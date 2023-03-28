Declaração pré-preenchida do Imposto de Renda: como fazer?

O advogado Victor Gadelha, especialista em Direito Tributário e fundador da IR Bot, lembra que, ao escolher a opção pré-preenchida, o contribuinte deve ficar atento a possíveis inconsistências nos dados.

“O contribuinte deve ficar atento com o que já está preenchido, em especial aos pagamentos. Alguns deles, recebidos durante o ano de 2022, podem não constar no formulário e isso poderá fazer com que a declaração caia na malha fina”, diz Gadelha.