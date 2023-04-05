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Secretaria de Educação do ES abre oportunidades de estágio

Valor da bolsa será de R$ 657,10; podem participar estudantes matriculados e frequentando a partir do 4° período do curso de licenciatura

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 11:31

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 abr 2023 às 11:31
Sedu
Sede da Secretaria de Educação, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) divulgou nesta quarta-feira (5) o edital de inscrição para o Programa Bolsa Estágio Formação Docente. O valor da bolsa será de R$ 657,10.
A seleção tem como objetivo contribuir para a crescente melhoria da qualidade do ensino no Estado, por meio do aperfeiçoamento contínuo da formação inicial dos futuros professores. São 850 vagas distribuídas por unidades escolares participantes do programa.
As oportunidades são destinadas aos estudantes dos cursos de licenciatura em Letras (Português/Inglês/Espanhol), Física, Matemática, Artes, Ciências Biológicas, Educação Física, História, Filosofia, Geografia, Sociologia, Química e Pedagogia (séries iniciais).
Para participar, o candidato deve morar no Espírito Santo, estar regularmente matriculado e frequentando a partir do 4º período do curso de licenciatura em instituição pública ou privada devidamente regularizada no âmbito do sistema de ensino a que pertence e conveniada com a Sedu, por meio do Programa Bolsa Estágio Formação Docente.
Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 20 de abril, no site www.superestagios.com.br.
Para a classificação, será utilizado o coeficiente de rendimento escolar geral obtido até o último período ou ano escolar concluído no curso de licenciatura indicada no Histórico Escolar, fornecido em documento oficial, pela Instituição de Ensino Superior.
A divulgação do resultado está prevista para acontecer no dia 10 de maio. Os candidatos, conforme ordem de classificação, serão convocados a partir de 17 de maio. O início do estágio está previsto para junho de 2023.

Cursos de licenciaturas contemplados

  • Artes
  • Ciências Biológicas
  • Educação Física
  • Filosofia
  • Física
  • Geografia
  • História
  • Letras Inglês
  • Letras Português
  • Letras Espanhol
  • Matemática
  • Pedagogia
  • Química
  • Sociologia

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