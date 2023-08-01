Ensinamentos de como lidar com o dinheiro: herança de pai para filho

O mês de agosto chegou e, com ele, a celebração de um dia tão esperado: o Dia dos Pais . Mas essa data também traz reflexões sobre o papel desafiador que é educar, inclusive no contexto da educação financeira

Quando começar a falar sobre dinheiro com o meu filho? Como abordar esse assunto? Em muitos lares, falar de dinheiro ainda é um tabu e há muitas dúvidas sobre como educar financeiramente as crianças.

Ensinar as crianças desde bem pequenas a ter um relacionamento saudável com o dinheiro é fundamental e determinante para se tornarem adultos conscientes financeiramente, pois é na infância que aprendemos valores que levamos por toda a vida. E não existe uma fórmula mágica!

É importante que os filhos participem do orçamento da casa, entendam a importância do trabalho e saibam quando é possível comprar e quando é necessário economizar.

A melhor maneira de ensinar é dando o exemplo, pois as crianças se espelham nos adultos, tornando fundamental colocar a teoria em prática. O ideal é que os filhos convivam com o uso do dinheiro de maneira consciente no ambiente familiar para que as chances de aprendizado aumentem.

De acordo com a pesquisa “Finanças Infantis” , realizada pela Serasa em parceria com a Opinion Box em setembro de 2021, 85% dos pais ensinam aos filhos sobre a importância de se ter uma vida financeira saudável, mas, na realidade do dia a dia, apresentam dificuldade de aplicar os ensinamentos na prática. Cerca de 67% informaram que disseram ter ficado com o nome sujo em algum momento da vida e 66% atrasaram o pagamento de contas básicas.

A educação financeira é uma herança que você pode deixar para os seus filhos. Confira algumas maneiras de iniciar esses ensinamentos com as crianças: