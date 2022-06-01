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Dinheiro

Como a portabilidade de crédito pode ajudar a economizar dinheiro

Entenda como a portabilidade de crédito funciona e como fazer para transferir seus empréstimos e financiamentos de um banco para outro que ofereça melhores condições

Publicado em 01 de Junho de 2022 às 08:47

Públicado em 

01 jun 2022 às 08:47
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

Assim como a portabilidade de salário, há normas que proporcionam liberdade e autonomia para transferir seus empréstimos e financiamentos de um banco para outro que ofereça melhores condições, como juros menores ou prazos maiores, por exemplo.
A portabilidade de crédito é regulamentada pelo Banco Central do Brasil e, na prática, trata-se de uma troca de dívida: você transfere a sua dívida para uma nova instituição financeira e assume um novo compromisso financeiro, na maioria das vezes, com melhores condições de pagamento.
Dessa forma, você não precisa mais se sentir preso a um banco quando toma a decisão de pegar um empréstimo ou fazer um financiamento. A escolha é sua! Mas, como isso funciona?
Portabilidade dos financiamentos bancários é muito comum, mas pouco conhecida
Portabilidade dos financiamentos bancários é muito comum, mas pouco conhecida Crédito: Rodnae Productions/ Pexels

1º PASSO: encontrar a oferta mais atrativa

O primeiro passo é encontrar uma oferta mais atrativa. Para isso, você deve simular as condições em diferentes bancos e comparar as propostas, observando as taxas de juros e o Custo Efetivo Total (CET) do empréstimo. Uma boa dica neste momento é realizar simulações em mais de um banco.
Os principais tipos de empréstimos ou financiamentos que podem ser transferidos são: cheque especial, crédito pessoal, crédito consignado, financiamento de veículo ou imóvel, entre outros.

2º PASSO: solicitar informações do contrato

Para fazer a portabilidade de empréstimo, você precisa entrar em contato com o banco que lhe emprestou dinheiro e solicitar algumas informações sobre o seu contrato. São elas:
  • Número do contrato;
  • Saldo devedor atualizado;
  • Demonstrativo da evolução do saldo devedor;
  • Sistema de pagamento;
  • Modalidade do crédito;
  • Taxa de juros anual (nominal e efetiva);
  • Prazo total e restante;
  • Valor de cada parcela;
  • Data do último vencimento da operação.
Com esses dados em mãos, é possível pedir a portabilidade em uma nova instituição.

3ºPASSO: negociação

Procure a nova instituição financeira para onde você pretende portar o seu empréstimo e forneça as informações obtidas do seu contrato. A portabilidade de crédito depende da negociação de um novo empréstimo ou financiamento com o novo banco e passa por análise e aprovação do crédito.
Caso sua operação financeira seja aprovada, o banco realiza o pagamento do valor em aberto no outro banco e assume o empréstimo.

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Como funciona a portabilidade de salário e quem pode solicitá-la

Ao contrário do que muitos pensam, nesta operação o dinheiro não irá para a sua conta, mas diretamente para o banco quitar a operação. E atenção: não é realizada nenhuma cobrança de tarifa com o trâmite da portabilidade em si.
Finalizado todo o processo, você terá quitado seu empréstimo no banco anterior e passará a ter um novo contrato com a instituição financeira que você escolheu para fazer a portabilidade do seu crédito.
A portabilidade de crédito permite que você tenha mais liberdade e autonomia para escolher a instituição financeira e migrar seus empréstimos e financiamentos, estimulando a competitividade entre os bancos e melhorando as ofertas para os consumidores. A decisão é sempre sua!

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Isis Parteli

Formada em Ciencias Contabeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Financas e certificacoes em metodologias ageis e metricas de produtos. Atua ha mais de 18 anos no setor bancario, com experiencia em gestao de produtos e projetos. Atualmente, lidera a area de Inovacao em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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