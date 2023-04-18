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IR 2023

Como declarar aposentadoria no Imposto de Renda? Tire suas dúvidas

Especialista responde perguntas sobre o assunto enviadas por leitores de A Gazeta, entre elas, sobre declaração no caso de a  aposentadoria não ser a única fonte de renda

Publicado em 18 de Abril de 2023 às 12:07

Públicado em 

18 abr 2023 às 12:07
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Prestação de contas gera dúvidas, principalmente nos casos em que a aposentadoria não foi a única renda do contribuinte no ano anterior
Prestação de contas em relação à aposentadorias gera dúvidas entre contribuintes Crédito: Canva Pro/Montagem: A Gazeta
A declaração de aposentadoria no Imposto de Renda é motivo de dúvidas frequentes, principalmente quando não é a única renda do contribuinte no ano. A seguir, reunimos duas perguntas enviadas por leitores de A Gazeta, com respostas de especialista sobre o tema.
1) Pergunta de A.: “Meu marido recebeu de aposentaria R$ 22 mil. Tem que declarar? Ele continua trabalhando (CLT) e recebeu da empresa R$ 34 mil/ano, e o valor do imposto para pagar está alto. Temos que declarar a aposentadoria sendo que ficou abaixo dos R$ 28 mil?”
Resposta dada pela empresária contábil e vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Mônica Porto:
“Sim, a declaração deverá conter todas as fontes de renda do contribuinte, elas se somam. Se ele possuir mais de 65 anos, ele passa a fazer jus a R$ 1.903,98 por mês de isenção a cada mês que tiver completado os 65 anos. Quando já possuir o período aquisitivo completo, ou 66 anos ou mais, poderá abater da base de calculo o total de R$ 22.847,76.”
2) Pergunta de K.S.: “Eu era funcionária pública e me aposentei em fevereiro de 2022. Tenho dois comprovantes de rendimentos: o da prefeitura e o do Instituto de Previdência. Como declarar esses dois comprovantes? Os dois na mesma ficha? E na ficha de identificação, escolho o código de aposentada?”
Mônica Porto: “Você deverá declarar os dois informes de rendimentos. Insira um e depois insira o outro como um rendimento novo. Na mesma ficha. Verifique se nos informes há rendimentos isentos para declarar em outras fichas. Na ficha de identificação, escolha a opção de aposentado para ter preferência na restituição, caso houver.”

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O Leao do IR decidiu responder todas as suas duvidas sobre a declaracao do Imposto de Renda 2021. Envie suas perguntas para o e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp 27 3321-8699

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Aposentadoria dinheiro Imposto de Renda Núcleo ag Declaração do Imposto de Renda Leão Responde
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