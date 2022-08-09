Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nova oportunidade

Saque do FGTS: será que vale a pena solicitar resgate de R$ 1 mil?

Quem perdeu o prazo tem ainda outra chance de solicitar o e depósito de R$ 1 mil. Saque vale a pena para quitar dívidas ou fazer uma reserva com investimentos que pagam mais que o Fundo de Garantia. Entenda

Públicado em 

09 ago 2022 às 09:13
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um direito de todos os trabalhadores que têm carteira assinada e foi criado para protegê-los no caso de demissão sem justa causa. É uma reserva financeira constituída mensalmente pelo depósito realizado pelas empresas, em nome dos empregados, no valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário.
Entretanto, o valor do FGTS, apesar de pertencer ao funcionário, só pode ser utilizado em situações estabelecidas por lei. Nos últimos anos, o saque de valores do FGTS tem sido liberado em algumas ocasiões específicas, como é o caso do saque extraordinário no valor de até R$ 1 mil, que foi liberado neste ano pelo governo federal.
O calendário do saque extraordinário do FGTS teve início no dia 20 de abril e foi estabelecido de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. O valor do saque é de até R$ 1 mil por trabalhador e o crédito foi realizado em uma conta aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal, conforme cronograma divulgado:

Veja Também

Um milhão de reais é suficiente para se aposentar bem?

Compensa sacar o FGTS no seu aniversário? Fundo perde para inflação

A partir do crédito, esses valores podem ser transferidos por Pix para o banco que você desejar e utilizados com livre destinação, ou seja, você pode utilizar para realizar pagamentos de contas, quitar dívidas “mais caras” ou aplicar em investimentos de melhor retorno financeiro.
Saque-aniversário do FGTS pode ser alternativa para quem quer buscar mais rendimento no mercado financeiro
Saque-aniversário do FGTS pode ser alternativa para quem quer buscar mais rendimento no mercado financeiro Crédito: Mikaella Campos
A legislação prevê que os valores não sacados dentro do prazo de 90 dias após o depósito devem ser devolvidos à conta do FGTS, devidamente corrigidos e sem nenhum prejuízo ao trabalhador. Por isso, no último sábado foi iniciada a devolução do saque extraordinário liberado entre abril e junho, totalizando aproximadamente R$ 9,2 bilhões em recursos não movimentados pelos trabalhadores.
Mas, se você ainda não tinha ouvido falar sobre a opção do saque extraordinário do FGTS, tem interesse em utilizar o recurso e o mesmo já foi devolvido, pode ficar tranquilo: o trabalhador terá até 15 de dezembro para solicitar esse saque pelo Aplicativo do FGTS. 

Veja Também

Auxílio Brasil libera empréstimo consignado de até R$ 2 mil

Promessa de dinheiro fácil com Pix esconde esquema criminoso

Em meio às dificuldades econômicas atuais, o saque extraordinário é um dinheiro extra que pode ser utilizado para pagar dívidas mais caras e, com isso, obter um fôlego financeiro, conforme já abordamos nos artigos de dicas sobre educação financeira.
Já para quem está com as contas em dia, pode ser uma oportunidade para formar uma reserva de emergência ou de investir, garantindo uma rentabilidade melhor que a do FGTS, que atualmente tem rendimento de 6% ao ano, menor do que o da poupança, por exemplo.
Por enquanto, até o final de 2022 não há outra previsão quanto à utilização dos recursos do FGTS, além das já permitidas por lei. Conheça outras situações onde o governo autoriza o uso do FGTS:

Quem pode sacar o FGTS

- Empregados ou dependentes portadores de HIV;
 - Empregados ou dependentes com câncer;
 - Trabalhadores ou dependentes que estejam em estágio terminal de vida;
 - Demissão sem justa causa;
 - Anulação de vínculo empregatício por acordo entre patrão e empregado;
 - Compra da casa própria, liquidação ou amortização de dívida ou pagamento de parte das prestações de financiamento habitacional;
 - Término de contrato por prazo estabelecido;
- Fechamento total ou parcial da empresa;
 - Rescisão por culpa do empregador e empregado ou por força maior (caso a empresa venha a ser atingida por fenômenos da natureza ou incêndio);
 - Aposentadoria;
- Desastres naturais, como enchentes e ventania, raios, em que o estado decrete calamidade pública;
- Empregados com idade a partir de 70 anos;
- Três anos consecutivos sem carteira assinada;
- Saque por dependentes e herdeiros judicialmente reconhecidos podem realizar o saque em caso de morte do empregado; e
- Saque-aniversário, que possibilita o resgate parcial do saldo do fundo.

Lembre-se ainda que o gerente de conta do seu banco pode sempre ser seu aliado na análise de suas oportunidades financeiras, para auxiliar nas tomadas de decisão.

LEIA MAIS SOBRE DINHEIRO

Compensa sacar o FGTS no seu aniversário? Fundo perde para inflação

Preço da passagem aérea sobe 89%; confira 3 dicas para economizar

Almoçar fora ou comprar no supermercado: o que dói menos no bolso?

Cartão de crédito: acabou a era do 'parcelamento sem juros'?

Carro, táxi ou Uber? E os elétricos? Qual escolha dói menos no bolso?

Isis Parteli

Formada em Ciências Contábeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Finanças e certificações em metodologias ágeis e métricas de produtos. Atua há mais de 18 anos no setor bancário, com experiência em gestão de produtos e projetos. Atualmente, lidera a área de Inovação em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

Tópicos Relacionados

Caixa Econômica Federal Fgts Caixa Tem Isis Parteli
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ônibus Rosa 'muda de rota': TJES quer liberar medidas protetivas em ambiente virtual
Imagem de destaque
Cara fechada de Virginia em festa surpresa reforça rumor de crise com Vini Jr.
Imagem de destaque
Juliano Floss supera Ana Paula e vence a Prova do Líder do BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados