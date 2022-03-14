Entenda a inflação como vetor de aumento da Selic

O Banco Central (BC), divulgou na semana passada o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)  principal índice inflacionário do país  do mês de fevereiro com aceleração considerável em relação ao mês anterior. O dado anotou variação de 1,01% mês/mês, acima das expectativas de 0,95% mês/mês, tendo acelerado em 12 meses de 10,38% ano/ano em janeiro, para 10,54% ano/ano em fevereiro.

Este resultado será central para a definição do Comitê de Política Monetária (Copom) acerca do ajuste da Selic  a taxa básica de juros  que será anunciado nesta quarta-feira (16). Uma disparada da inflação global também pressiona nossos índices de preços. E a consequência é conhecida: o Banco Central pode carregar mais a mão no ajuste dos juros, impactando diretamente a renda fixa.

pode bater 12% ou 13%, os ativos de risco se tornam menos atraentes. Isso não é o principal motivo para a fuga dos investidores para renda fixa, mas contribui bastante. A Selic está alta. Contudo, se temos um ativo considerado livre de risco queou, os ativos de risco se tornam menos atraentes.

Panorama econômico Crédito: Reprodução / Banco Central

Os preços das commodities de toda sorte, energéticas, metálicas, soft, grãos e afins, que já apresentavam patamares historicamente elevados, radicalizaram-se ainda mais no último mês na esteira da guerra no leste Europeu. O subitem de carros usados, que acabou por absorver a restrição no mercado de novos no contexto de falta de semicondutores, também deverá continuar a operar como importante vetor de inflação.