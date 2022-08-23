Conheça o aplicativo Gov.br e acesse serviços sem enfrentar filas

01
Nível Bronze
É o mais básico e todo cidadão que se cadastra na plataforma Gov.br inicia nessa modalidade. Nesse nível, não são solicitados dados sensíveis do usuário, porém, apenas alguns serviços são permitidos, como: validar os dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e da Receita Federal, realizar a inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e obter a Carteira de Trabalho Digital.
02
Nível Prata
Possibilita o acesso a todos os serviços do Gov.br, inclusive acessar a declaração de Imposto de Renda pré-preenchida e obter a Carteira Digital de Trânsito.
03
Nível Ouro
Para alcançar o nível ouro, os dados solicitados são mais sensíveis, como a biometria. Em contrapartida, são permitidos acessos a serviços que exigem um nível de confiabilidade maior, como a prova de vida do INSS.