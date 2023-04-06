Ifes abre mais de mil vagas em cursos técnicos para 2° semestre

Ifes de Vitória tem oportunidades em cursos técnico Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Ifes abre mais de mil vagas em cursos técnicos para 2º semestre

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) vai abrir inscrições para 1.272 vagas em cursos técnicos integrados, concomitantes e subsequentes e do Proeja. As oportunidades são para aulas presenciais e a distância em 12 unidades da instituição, com início das aulas no segundo semestre de 2023.

As inscrições para cursos integrados, concomitantes e subsequentes começam na segunda-feira (10), no site da instituição . Os interessados têm até 2 de maio para garantir a participação.

A taxa de inscrição para o edital 42/2023 - Cursos Técnicos Integrados é de R$ 85. Já para o edital 43/2023 - Cursos Técnicos Concomitantes e Subsequentes, o valor é de R$ 65. Os pedidos de isenção podem ser solicitados até 24 de abril.

Para os cursos do edital 44/2023 – Proeja, a inscrição será feita de 17 de abril a 2 de junho presencialmente, no Campus Vitória. Não há cobrança de taxa.

Quem pode participar dos cursos do Ifes

Os cursos integrados ao Ensino Médio são voltados para alunos que concluíram o 9º ano do Ensino Fundamental. Nessa modalidade, o estudante faz o ensino médio e o ensino técnico de forma integrada no Ifes. Já os técnicos concomitantes são destinados a estudantes que estejam cursando o Ensino Médio em outra escola. E os cursos técnicos subsequentes são para pessoas que já concluíram o Ensino Médio.

O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica para Jovens e Adultos (Proeja) trata de cursos que proporcionam formação profissional e básica para jovens e adultos que não fizeram o Ensino Médio e têm 18 anos de idade completos até a data da matrícula. O curso é realizado de forma integrada (ensino médio junto com o ensino técnico).

Como será a seleção

A seleção dos novos alunos dos cursos técnicos integrados ao ensino médio será feita por meio de prova, com 40 questões de múltipla escolha, nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia. O exame será aplicado no dia 4 de junho, das 14 às 18 horas.

O ingresso nos cursos técnicos concomitantes e subsequentes se dará por análise de histórico escolar. A seleção será realizada por meio da análise de documentação de comprovação das notas postadas pelo candidato no sistema no momento da inscrição.

A seleção para os cursos Proeja será feita por meio de sorteio que vai determinar a ordem de classificação dos candidatos.

Cotas

Metade das vagas ofertadas são reservadas às ações afirmativas (cotas), que contemplam quem tenha cursado todo o ensino fundamental em escola pública. As ações são divididas em duas partes, seguindo critérios de renda: metade das vagas para quem tem renda familiar per capita igual ou menor a R$ 1.953 e metade das vagas sem necessidade de comprovação de renda. Dentro cada uma dessas metades, há a reserva para quem se autodeclara preto, pardo, indígena, ou de outras etnias, e ainda pessoa com deficiência.

O candidato fará a opção pela ação afirmativa (caso se encaixe nos critérios) ou poderá ainda optar por se inscrever nas vagas de ampla concorrência. Tanto no sorteio quanto na análise de histórico escolar, a classificação dos candidatos será feita entre os inscritos para cada curso e tipo de ação afirmativa ou ampla concorrência.

Confira os cursos e os campi

Cursos Técnicos Integrados

Campus Serra

Informática para Internet (Vespertino) – 32 vagas

Cursos Técnicos Concomitantes

Campus Aracruz

Mecânica (Noturno) - 40 vagas

Campus Barra de São Francisco

Administração (Noturno) - 40 vagas

Campus Cachoeiro de Itapemirim

Eletromecânica (Noturno) - 36 vagas

Mineração (Noturno) - 36 vagas

Informática (Noturno) - 36 vagas

Campus Cariacica

Logística (Noturno) - 32 vagas

Portos (Noturno) - 32 vagas

Campus Colatina

Edificações (Noturno) - 32 vagas

Manutenção e Suporte em Informática (Noturno) - 32 vagas

Campus Guarapari

Eletrotécnica (Noturno) - 36 vagas

Campus Nova Venécia

Mineração (Noturno) - 40 vagas

Edificações (Noturno) - 40 vagas

Campus São Mateus

Eletrotécnica (Noturno) - 32 vagas

Mecânica (Noturno) - 32 vagas

Campus Serra

Informática (Noturno) - 40 vagas

Automação Industrial (Noturno) - 32 vagas

Campus Vila Velha

Química (Noturno) - 40 vagas

Campus Vitória

Estradas (Matutino) - 40 vagas

Mecânica (Vespertino) - 36 vagas

Mecânica (Noturno) - 36 vagas

Metalurgia (Vespertino) - 32 vagas

Metalurgia (Noturno) - 32 vagas

Eletrotécnica (Noturno) - 32 vagas

Cursos Técnicos Subsequentes

Campus Cariacica

Logística (Noturno) - 32 vagas

Portos (Noturno) - 32 vagas

Campus Guarapari

Comércio (Noturno) - 40 vagas

Campus Vitória

Geoprocessamento (Noturno) - 40 vagas

Segurança do Trabalho (Noturno) - 40 vagas

Edificações (Matutino) - 40 vagas

Cefor

Multimeios Didáticos (EAD) - 40 vagas

Cursos técnicos Proeja