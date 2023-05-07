Como inserir pensão alimentícia na declaração de Imposto de Renda?

Declaração do Imposto de Renda 2023 Crédito: Shutterstock

Em relação aos valores de pensão alimentícia, há duas perspectivas a serem consideradas no Imposto de Renda : quem paga e quem recebe.

Vamos falar primeiro sobre quem paga: na aba de "alimentandos", a pessoa vai precisar identificar quem é o beneficiário da quantia, com nome, CPF e data de nascimento. Já em "Pagamentos Efetuados" vai colocar o valor da pensão alimentícia.

Para dedução na base de cálculo de quem paga, é necessário haver decisão judicial sobre o processo.

Para quem recebe a pensão, o processo foi um pouco modificado a partir deste ano, mas é extremamente simples. No ano passado, o STF decidiu que não deve existir tributação em pensão alimentícia. Portanto, os valores vão entrar em Rendimentos Isentos e Não Tributáveis.

Quem tem de declarar IR?

Pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2022 vão precisar apresentar a prestação de contas ao Fisco. Nesta categoria se encaixa, por exemplo, o salário recebido por profissional que atua sob regime de CLT.

E é sempre importante lembrar dois pontos: os rendimentos tributáveis fazem parte apenas de um dos itens que obrigam à entrega de IR, o que significa que é importante olhar todos, para que não haja risco de erro; e os dados a serem preenchidos neste ano são referentes ao ano-calendário — ou ano-base — 2022. Para conferir os outros sete itens que obrigam a prestação de contas ao Fisco clique aqui.