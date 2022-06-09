Inflação e PEC dos Combustíveis: desoneração confusa tende a assustar o mercado

O tema da ordem do dia é o preço dos combustíveis. Pela perspectiva dos juros, algumas medidas adotadas para baixar o preço, tanto pelo Planalto, quanto pela Esplanada dos Ministérios podem forçar o Banco Central (BC) a postergar a redução da Selic. Apesar de ter potencial para reduzir a inflação no curto prazo, a proposta pode pressionar os preços em 2023.

O fato é que na tentativa de baixar a inflação — que desde setembro roda acima de dois dígitos no acumulado em 12 meses — o governo propôs na segunda-feira zerar o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o óleo diesel e o gás de cozinha, dispondo-se a ressarcir os Estados que toparem jogar as alíquotas do tributo a zero. A proposta inclui também zerar os impostos federais sobre a gasolina e o etanol.

Assim, como os Estados perderiam uma fonte importante de arrecadação, o Tesouro compensaria os prejuízos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, estima a fatura (ressarcimento) entre R$ 25 bilhões e R$ 50 bilhões até o fim do ano.

Proposta inclui também zerar os impostos federais sobre a gasolina e o etanol Crédito: Jcomp/Freepik

Eis uma verdade: desoneração confusa tende a assustar o mercado, uma vez que traz à tona o temor do risco fiscal. Assim, por maior que possa ser o impacto positivo na inflação de 2022, os efeitos para os anos seguintes poderiam ser agravados.