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Ações e fundos imobiliários

O caminho para a independência financeira por meio dos dividendos

Momento é único para se iniciar um portfólio de longo prazo, mas o resultado não vem da noite para o dia, é preciso tempo de disciplina para colhê-lo

Públicado em 

08 mai 2023 às 08:59
Andre Motta

Colunista

Andre Motta

Nas últimas semanas, preparei alguns estudos para clientes em busca de uma carteira de ações e fundos imobiliários, com foco em renda através dos dividendos e os resultados foram muito interessantes. Como disse em colunas anteriores, o momento é único para se iniciar um portfólio de longo prazo, os dividend yields estão nos maiores patamares deste século nas companhias listadas na B3.
Investimento, mercado financeiro, ações, renda fixa
Investimento, mercado financeiro, ações, renda fixa Crédito: Shutterstock
Primeiro é preciso esclarecer que o dividendo em si é apenas a entrega pela empresa de parte do seu lucro acumulado para seus acionistas, ou seja, o evento da distribuição de dividendos não gera valor, visto que este é apenas transmitido da conta corrente da empresa para a conta corrente de seus acionistas. Logo nada de comprar uma ação porque na semana que vem haverá um pagamento de dividendos, para depois vendê-la em seguida. Isso não dará a você ganhos, visto que a Bolsa automaticamente corrige o valor distribuído na cotação da ação e essa soma é zero.
No entanto, olhando o longo prazo, faz sentido você ter uma carteira de ações com foco em renda, com empresas com bom potencial de pagamento de dividendos, visto que, se a empresa hoje entrega parte de seus lucros para você, numa soma zero, amanhã ela continuará operando e gerando mais lucros, que serão acumulados e novamente distribuídos, gerando um ciclo positivo de criação de valor. Veja que é fundamental que a companhia não apenas gere lucros, mas que estes sejam crescentes.
Uma vez que você receba os dividendos é fundamental que, no período de acumulação, você os reinvista comprando novas ações e gerando o efeito de juros compostos, que, nesse caso, é duplicado; primeiramente, pelo seu reinvestimento e, segundo, pelo crescimento de lucros que as companhias da sua carteira apresentarão;
Veja a tabela com um exemplo hipotético de um portfólio com crescimento médio de lucros de 12% a.a. para um capital inicial de R$ 100.000,00
Tabela dividendos André Motta
Crédito: André Motta
Consideramos, no exemplo, acima que as companhias da carteira distribuem 50% dos seus lucros e retêm os outros 50% para reinvestimentos em suas atividades. Adotamos também que o preço da ação acompanhará o crescimento dos lucros.
Os resultados são animadores. A quantidade de ações em 10 anos aumentou em 72,6% apenas com o reinvestimento dos dividendos, e o valor recebido anualmente quase multiplicou por 5.
Você pode estar se perguntando: mas é viável considerar que os lucros vão crescer 12% a.a.? Eu não escolhi esse número por acaso. Tomando uma seleção de 60 companhias com perfil para uma carteira de dividendos, na base de dados Economática, levantei o lucro por ação ao fim de 2022 e de 2017, calculei média e mediana.
Os resultados: na média, o crescimento dos lucros nos últimos 5 anos foi de 21% a.a.; já na mediana, de 12% a.a. Optei pelo menor para o nosso exemplo, ou seja, é perfeitamente viável se ter uma carteira com ações de companhias que entreguem 12% a.a. de crescimento de lucros em média.
O grande ponto aqui é: o resultado não vem da noite para o dia, é preciso tempo de disciplina para colhê-los. Aportes mensais turbinarão ainda mais os resultados e garantirão para você, em alguns anos, uma renda suficiente para honrar suas despesas mensais e alcançar a sua independência financeira.

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Andre Motta

Formado em engenharia civil pela Ufes, pós-graduado em Finanças pelo IBMEC-MG e com mestrado em Administração pela Fucape, geriu o clube de investimentos Investvix entre 2011 e 2015. É assessor de Investimentos na Valor Investimentos desde 2016

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