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Serviço digital

Conheça o aplicativo Gov.br e acesse serviços sem enfrentar filas

Saiba como funciona e os serviços que você pode acessar utilizando esse aplicativo do governo federal, economizando tempo e dinheiro

Públicado em 

23 ago 2022 às 09:13
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

Se você precisa acessar seus documentos pessoais, solicitar informações ou agendar um serviço público, pode ser que você já consiga fazer isso digitalmente, sem precisar enfrentar filas.
Na plataforma Gov.br, do governo federal, você pode usufruir de diversos serviços do governo de forma fácil e na palma da mão. Ela foi criada pelo Ministério da Economia, em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e está disponível em aplicativo de celular, de forma gratuita para qualquer pessoa.
Entre os serviços mais acessados, estão:
  • consulta de CPF, 
  • recebimento de Abono Salarial, 
  • consulta e solicitação da devolução de valores a receber, 
  • restituição do Imposto de Renda, 
  • obtenção da Carteira de Trabalho, 
  • certificado Nacional de Vacinação Covid-19.
Para usufruir dos serviços, você pode acessa a plataforma pelo site ou baixar o aplicativo, realizar o cadastro utilizando seu CPF e criar uma conta. Além dos serviços citados acima, também estão disponíveis:
  • consulta de CNH, 
  • assinatura de documentos digitais, 
  • gerenciamento do uso de seus dados pessoais, 
  • download de certidões negativas de débitos, 
  • realização de prova de vida do INSS.
Além disso, de acordo com o Ministério da Economia, qualquer documento que precisar de uma assinatura equivalente ao documento autenticado pode ser assinado eletronicamente no Gov.br, como a abertura de microempresas e de startups ou a transferência de veículos, por exemplo.
Acesso ao sistema e-MEC passa a ser exclusivamente feito pelo portal gov.br
Acesso ao sistema e-MEC passa a ser exclusivamente feito pelo portal gov.br Crédito: Marcello Casal jr/Agência Brasil
Entretanto, para cada serviço, são exigidos níveis de segurança específicos, que variam de acordo com os dados de cadastro, conforme abaixo:

01

Nível Bronze

É o mais básico e todo cidadão que se cadastra na plataforma Gov.br inicia nessa modalidade. Nesse nível, não são solicitados dados sensíveis do usuário, porém, apenas alguns serviços são permitidos, como: validar os dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e da Receita Federal, realizar a inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e obter a Carteira de Trabalho Digital.

02

Nível Prata

Possibilita o acesso a todos os serviços do Gov.br, inclusive acessar a declaração de Imposto de Renda pré-preenchida e obter a Carteira Digital de Trânsito.

03

Nível Ouro

Para alcançar o nível ouro, os dados solicitados são mais sensíveis, como a biometria. Em contrapartida, são permitidos acessos a serviços que exigem um nível de confiabilidade maior, como a prova de vida do INSS.
Outra facilidade da plataforma é a possibilidade de utilizar sua autenticação bancária para acessar o Gov.br. Isso é possível para as dez instituições financeiras que estão integradas ao sistema, dentre elas, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. 
De acordo com estatísticas do Governo Digital, já existem 4.105 serviços digitais no portal gov.br, com cobertura de 84% sobre todos os serviços públicos oferecidos, representando uma economia anual de 4,5 bilhões de reais. 
A digitalização dos serviços do governo é a representação da inovação a serviço do cidadão, gerando economia de tempo e dinheiro para a população. Conheça e aproveite! 

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Isis Parteli

Formada em Ciências Contábeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Finanças e certificações em metodologias ágeis e métricas de produtos. Atua há mais de 18 anos no setor bancário, com experiência em gestão de produtos e projetos. Atualmente, lidera a área de Inovação em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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