10 dicas para não cair em golpes de falsos bancos por telefone e internet

01
Desconfie sempre
Os bancos nunca solicitam sua senha, número do cartão e quaisquer outros dados pessoais. Ao receber esse tipo de contato, desconfie imediatamente, desligue e entre em contato com o seu banco pelos canais oficiais, indicados no site do seu banco.
02
Ligue para números oficiais usando outro aparelho
Sempre opte por ligar para os números oficiais do seu banco a partir de outro aparelho. Esse cuidado evita que o golpista “prenda” a sua linha telefônica.
03
Não clique em links e não forneça seus dados
Nunca clique em links recebidos por e-mail ou SMS e não forneça dados pessoais, muito menos códigos recebidos em seu celular.
04
Use apenas aplicativos oficiais
Use apenas os aplicativos oficiais do banco e nunca instale nenhum outro aplicativo. Como grande parte das pessoas já está atenta aos golpes e se recusa a fornecer dados por telefone, os golpistas podem te induzir a baixar aplicativos com objetivo de acessarem seu celular remotamente. Desta maneira, eles conseguem capturar suas senhas e fazer empréstimos, transferências e pagamentos.
05
Não faça testes por telefone
Caso você seja orientado, por telefone, a realizar alguma transação para “testar” o funcionamento do aplicativo, desconfie. Esse pode ser um artifício para o fraudador capturar seus dados bancários.
06
Não entregue seu cartão para ninguém
Os bancos nunca pedem o cartão de volta, nem mandam portadores até a sua casa para buscá-lo. Se receber esse tipo de ligação ou visita, não entregue nada para ninguém e ligue imediatamente para o seu banco.
07
Proteja seu WhatsApp
Proteja o seu WhatsApp de invasões e clonagens. Nas configurações do aplicativo, clique em Conta, depois em Confirmação em Duas Etapas e ative essa funcionalidade de segurança. E nunca compartilhe o código de segurança.
08
Foto visível apenas para contatos
Configure o seu WhatsApp para que apenas os seus contatos vejam sua foto, assim você reduz as chances de alguém utilizá-la para golpes. Isso pode ser feito nas configurações de privacidade.
09
Não transfira dinheiro sem confirmação
Caso receba mensagens de parentes ou conhecidos pedindo dinheiro emprestado, nunca transfira dinheiro sem antes ligar, de preferência por vídeo, para confirmar a identidade de quem está do outro lado.
10
Procure uma agência física
Diante de tudo isso, se você ainda se sentir inseguro com o contato recebido, desligue imediatamente, procure uma agência e fale diretamente com o seu gerente.