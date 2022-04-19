Dicas para você poupar para a sua aposentadoria

Em alguns casos, pode até parecer que está muito distante, mas estruturar a aposentadoria é algo que precisa ser planejado para se evitar um rombo financeiro quando essa merecida hora chegar.

Muitos brasileiros acreditam que contribuir para a Previdência Social , sistema público que garante a aposentadoria em território nacional, gerenciado pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), é suficiente para garantir seu sustento no futuro. Será?

O regime geral vem sofrendo recorrentes alterações de regras, como idade mínima e tempo de contribuição exigidos para se aposentar, o que torna cada vez mais distante o acesso ao benefício.

Por isso, é importante apostar em estratégias mais seguras e rentáveis para a aposentadoria e, se você está começando e tem o perfil mais conservador, as aplicações de renda fixa podem ser uma boa alternativa.

Conseguir poupar dinheiro e incluir um valor mensal destinado para a aposentadoria no planejamento financeiro é o primeiro passo para ter uma renda complementar, quando o futuro chegar.

Especialistas recomendam destinar, pelo menos, 10% da sua renda para investir com objetivo na aposentadoria. Porém, saiba que o mais importante é tomar a decisão de começar, com o valor que for possível.

Conheça algumas opções de aplicações em renda fixa que podem te ajudar a começar a planejar sua aposentadoria hoje:

Guardar dinheiro é importante para ter as finanças organizadas no futuro Crédito: upklyak/Freepik

1. Previdência privada

É uma opção interessante para dar o primeiro passo. Na prática, esse tipo de aplicação funciona como um fundo de investimento comum, tendo como principal diferença o resgate do dinheiro a longo prazo. Existem duas formas diferentes de previdência privada:

PGBL: um tipo de previdência privada, que oferece benefícios fiscais para aqueles que realizam aportes mensais, com a possibilidade de abater o montante aportado da base de cálculo do Imposto de Renda (IR), no limite de até 12% da renda bruta tributável.

VGBL: é outra opção de previdência privada, indicada para quem tem renda mais baixa e que não consegue aproveitar dos benefícios fiscais oferecidos pelo PGBL. A diferença do VGBL é que o IR só é cobrado sobre o valor do rendimento e no momento do resgate do investimento.

2. Tesouro IPCA

O Tesouro IPCA+ é um título emitido pelo governo federal muito utilizado para a aposentadoria, pois oferece um rendimento atrelado à inflação, acrescido de juros prefixados, garantindo a manutenção do poder de compra do investidor.

Por ser emitido pelo governo federal, tem baixo risco e os aportes podem ser realizados com valores baixos, com opções de vencimentos de longo prazo, entre 5 e mais de 30 anos. Há incidência de IR sobre os rendimentos, no modelo regressivo, ou seja, há uma redução da alíquota de acordo com o tempo que o recurso fica aplicado.

3. LCI e LCA

As Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras de Crédito Agropecuário (LCA) são aplicações de renda fixa caracterizadas por serem títulos emitidos por bancos com o intuito de captar dinheiro no mercado e investir no setor de imóveis e de agronegócios.

A rentabilidade desses investimentos é atrelada ao CDI, que é um dos índices utilizados nos investimentos de renda fixa, garantindo um investimento seguro e estável. São consideradas de baixo risco e garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), além de não cobrar IR sobre os rendimentos. Em contrapartida, em geral, demandam investimentos de montantes mais elevados.