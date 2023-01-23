Confira 5 dicas para economizar na compra do material escolar

01
Reaproveite o material escolar do ano anterior
Tire um tempo para verificar se há algo que possa ser aproveitado. Itens como canetinhas, lápis, cadernos e apontadores costumam durar mais que um ano.
02
Compre apenas o que está na lista
Mantenha-se focado no que foi pedido e só acrescente itens que realmente são necessários.
03
Pesquise preços em diferentes lojas, inclusive na internet
Preços podem variar muito de uma loja para outra. Não há problema em dividir a lista para poder comprar em mais de um lugar.
04
Não deixe para a última hora
Fazer as compras na véspera da volta às aulas pode te fazer comprar às pressas e sem o tempo adequado para pesquisar. Isso sem falar que, à medida que os estoques diminuem, os preços tendem a subir.
05
Não leve as crianças com você para fazer as compras
É natural que elas queiram comprar produtos da moda ou de seus personagens favoritos. Mas isso faz uma grande diferença e encarece bastante as compras no final.