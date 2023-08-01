Ensinamentos de como lidar com o dinheiro: herança de pai para filho

A melhor maneira de ensinar é dando o exemplo, portanto, analise como está sua organização financeira. Caso você precise melhorar seu planejamento financeiro,
veja 3 passos que podem te ajudar a buscar o equilíbrio financeiro
, conciliando as obrigações do presente com os objetivos do futuro.
Brincar é uma das melhores maneiras de as crianças aprenderem, portanto, incluir o tema nas brincadeiras é uma ótima estratégia. Vocês podem utilizar brinquedos como uma caixa registradora e notas de dinheiro fictícias, simulando um supermercado ou uma loja e explorando ações de compra e venda. Para crianças maiores, jogos de tabuleiro como Banco Imobiliário ou Jogo da Vida também são ótimas oportunidades para aprender conceitos financeiros de forma leve, enquanto se divertem.
Uma simples ida ao supermercado pode ser uma oportunidade de aprendizado. Durante as compras, você pode definir um valor e pedir para que a criança te ajude na escolha de alguns itens. Isso demonstrará que é preciso selecionar os itens para não ultrapassar o valor definido e seu filho se sentirá importante em fazer parte de todo esse processo.