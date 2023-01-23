Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Volta às aulas

Confira 5 dicas para economizar na compra do material escolar

Com a lista em mãos para o início do ano letivo, veja como evitar gastos desnecessários e mais despesas que possam afetar o orçamento familiar

Públicado em 

23 jan 2023 às 10:19
Daniel Carraretto

Colunista

Daniel Carraretto

01

Reaproveite o material escolar do ano anterior

Tire um tempo para verificar se há algo que possa ser aproveitado. Itens como canetinhas, lápis, cadernos e apontadores costumam durar mais que um ano.

02

Compre apenas o que está na lista

Mantenha-se focado no que foi pedido e só acrescente itens que realmente são necessários.

03

Pesquise preços em diferentes lojas, inclusive na internet

Preços podem variar muito de uma loja para outra. Não há problema em dividir a lista para poder comprar em mais de um lugar.

04

Não deixe para a última hora

Fazer as compras na véspera da volta às aulas pode te fazer comprar às pressas e sem o tempo adequado para pesquisar. Isso sem falar que, à medida que os estoques diminuem, os preços tendem a subir.

05

Não leve as crianças com você para fazer as compras

É natural que elas queiram comprar produtos da moda ou de seus personagens favoritos. Mas isso faz uma grande diferença e encarece bastante as compras no final.

Veja Também

5 dicas para economizar nas férias escolares

Invista de acordo com o seu perfil e construa seu patrimônio sem sustos

O Capitólio não é Brasília: por aqui, cenário econômico está diferente

Daniel Carraretto

Aqui falamos sobre investimentos para quem quer colocar seu dinheiro para trabalhar e realizar sonhos. Daniel Carraretto é educador financeiro, palestrante e investidor desde 2008 com quase 1 milhão de seguidores nas suas redes sociais. Diariamente ensina como iniciantes podem poupar e investir e não depender do INSS para se aposentar.

Tópicos Relacionados

Material Escolar Volta às Aulas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados