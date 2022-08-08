Um milhão de reais é suficiente para se aposentar bem?

Constantemente, recebo perguntas do tipo: quanto preciso ter para me aposentar bem? Essa pergunta é um tanto capciosa. Mais importante do que saber quanto em dinheiro você precisa reservar para o futuro é saber por quanto tempo você pretende usufruir dessa reserva. O fator “tempo” é fundamental em investimentos.

Não importa se você tem 18 ou 40+ anos, o tempo do investimento está a seu favor, desde que você comece hoje. Aos 18, incorrer em aplicações arriscadas não será um problema se você perder dinheiro, pois haverá tempo de recuperar minimamente o saldo investido. Por isso que muitos executivos recomendam o empreendedorismo na idade mais jovem: o jovem tem baixo custo de oportunidade, tem pouco a perder.

Aos 40+ o que muda? Honestamente, muda muito pouco se você não conseguiu acumular patrimônio, seja porque perdeu parte do capital por imprevistos, seja porque sua aposentadoria no futuro não era até então uma preocupação.

Aliás, o empreendedor de 40+ tem mais chances do que o jovem de 18 de emplacar uma startup de alto crescimento.

Se você quer se aposentar bem, saiba que é temeroso contar apenas com o benefício do INSS. O Dieese soltou recentemente o número R$ 6.394,76, valor do salário mínimo ideal para suprir todas as despesas de um trabalhador e de sua família no Brasil hoje, o que equivale a mais de cinco vezes ao atual de R$ 1.212,00.

Se você quer se aposentar bem, saiba que é temeroso contar apenas com o benefício do INSS Crédito: Pexels

O teto de aposentadoria do INSS hoje é de R$ 7 mil, aproximadamente. Perto do salário mínimo ideal? Sim do “mínimo”. Mas bem longe dos gastos com saúde que podem ter alguém de idade avançada. Ou mesmo dos gastos com lazer: um aposentado tem tempo livre, se tiver saúde, não vejo por que não construir uma aposentadoria com renda o suficiente para viajar ou para momentos de diversão.

De volta à pergunta: quanto preciso ter para me aposentar bem? Um milhão de reais basta? Vou propor dois cenários de aplicações em renda fixa, considerando que ao se aposentar, seu apetite pelo risco seria baixo. Suponha que você tenha conseguido poupar um milhão de reais hoje, está na sua conta corrente. Hoje também é o primeiro dia de sua aposentadoria. Qual será sua renda mensal daqui por diante?

01 Cenário 1: juro alto A preço de hoje, com a taxa básica de juros a 12,75% ao ano. Aplicados a um CDB que paga 127% do CDI, o seu um milhão renderia em torno de R$ 10 mil mensais, líquidos de imposto de renda. Por quanto tempo, 30 anos? Não se sabe. A taxa básica de juros está elevada hoje, então, é possível que a rentabilidade mensal do CDI caia nos próximos anos. 02 Cenário 2: juro médio, considerando-se os patamares históricos brasileiros Se você conseguir uma rentabilidade média anual de 10% ao ano, a partir de um investimento inicial de R$ 1 milhão, você terá R$ 100 mil por ano, o que dá R$ 7 mil, aproximadamente por mês, líquido de imposto de renda. É melhor fazer retiradas anuais, nesse caso, do que mensais, porque as alíquotas de IR são maiores no curto prazo e porque você perde a vantagem da capitalização pelos juros compostos ao fazer retiradas constantes.