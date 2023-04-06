Suzano abre programa de estágio com vagas no ES

Fábrica da Suzano, em Aracruz Crédito: Fernando Madeira

Já estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio 2023 da Suzano. Ao todo, serão mais de 150 vagas para estudantes dos ensinos superior e técnico. De acordo com a companhia, os selecionados vão atuar nas áreas Florestal, Industrial e Corporativa da companhia, nos estados de São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará e Ceará.

Para o Espírito Santo, foram destinadas 42 chances. Os estudantes de nível técnico podem concorrer a sete vagas para atuar na região de Aracruz, Ibiraçu e João Neiva; além de três postos previstos para Cachoeiro do Itapemirim/Vargem Alta. Serão ainda 19 contratações para o Norte do ES e Sul da Bahia, nas regiões de São Mateus, Conceição da Barra, Posto da Mata, Mucuri, Teixeira de Freitas e Pedro Canário. Já para estágio superior, são sete vagas em Aracruz e seis em Mucuri.

O programa ‘’Raízes do Futuro’’ é voltado a estudantes de qualquer graduação com formatura prevista entre julho de 2024 a julho de 2025, enquanto que o ‘’Plante o Futuro’’ é destinado a alunos e alunas do ensino técnico, que tenham mais de 18 anos e disponibilidade para atuar no período diurno. A Suzano informou que conhecimento no idioma inglês não é exigência para a participação em ambos os processos.

As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico https://linklist.bio/talentosuzano. O prazo para os estudantes de nível técnico termina no dia 28 de abril e para os de nível superior, 23 de abril.

O processo de seleção será realizado em formato 100% online, considerando quatro etapas principais: inscrições e avaliações, fit cultural, desafio online com cases de negócio e entrevistas finais de seleção.

A previsão é que os novos talentos iniciem os Programas de Estágio da Suzano em agosto de 2023.