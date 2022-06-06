O desafio do preço do petróleo no embate econômico e político

Os países membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) decidiram aumentar a produção em 50% nos meses de julho e agosto, passando dos atuais 432 mil barris por dia para 648 mil barris. Mesmo assim, o petróleo Brent para agosto fechou em alta (US$ 117,61) pelo ceticismo com o qual o mercado recebeu a notícia, considerada insuficiente.

A condição de imprevisibilidade com o petróleo e todos os seus impactos têm afetado a política monetária e causado muito ruído político.

As discussões sobre controle de preços dos combustíveis têm causado um embate entre a equipe econômica do governo e a Casa Civil, gerando insegurança no mercado.

Petróleo Crédito: Divulgação

A mais nova manifestação dessa queda de braço foi a declaração do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, defendendo a edição de um decreto de estado de calamidade.

O argumento seria o risco de desabastecimento de diesel — mas, na realidade, seria uma medida para contornar o teto de gastos . A leitura do mercado é de um agravamento na capacidade fiscal para os próximos anos, o que pressiona os juros de médio prazo.