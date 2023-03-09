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Veja o passo a passo para baixar o programa do Imposto de Renda 2023

Desde a manhã desta quinta-feira (9), os contribuintes já podem fazer o download do programa que será usado para declarar o IR

Publicado em 09 de Março de 2023 às 17:48

Públicado em 

09 mar 2023 às 17:48
Agência FolhaPress

Colunista

Agência FolhaPress

SÃO PAULO - A Receita Federal antecipou a liberação do PGD (Programa Gerador da Declaração) do Imposto de Renda 2023. Desde a manhã desta quinta-feira (9), os contribuintes já podem fazer o download do programa que será usado para declarar o IR.
O PGD é utilizado para preencher e entregar o documento de prestação de contas. Ele está disponível para computadores, tablets e celulares. A declaração pré-preenchida, no entanto, só estará disponível a partir o dia 15 de março, quando começa o prazo de declarar o IR.
A entrega das declarações neste ano vai até 31 de maio. São esperadas entre 38,5 e 39,5 milhões de declarações. Em 2022, o fisco recebeu mais de 36 milhões de declarações, acima da previsão inicial de 34,4 milhões.
Programa para declaração do Imposto de Renda 2023 é disponibilizado pela Receita Federal
Programa para declaração do Imposto de Renda já pode ser baixado Crédito: Juca Varela/Agência Brasil

Como fazer o download do programa no computador

  1. Acesse o site Receita
  2. Na página inicial clique em "Imposto de Renda", no terceiro quadro à direita
  3. Em "Serviços", vá em "Baixar o programa do imposto de renda"
  4. Na página seguinte, clique em "Baixar programa" se o seu computar tiver a versão Windows; caso contrário, escolha a versão nos quadros abaixo
  5. Aparecerá, do lado esquerdo da tela, o ícone IRPF 2023 e outras informações sobre a versão do programa; clique sobre ele
  6. O programa começará a ser baixado; não aperte nenhuma tecla
  7. Selecione onde o programa será baixado e vá em "Avançar"
  8. Clique em "Avançar" novamente para criar ícone na área de trabalho
  9. Aparecerá a mensagem de que a instalação foi concluída, vá em "Terminar"
  10. O PGD do IR 2023 aparecerá na tela inicial do computador

Como baixa o app do IRPF 2023 no celular ou tablet

  1. Acesse a loja de aplicativos do seu celular
  2. Na busca, procure por "Meu Imposto de Renda"
  3. Aparecerá a versão com o logotipo do IRPF
  4. Peça para baixar, caso ainda não tenho, ou para atualizar, caso já possua o aplicativo em seu celular ou tablet
  5. Depois, vá em "Abrir"
  6. Para acessar, é preciso ter conta Gov.br
  7. Informe o CPF e a senha e clique em "Autorizar"

Quem é obrigado a declarar o IR 2023

As principais regras que obrigam o envio da declaração são as mesmas do ano passado.
A tabela do IR não é atualizada desde 2016 — a última correção foi em 2015 — e, portanto, estão vigentes os mesmos valores de rendimentos tributáveis do ano passado. O contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2022, como salário e aposentadoria, está obrigado a declarar o Imposto de Renda.
A regra que obriga a declarar o Imposto de Renda por ter feito operações na Bolsa de Valores mudou. Antes, qualquer contribuinte que tivesse comprado ou vendido ações no ano anterior era obrigado a declarar, independentemente do valor.
Agora, o envio só é obrigatório se o investidor vendeu ações cuja soma superou, no total, R$ 40 mil ou se ele obteve lucro com a venda de ações em 2022, sujeito à cobrança do IR.
É obrigado a declarar o IR neste ano o contribuinte que, em 2022:
  • Recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, o que inclui salário, aposentadoria e pensão do INSS ou de órgãos públicos
  • Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte (como rendimento de poupança ou FGTS) acima de R$ 40 mil
  • Teve ganho de capital (ou seja, lucro) na alienação (transferência de propriedade) de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto; é o caso, por exemplo, da venda de carro com valor maior do que o pago na compra
  • Teve isenção do IR sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguido de aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias
  • Realizou vendas na Bolsa de Valores que, no total, superaram R$ 40 mil, inclusive se isentas. E quem obteve lucro com a venda de ações, sujeitos à incidência do imposto. Valores até R$ 20 mil são isentos
  • Tinha, em 31 de dezembro, posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, acima de R$ 300 mil
  • Obteve receita bruta na atividade rural em valor superior a R$ 142.798,50
  • Quer compensar prejuízos da atividade rural de 2022 ou anos anteriores
  • Passou a morar no Brasil em 2022 e encontrava-se nessa condição em 31 de dezembro

Agência FolhaPress

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Economia Imposto de Renda Receita Federal Núcleo ag ir 2023
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