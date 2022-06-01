Como a portabilidade de crédito pode ajudar a economizar dinheiro

Assim como a portabilidade de salário, há normas que proporcionam liberdade e autonomia para transferir seus empréstimos e financiamentos de um banco para outro que ofereça melhores condições, como juros menores ou prazos maiores, por exemplo.

A portabilidade de crédito é regulamentada pelo Banco Central do Brasil e, na prática, trata-se de uma troca de dívida: você transfere a sua dívida para uma nova instituição financeira e assume um novo compromisso financeiro, na maioria das vezes, com melhores condições de pagamento.

Dessa forma, você não precisa mais se sentir preso a um banco quando toma a decisão de pegar um empréstimo ou fazer um financiamento. A escolha é sua! Mas, como isso funciona?

Portabilidade dos financiamentos bancários é muito comum, mas pouco conhecida Crédito: Rodnae Productions/ Pexels

1º PASSO: encontrar a oferta mais atrativa

O primeiro passo é encontrar uma oferta mais atrativa. Para isso, você deve simular as condições em diferentes bancos e comparar as propostas, observando as taxas de juros e o Custo Efetivo Total (CET) do empréstimo. Uma boa dica neste momento é realizar simulações em mais de um banco.

Os principais tipos de empréstimos ou financiamentos que podem ser transferidos são: cheque especial, crédito pessoal, crédito consignado, financiamento de veículo ou imóvel, entre outros.

2º PASSO: solicitar informações do contrato

Para fazer a portabilidade de empréstimo, você precisa entrar em contato com o banco que lhe emprestou dinheiro e solicitar algumas informações sobre o seu contrato. São elas:

Número do contrato;



Saldo devedor atualizado;



Demonstrativo da evolução do saldo devedor;



Sistema de pagamento;



Modalidade do crédito;



Taxa de juros anual (nominal e efetiva);



Prazo total e restante;



Valor de cada parcela;



Data do último vencimento da operação.



Com esses dados em mãos, é possível pedir a portabilidade em uma nova instituição.

3ºPASSO: negociação

Procure a nova instituição financeira para onde você pretende portar o seu empréstimo e forneça as informações obtidas do seu contrato. A portabilidade de crédito depende da negociação de um novo empréstimo ou financiamento com o novo banco e passa por análise e aprovação do crédito.

Caso sua operação financeira seja aprovada, o banco realiza o pagamento do valor em aberto no outro banco e assume o empréstimo.

Ao contrário do que muitos pensam, nesta operação o dinheiro não irá para a sua conta, mas diretamente para o banco quitar a operação. E atenção: não é realizada nenhuma cobrança de tarifa com o trâmite da portabilidade em si.

Finalizado todo o processo, você terá quitado seu empréstimo no banco anterior e passará a ter um novo contrato com a instituição financeira que você escolheu para fazer a portabilidade do seu crédito.