Saque do FGTS: será que vale a pena solicitar resgate de R$ 1 mil?

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um direito de todos os trabalhadores que têm carteira assinada e foi criado para protegê-los no caso de demissão sem justa causa. É uma reserva financeira constituída mensalmente pelo depósito realizado pelas empresas, em nome dos empregados, no valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário.
Entretanto, o valor do FGTS, apesar de pertencer ao funcionário, só pode ser utilizado em situações estabelecidas por lei. Nos últimos anos, o saque de valores do FGTS
tem sido liberado em algumas ocasiões específicas, como é o caso do saque extraordinário no valor de até R$ 1 mil, que foi liberado neste ano pelo governo federal.
O calendário do saque extraordinário do FGTS
teve início no dia 20 de abril e foi estabelecido de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. O valor do saque é de até R$ 1 mil por trabalhador e o crédito foi realizado em uma conta aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal, conforme cronograma divulgado:
A partir do crédito, esses valores podem ser transferidos por Pix para o banco que você desejar e utilizados com livre destinação, ou seja, você pode utilizar para realizar pagamentos de contas, quitar dívidas “mais caras” ou aplicar em investimentos de melhor retorno financeiro.
A legislação prevê que os valores não sacados dentro do prazo de 90 dias após o depósito devem ser devolvidos à conta do FGTS, devidamente corrigidos e sem nenhum prejuízo ao trabalhador. Por isso, no último sábado foi iniciada a devolução do saque extraordinário liberado entre abril e junho, totalizando aproximadamente R$ 9,2 bilhões em recursos não movimentados pelos trabalhadores.
Mas, se você ainda não tinha ouvido falar sobre a opção do saque extraordinário do FGTS, tem interesse em utilizar o recurso e o mesmo já foi devolvido, pode ficar tranquilo: o trabalhador terá até 15 de dezembro para solicitar esse saque pelo Aplicativo do FGTS.
Em meio às dificuldades econômicas atuais, o saque extraordinário é um dinheiro extra que pode ser utilizado para pagar dívidas mais caras e, com isso, obter um fôlego financeiro, conforme já abordamos nos artigos de dicas sobre educação financeira.
Já para quem está com as contas em dia, pode ser uma oportunidade para formar uma reserva de emergência ou de investir, garantindo uma rentabilidade melhor que a do FGTS, que atualmente tem rendimento de 6% ao ano, menor do que o da poupança, por exemplo.
Por enquanto, até o final de 2022 não há outra previsão quanto à utilização dos recursos do FGTS, além das já permitidas por lei. Conheça outras situações onde o governo autoriza o uso do FGTS:
Lembre-se ainda que o gerente de conta do seu banco pode sempre ser seu aliado na análise de suas oportunidades financeiras, para auxiliar nas tomadas de decisão.