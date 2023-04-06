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Jovens talentos

Suzano abre programa de estágio com vagas no ES

Indústria vai selecionar mais de 150 estudantes de ensino superior e técnico de diversas regiões do país; inscrições terminan no fim do mês de abril

Publicado em 06 de Abril de 2023 às 09:22

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 abr 2023 às 09:22
Fábrica da Suzano, em Aracruz
Fábrica da Suzano, em Aracruz Crédito: Fernando Madeira
Já estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio 2023 da Suzano. Ao todo, serão mais de 150 vagas para estudantes dos ensinos superior e técnico. De acordo com a companhia, os selecionados vão atuar nas áreas Florestal, Industrial e Corporativa da companhia, nos estados de São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará e Ceará.
Para o Espírito Santo, foram destinadas 42 chances. Os estudantes de nível técnico podem concorrer a sete vagas para atuar na região de Aracruz, Ibiraçu e João Neiva; além de três postos previstos para Cachoeiro do Itapemirim/Vargem Alta. Serão ainda 19 contratações para o Norte do ES e Sul da Bahia, nas regiões de São Mateus, Conceição da Barra, Posto da Mata, Mucuri, Teixeira de Freitas e Pedro Canário. Já para estágio superior, são sete vagas em Aracruz e seis em Mucuri.
O programa ‘’Raízes do Futuro’’ é voltado a estudantes de qualquer graduação com formatura prevista entre julho de 2024 a julho de 2025, enquanto que o ‘’Plante o Futuro’’ é destinado a alunos e alunas do ensino técnico, que tenham mais de 18 anos e disponibilidade para atuar no período diurno. A Suzano informou que conhecimento no idioma inglês não é exigência para a participação em ambos os processos.
As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico https://linklist.bio/talentosuzano. O prazo para os estudantes de nível técnico termina no dia 28 de abril e para os de nível superior, 23 de abril.
O processo de seleção será realizado em formato 100% online, considerando quatro etapas principais: inscrições e avaliações, fit cultural, desafio online com cases de negócio e entrevistas finais de seleção.
A previsão é que os novos talentos iniciem os Programas de Estágio da Suzano em agosto de 2023.
Além de um plano de desenvolvimento diferenciado, os programas também oferecem benefícios como bolsa auxílio compatível com o mercado, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição ou refeitório nas unidades industriais, vale-transporte ou fretados nas unidades industriais. O valor da bolsa não foi divulgado.

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