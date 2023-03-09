Veja o passo a passo para baixar o programa do Imposto de Renda 2023

O PGD é utilizado para preencher e entregar o documento de prestação de contas. Ele está disponível para computadores, tablets e celulares. A declaração pré-preenchida, no entanto, só estará disponível a partir o dia 15 de março, quando começa o prazo de declarar o IR.

A entrega das declarações neste ano vai até 31 de maio. São esperadas entre 38,5 e 39,5 milhões de declarações. Em 2022, o fisco recebeu mais de 36 milhões de declarações, acima da previsão inicial de 34,4 milhões.

Programa para declaração do Imposto de Renda já pode ser baixado Crédito: Juca Varela/Agência Brasil

Como fazer o download do programa no computador

Acesse o site Receita Na página inicial clique em "Imposto de Renda", no terceiro quadro à direita Em "Serviços", vá em "Baixar o programa do imposto de renda" Na página seguinte, clique em "Baixar programa" se o seu computar tiver a versão Windows; caso contrário, escolha a versão nos quadros abaixo Aparecerá, do lado esquerdo da tela, o ícone IRPF 2023 e outras informações sobre a versão do programa; clique sobre ele O programa começará a ser baixado; não aperte nenhuma tecla Selecione onde o programa será baixado e vá em "Avançar" Clique em "Avançar" novamente para criar ícone na área de trabalho Aparecerá a mensagem de que a instalação foi concluída, vá em "Terminar" O PGD do IR 2023 aparecerá na tela inicial do computador

Como baixa o app do IRPF 2023 no celular ou tablet

Acesse a loja de aplicativos do seu celular Na busca, procure por "Meu Imposto de Renda" Aparecerá a versão com o logotipo do IRPF Peça para baixar, caso ainda não tenho, ou para atualizar, caso já possua o aplicativo em seu celular ou tablet Depois, vá em "Abrir" Para acessar, é preciso ter conta Gov.br Informe o CPF e a senha e clique em "Autorizar"

Quem é obrigado a declarar o IR 2023

As principais regras que obrigam o envio da declaração são as mesmas do ano passado.

A tabela do IR não é atualizada desde 2016 — a última correção foi em 2015 — e, portanto, estão vigentes os mesmos valores de rendimentos tributáveis do ano passado. O contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2022, como salário e aposentadoria, está obrigado a declarar o Imposto de Renda.

A regra que obriga a declarar o Imposto de Renda por ter feito operações na Bolsa de Valores mudou. Antes, qualquer contribuinte que tivesse comprado ou vendido ações no ano anterior era obrigado a declarar, independentemente do valor.

Agora, o envio só é obrigatório se o investidor vendeu ações cuja soma superou, no total, R$ 40 mil ou se ele obteve lucro com a venda de ações em 2022, sujeito à cobrança do IR.

É obrigado a declarar o IR neste ano o contribuinte que, em 2022: