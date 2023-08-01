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Educação financeira

Ensinamentos de como lidar com o dinheiro: herança de pai para filho

Falar de dinheiro deve ser algo natural e é essencial para que as crianças se tornem adultos conscientes financeiramente

Públicado em 

01 ago 2023 às 10:00
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

O mês de agosto chegou e, com ele, a celebração de um dia tão esperado: o Dia dos Pais. Mas essa data também traz reflexões sobre o papel desafiador que é educar, inclusive no contexto da educação financeira.
Quando começar a falar sobre dinheiro com o meu filho? Como abordar esse assunto? Em muitos lares, falar de dinheiro ainda é um tabu e há muitas dúvidas sobre como educar financeiramente as crianças.
Ensinar as crianças desde bem pequenas a ter um relacionamento saudável com o dinheiro é fundamental e determinante para se tornarem adultos conscientes financeiramente, pois é na infância que aprendemos valores que levamos por toda a vida. E não existe uma fórmula mágica!

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Planejamento familiar: cuidar das finanças é cuidar do próximo

É importante que os filhos participem do orçamento da casa, entendam a importância do trabalho e saibam quando é possível comprar e quando é necessário economizar.
A melhor maneira de ensinar é dando o exemplo, pois as crianças se espelham nos adultos, tornando fundamental colocar a teoria em prática. O ideal é que os filhos convivam com o uso do dinheiro de maneira consciente no ambiente familiar para que as chances de aprendizado aumentem.
De acordo com a pesquisa “Finanças Infantis”, realizada pela Serasa em parceria com a Opinion Box em setembro de 2021, 85% dos pais ensinam aos filhos sobre a importância de se ter uma vida financeira saudável, mas, na realidade do dia a dia, apresentam dificuldade de aplicar os ensinamentos na prática. Cerca de 67% informaram que disseram ter ficado com o nome sujo em algum momento da vida e 66% atrasaram o pagamento de contas básicas.
A educação financeira é uma herança que você pode deixar para os seus filhos. Confira algumas maneiras de iniciar esses ensinamentos com as crianças:

01

Se organize financeiramente e dê o exemplo

A melhor maneira de ensinar é dando o exemplo, portanto, analise como está sua organização financeira. Caso você precise melhorar seu planejamento financeiro, veja 3 passos que podem te ajudar a buscar o equilíbrio financeiro, conciliando as obrigações do presente com os objetivos do futuro.

02

Inclua o tema “dinheiro” nas brincadeiras

Brincar é uma das melhores maneiras de as crianças aprenderem, portanto, incluir o tema nas brincadeiras é uma ótima estratégia. Vocês podem utilizar brinquedos como uma caixa registradora e notas de dinheiro fictícias, simulando um supermercado ou uma loja e explorando ações de compra e venda. Para crianças maiores, jogos de tabuleiro como Banco Imobiliário ou Jogo da Vida também são ótimas oportunidades para aprender conceitos financeiros de forma leve, enquanto se divertem.

03

Envolva seus filhos em pequenas decisões financeiras

Uma simples ida ao supermercado pode ser uma oportunidade de aprendizado. Durante as compras, você pode definir um valor e pedir para que a criança te ajude na escolha de alguns itens. Isso demonstrará que é preciso selecionar os itens para não ultrapassar o valor definido e seu filho se sentirá importante em fazer parte de todo esse processo.

LEIA MAIS 

Quando o dinheiro acaba, o amor se vai com ele?

Perrengue ou conforto: qual palavra define sua vida financeira?

5 atitudes que vão fazer você ter dinheiro todo o mês

5 dicas de educação financeira para crianças

Isis Parteli

Formada em Ciências Contábeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Finanças e certificações em metodologias ágeis e métricas de produtos. Atua há mais de 18 anos no setor bancário, com experiência em gestão de produtos e projetos. Atualmente, lidera a área de Inovação em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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