Reta final para o Imposto de Renda 2023: saiba o que fazer

01

Organize os documentos necessários

O informe de rendimentos, fornecido pela sua empresa, e o informe de saldos e rendimentos, fornecidos por cada instituição financeira onde você possui conta, aplicação, empréstimos ou financiamentos, são os principais documentos necessários. Normalmente, as instituições financeiras disponibilizam esses informes no site e no aplicativo bancário. Além desses documentos, você também pode precisar da sua última declaração do Imposto de Renda, seus documentos pessoais e CPF dos dependentes, caso possua.

02

Baixe o programa da Receita Federal

A declaração pode ser feita a partir da instalação de programa específico no computador ou realizando o preenchimento on-line pelo site da Receita Federal do Brasil (RFB), aplicativo Meu Imposto de Renda ou eCAC. A modalidade pré-preenchida estará disponível para todos os cidadãos que possuem cadastro na plataforma Gov.br, nos níveis prata ou ouro.

03

Confirme as informações da declaração pré-preenchida

De acordo com a RFB, o uso desse tipo de declaração reduz o risco de o cidadão cair na malha fina, uma vez que não é mais necessário digitar todos os dados, reduzindo as chances de erros. Caso você opte por usar essa modalidade, deve conferir as informações e ajustá-las. É possível incluir, excluir ou alterar, caso seja necessário. Além de mais ágil e seguro, a Receita ressalta que a expectativa é de que o uso da declaração pré-preenchida também contribua para a consistência e qualidade dos dados prestados pelas fontes pagadoras, bancos, clínicas médicas, dentre outros.

04

Informe os dados para a restituição