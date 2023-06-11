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Aprendendo desde cedo

5 dicas de educação financeira para crianças

Veja como ajudar os pequenos a entender o valor do dinheiro desde cedo
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

11 jun 2023 às 07:59

Publicado em 11 de Junho de 2023 às 07:59

Durante a infância, é muito importante que as crianças aprendam alguns conceitos básicos sobre finanças. Isso vai ajudá-las a entender o valor do dinheiro e como usá-lo de forma inteligente no futuro. Além disso, ajudará os pequenos a desenvolverem habilidades financeiras que serão úteis ao longo da vida, como economizar, planejar gastos e tomar decisões conscientes.

Entendendo a relação com o dinheiro

O professor Cesar Guimarães, diretor da MMP Materiais Pedagógicos, costuma dizer que a matemática financeira é uma arte, tem muita gente grande com dificuldade em entender a relação com o dinheiro. “A gente tende a dizer que as crianças não conseguem entender de finanças, afinal elas não têm experiência com isso, mas, se você nunca começar, a criança nunca vai ter experiência mesmo”, afirma.
Ainda segundo o profissional, há maneiras simples de começar a ensinar os pequenos sobre finanças. “Deixar a criança administrar um pouco de dinheiro , vale a pena, mesmo que nas primeiras vezes ela gaste tudo com doces. Separe um valor coerente com a idade dela e deixe ela mesma se desenvolver. E tenha paciência!”, sugere.

Custo do dinheiro para a criança

O legal é deixar a criança entender que se ela vai querer gastar, o dinheiro precisa vir de algum lugar, e tem algum custo ou esforço. Cesar Guimarães indica que esse custo seja algo como um valor por semana. Se acabou, a criança vai ter que esperar até a semana que vem para ter mais. Isso vai ajudar a trabalhar a ansiedade. Ou esse custo pode ser algo mais prático, como um pagamento por lavar uma louça ou varrer a casa.
Imagem Edicase Brasil
Estimular a criança a entender o valor do dinheiro pode ajudá-la a fazer boas escolhas financeiras Crédito: Ground Picture | Shutterstock

Dicas básicas para aplicar a matemática financeira com as crianças

  • Tão importante quanto economizar dinheiro é saber gastar de forma certa. Se a criança souber administrar e fazer escolhas certas no uso do dinheiro, ela vai conseguir aproveitar melhor;
  • Tenha uma abertura para falar de dinheiro, sem parecer que está explorando alguém ou que é “selvagemente” capitalista;
  • Comece pedindo para a criança fazer uma compra, dê um dinheiro para ela e peça que ela mesma vá pegar um sorvete;
  • Faça um contrato de prestação de serviço com seu(sua) filho(a), recompensando com um pagamento por um serviço de casa, como lavar a louça, varrer a casa etc.;
  • Tente mudar a frase: ganhar dinheiro para fazer dinheiro, afinal, você não ganha como presente, mas em retribuição a um produto ou serviço prestado.

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