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Oportunidade

Agência abre 147 vagas de estágios com salários de até R$ 2.200

São oportunidades para estudantes de todos os níveis de escolaridade nas cidades de Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Fundão, Linhares, Aracruz, Alegre e Guarapari
Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

29 mar 2023 às 13:33

Publicado em 29 de Março de 2023 às 13:33

Oportunidade de estágio para estudantes
Oportunidade de estágio para estudantes Crédito: Pixabay
A agência Super Estágios está com 147 vagas abertas em Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Fundão, Linhares, Aracruz, Alegre e Guarapari. São oportunidades para estudantes de todos os níveis de escolaridade, com bolsas que variam entre R$ 400 e R$ 2,2 mil. Faça a inscrição aqui.
Os interessados nas vagas podem se cadastrar gratuitamente pelo site da instituição para participar das seleções.
No caso do ensino médio, há oportunidades para todas as séries. No ensino técnico, as vagas são na área de Administração, Segurança do Trabalho, Mecânica Industrial e Técnico em Logística, Edificações e Mecânica.
As vagas para o ensino superior são para estudantes dos seguintes cursos:
  • Pedagogia
  • Marketing
  • Publicidade e Propaganda
  • Administração
  • Ciências Contábeis
  • Recursos Humanos
  • Direito
  • Ciências Econômicas (Ou Economia)
  • Educação Física (bacharelado)
  • Administração de Empresas
  • Educação Física (Licenciatura)
  • Marketing -Publicidade
  • Gestão de Recursos Humanos
  • Sistemas de Informação
  • Ciências da Computação
  • Tecnologia em Informação
  • Tecnologia em Informática
  • Engenharia Elétrica
  • Engenharia Mecânica
  • Tecnologia da Informação (bacharelado)
  • Engenharia da Computação
  • Licenciatura em Pedagogia
  • Comunicação Social - Marketing
  • Marketing Digital
  • Tecnologia de Redes de Computadores
  • Comunicação em Mídias Digitais
  • Gestão de Marketing
  • Análise e Desenvolvimento de Sistemas
  • Letras – Português/Inglês
  • Logística
  • Matemática
  • História e Geografia
  • Gastronomia, Arquitetura
  • Urbanismo
  • Artes Gráficas
  • Engenharia Ambiental
  • Biomedicina
  • Engenharia de Alimentos
  • Nutrição

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