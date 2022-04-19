Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Velhice tranquila

Dicas para você poupar para a sua aposentadoria

Entenda a importância de planejar o seu futuro financeiro e como dar o primeiro passo para garantir a aposentadoria
Isis Parteli

Isis Parteli

Publicado em 

19 abr 2022 às 15:09

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 15:09

Em alguns casos, pode até parecer que está muito distante, mas estruturar a aposentadoria é algo que precisa ser planejado para se evitar um rombo financeiro quando essa merecida hora chegar.
Muitos brasileiros acreditam que contribuir para a Previdência Social, sistema público que garante a aposentadoria em território nacional, gerenciado pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), é suficiente para garantir seu sustento no futuro. Será?
O regime geral vem sofrendo recorrentes alterações de regras, como idade mínima e tempo de contribuição exigidos para se aposentar, o que torna cada vez mais distante o acesso ao benefício.
Por isso, é importante apostar em estratégias mais seguras e rentáveis para a aposentadoria e, se você está começando e tem o perfil mais conservador, as aplicações de renda fixa podem ser uma boa alternativa.

Veja Também

Novos títulos de renda fixa chegam ao mercado

Conseguir poupar dinheiro e incluir um valor mensal destinado para a aposentadoria no planejamento financeiro é o primeiro passo para ter uma renda complementar, quando o futuro chegar.
Especialistas recomendam destinar, pelo menos, 10% da sua renda para investir com objetivo na aposentadoria. Porém, saiba que o mais importante é tomar a decisão de começar, com o valor que for possível.
Conheça algumas opções de aplicações em renda fixa que podem te ajudar a começar a planejar sua aposentadoria hoje:
Dinheiro e tesouro nacional e estadual
Guardar dinheiro é importante para ter as finanças organizadas no futuro Crédito: upklyak/Freepik

1. Previdência privada

É uma opção interessante para dar o primeiro passo. Na prática, esse tipo de aplicação funciona como um fundo de investimento comum, tendo como principal diferença o resgate do dinheiro a longo prazo. Existem duas formas diferentes de previdência privada:
  • PGBL: um tipo de previdência privada, que oferece benefícios fiscais para aqueles que realizam aportes mensais, com a possibilidade de abater o montante aportado da base de cálculo do Imposto de Renda (IR), no limite de até 12% da renda bruta tributável.
  • VGBL: é outra opção de previdência privada, indicada para quem tem renda mais baixa e que não consegue aproveitar dos benefícios fiscais oferecidos pelo PGBL. A diferença do VGBL é que o IR só é cobrado sobre o valor do rendimento e no momento do resgate do investimento.

Veja Também

Inflação pressiona o Brasil e também outros países do mundo

2. Tesouro IPCA

O Tesouro IPCA+ é um título emitido pelo governo federal muito utilizado para a aposentadoria, pois oferece um rendimento atrelado à inflação, acrescido de juros prefixados, garantindo a manutenção do poder de compra do investidor.
Por ser emitido pelo governo federal, tem baixo risco e os aportes podem ser realizados com valores baixos, com opções de vencimentos de longo prazo, entre 5 e mais de 30 anos. Há incidência de IR sobre os rendimentos, no modelo regressivo, ou seja, há uma redução da alíquota de acordo com o tempo que o recurso fica aplicado.

3. LCI e LCA

As Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras de Crédito Agropecuário (LCA) são aplicações de renda fixa caracterizadas por serem títulos emitidos por bancos com o intuito de captar dinheiro no mercado e investir no setor de imóveis e de agronegócios.

Veja Também

Empresas aguardam melhor cenário para abrir capital na bolsa

A rentabilidade desses investimentos é atrelada ao CDI, que é um dos índices utilizados nos investimentos de renda fixa, garantindo um investimento seguro e estável. São consideradas de baixo risco e garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), além de não cobrar IR sobre os rendimentos. Em contrapartida, em geral, demandam investimentos de montantes mais elevados.
Pensar no longo prazo é um passo essencial para ter saúde financeira na aposentadoria e, conhecer as opções para iniciar seus investimentos pensando nessa hora é o primeiro passo para tirar os planos do papel.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Entenda por que a Poupança não é o investimento mais seguro que existe

Crescimento econômico brasileiro dá sinais de ficar no zero a zero em 2022

Crédito consignado: conheça as vantagens desse tipo de empréstimo

Comprar imóveis ou Fundos Imobiliários? Entenda as diferenças

Investidores com visão de longo prazo e paciência surfam na Bolsa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vídeo mostra atropelamento de adolescente na Leitão da Silva em Vitória
Imagem BBC Brasil
Missão da Artemis 2 à Lua foi um sucesso, mas agora é que vem a parte difícil
Imagem de destaque
Dia Mundial do Parkinson: conheça sinais que ajudam a identificar a doença precocemente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados