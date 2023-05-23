Independência financeira: como transformar o sonho em realidade

O termo independência financeira, em sua essência, significa poder manter o padrão de vida desejado através do rendimentos do patrimônio investido. Por meio de uma boa reserva, aplicada nos investimentos adequados ao seu perfil, conseguirá garantir seu orçamento em dia.

Alcançar a independência financeira parece um sonho, não é mesmo? Mas ela pode tornar-se realidade seguindo alguns passos. Conheça os três primeiros, que são imprescindíveis para você chegar lá:

Organize seus ganhos e categorize suas despesas Crédito: Shutterstock

1º Passo

Conheça seu orçamento e saiba quanto você ganha e quanto você gasta. Para pensar na sua independência financeira , é fundamental entender como está a sua situação financeira, organizando os seus ganhos e categorizando as suas despesas.



Isso pode ser feito utilizando aplicativos gratuitos que facilitam a gestão financeira, planilhas de Excel ou à mão, com papel e caneta. O importante é registrar tudo e descobrir para onde seu dinheiro está indo, para, então, planejar e definir metas de receita, despesas e investimentos.

Separe um valor mensal para constituir sua reserva de emergência Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

2º Passo

Planeje sua reserva de emergência, que é aquela grana que você vai utilizar para algum imprevisto, como afastamento de trabalho por acidente ou doença, perda de emprego, urgência médica ou uma manutenção não planejada na sua casa.

Os especialistas recomendam que a reserva de emergência seja de 12 salários, mas, na verdade, esse valor pode variar de pessoa para pessoa, dependendo do seu tipo de trabalho e se têm pessoas que dependem de você. O que é suficiente para uma pessoa pode ser pouco para outra.

Após categorizar seus gastos e identificar onde você pode economizar, separe um valor mensal e destine para a constituição da sua reserva de emergência.

Como não é possível saber exatamente quando você vai precisar, o ideal é que esse dinheiro esteja aplicado em investimentos que permitam o acesso imediato, pois ele precisa estar na conta no momento que você precisar.

É importante definir seus objetivos de curto, médio e longo prazos Crédito: Shutterstock

3º Passo

Defina seus objetivos — de curto, médio e longo prazos —, pois isso contribui para que o seu investimento tenha significado e sentido, além de manter o foco em sua meta.

As metas de curto prazo são aquelas que podem ser realizadas em até um ano, com foco em pagamento de dívidas ou necessidades mais urgentes, além da reserva de emergência, já citada anteriormente.

Os objetivos de médio prazo são aqueles que possuem média complexidade, ou seja, o tempo para realização não é tão urgente. Eles podem ser realizados em até cinco anos, como, por exemplo, uma viagem, uma festa de casamento, a reforma da casa ou trocar o carro.

Já os projetos de longo prazo são aqueles que levam mais tempo para acontecer e demandam maior disciplina para executar, como a independência financeira, o planejamento para uma aposentadoria confortável, dinheiro para garantir a faculdade dos filhos e, até mesmo, a compra da casa própria.

O principal objetivo do planejamento financeiro é buscar o equilíbrio, conciliando as obrigações do presente com os objetivos futuros.