Vale a pena antecipar a restituição do Imposto de Renda?

Analise se o juros cobrados para antecipar a restituição é menor do que o da dívida atual, pois só nesse caso vale a pena contratar o empréstimo. Os juros do cartão de crédito, por exemplo, podem chegar a mais de 500% ao ano. Fazer a antecipação para quitar esse tipo de dívida é um exemplo onde pode valer a pena fazer a antecipação.
O custo efetivo total (CET) é composto pela taxa de juros nominal, além de outros custos embutidos no empréstimo de antecipação, como taxas de análise de crédito, tarifa de abertura de cadastro, taxas administrativas, seguros, IOF (Imposto sobre Operação Financeira), dentre outros. Portanto, é importante ficar atento ao CET, já que a taxa de juros nominal normalmente não contempla todos esses custos.