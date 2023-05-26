Ifes de Cariacica terá 1° curso noturno e gratuito de Economia do ES

Em um momento em que o debate sobre medidas econômicas tem ocupado vários espaços, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (Ifes), campus Cariacica, lança o curso superior de Ciências Econômicas, o primeiro na rede federal de educação profissional do Brasil e no turno da noite.
Com duração de oito períodos, equivalente a quatro anos, o curso oferecerá 40 vagas, com previsão de início das aulas em agosto deste ano. A iniciativa visa a ampliar o acesso a essa formação, que, até então, era disponibilizada somente pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e por faculdades particulares.
Para participar, é necessário que o candidato tenha realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre 2018 e 2022, sendo que a seleção considerará apenas a pontuação obtida. As inscrições para o processo seletivo, que são gratuitas, encontram-se abertas e permanecerão disponíveis até o dia 25 de junho. Os interessados podem clicar aqui para acessar ao edital.
Segundo a coordenadora do curso, a professora Érika Leal, o curso atende à demanda de estudantes que trabalham durante o dia. “É o único curso superior de Ciências Econômicas gratuito no período noturno, o que irá oportunizar estudantes que trabalham durante o dia", disse.
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Érika também destacou a importância de uma grade alinhada com a sociedade atual: "O curso conta com uma matriz curricular que privilegia o pensamento computacional, e uma grade inovadora, alinhada às necessidades de mercado e comprometida com o desenvolvimento regional”, frisou a professora.