10 dicas para não cair em golpes de falsos bancos por telefone e internet

Você iniciou o ano com o pé direito, com o seu planejamento financeiro em dia e com uma graninha guardada para fazer aquela reforma na sua casa, por exemplo. Então, você recebe um SMS do seu banco informando sobre uma compra no seu cartão, orientando que, caso não reconheça aquela compra, entre em contato com a central de atendimento, pelo número indicado na própria mensagem. Você logo pensa: clonaram o meu cartão e o usaram para fazer compras – caí em um golpe. Imediatamente, você entra em contato com o número informado. Você mal podia imaginar, mas essa mensagem era uma isca para o golpe da falsa central de atendimento.

Grande parte dos golpes utilizam a chamada “engenharia social”, que consiste na manipulação psicológica do usuário para o fornecimento de informações confidenciais, como senhas e números de cartões. Desde o começo da pandemia, os criminosos têm aproveitado o crescimento das transações digitais para aplicar golpes, que cresceram 165% no primeiro semestre de 2021, em comparação ao segundo semestre de 2020, de acordo com a Federação Nacional do Bancos, a Febraban.

Criminosos têm aproveitado o crescimento das transações digitais para aplicar golpes Crédito: OAB/ES/ Divulgação

O golpe da falsa central de atendimento tem sido um dos mais frequentes. Nele, o fraudador envia um SMS ou entra em contato por telefone, informando que a sua conta foi invadida e solicita dados da conta, dos seus cartões e até mesmo a sua senha. Há ainda uma outra versão desse golpe, onde o fraudador orienta a baixar aplicativos que permitem o acesso remoto ao seu celular, tendo, desta forma, acesso completo ao conteúdo, senhas e aplicativos do seu celular.

Outros golpes comuns são o do falso motoboy, o da troca de cartão e de pedidos de dinheiro pelo whatsapp. No caso do falso motoboy, o fraudador solicita a senha e pede que o cartão seja cortado, mas sem danificar o chip. Eles então buscam o cartão na casa da vítima e, com o chip intacto, conseguem fazer transações e roubar o seu dinheiro. Já no golpe da troca do cartão, os golpistas prestam atenção quando você digita sua senha na hora de pagar a compra e trocam o cartão na hora de devolvê-lo. Com seu cartão e senha, fazem compras usando o seu dinheiro.

Diante de tantos golpes diferentes, cujas vítimas somos nós, cidadãos comuns, clientes de bancos digitais ou tradicionais, é importante ficar atento e redobrar a atenção em casos suspeitos. Confira, a seguir, 10 dicas para se proteger:

01 Desconfie sempre Os bancos nunca solicitam sua senha, número do cartão e quaisquer outros dados pessoais. Ao receber esse tipo de contato, desconfie imediatamente, desligue e entre em contato com o seu banco pelos canais oficiais, indicados no site do seu banco. 02 Ligue para números oficiais usando outro aparelho Sempre opte por ligar para os números oficiais do seu banco a partir de outro aparelho. Esse cuidado evita que o golpista “prenda” a sua linha telefônica. 03 Não clique em links e não forneça seus dados Nunca clique em links recebidos por e-mail ou SMS e não forneça dados pessoais, muito menos códigos recebidos em seu celular. 04 Use apenas aplicativos oficiais Use apenas os aplicativos oficiais do banco e nunca instale nenhum outro aplicativo. Como grande parte das pessoas já está atenta aos golpes e se recusa a fornecer dados por telefone, os golpistas podem te induzir a baixar aplicativos com objetivo de acessarem seu celular remotamente. Desta maneira, eles conseguem capturar suas senhas e fazer empréstimos, transferências e pagamentos. 05 Não faça testes por telefone Caso você seja orientado, por telefone, a realizar alguma transação para “testar” o funcionamento do aplicativo, desconfie. Esse pode ser um artifício para o fraudador capturar seus dados bancários. 06 Não entregue seu cartão para ninguém Os bancos nunca pedem o cartão de volta, nem mandam portadores até a sua casa para buscá-lo. Se receber esse tipo de ligação ou visita, não entregue nada para ninguém e ligue imediatamente para o seu banco. 07 Proteja seu WhatsApp Proteja o seu WhatsApp de invasões e clonagens. Nas configurações do aplicativo, clique em Conta, depois em Confirmação em Duas Etapas e ative essa funcionalidade de segurança. E nunca compartilhe o código de segurança. 08 Foto visível apenas para contatos Configure o seu WhatsApp para que apenas os seus contatos vejam sua foto, assim você reduz as chances de alguém utilizá-la para golpes. Isso pode ser feito nas configurações de privacidade. 09 Não transfira dinheiro sem confirmação Caso receba mensagens de parentes ou conhecidos pedindo dinheiro emprestado, nunca transfira dinheiro sem antes ligar, de preferência por vídeo, para confirmar a identidade de quem está do outro lado. 10 Procure uma agência física Diante de tudo isso, se você ainda se sentir inseguro com o contato recebido, desligue imediatamente, procure uma agência e fale diretamente com o seu gerente.