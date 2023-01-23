Confira 5 dicas para economizar na compra do material escolar

01

Reaproveite o material escolar do ano anterior

Tire um tempo para verificar se há algo que possa ser aproveitado. Itens como canetinhas, lápis, cadernos e apontadores costumam durar mais que um ano.

02

Compre apenas o que está na lista

Mantenha-se focado no que foi pedido e só acrescente itens que realmente são necessários.

03

Pesquise preços em diferentes lojas, inclusive na internet

Preços podem variar muito de uma loja para outra. Não há problema em dividir a lista para poder comprar em mais de um lugar.

04

Não deixe para a última hora

Fazer as compras na véspera da volta às aulas pode te fazer comprar às pressas e sem o tempo adequado para pesquisar. Isso sem falar que, à medida que os estoques diminuem, os preços tendem a subir.

05

Não leve as crianças com você para fazer as compras