanda institucional tem dado preferência para os títulos prefixados curtos. Chama a atenção as taxas negociadas, as maiores de todas as séries, refletindo o momento de volatilidade.

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Flávio Mattedi

Graduado em Economia pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com pós-graduação em Gestão Financeira pela FGV/Mmurad. Agente de Investimentos autorizado pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Sócio da Valor Investimentos.

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